„Nemyslím si, že jsme vstoupili do zápasu zas tak špatně, ale nebyli jsme schopni ubránit náš koš. Proto jsme se s nimi dlouho tahali,“ hodnotil Martin Kříž, který odehrál 25 minut a dal 4 body. „Snažili jsme se najít účinné řešení, ale v závěru si dokázali najít volnou pozici ke střele.“
Sešívané dresy poprvé v Lize mistrů
„Nové červeno-bílé dresy pro basketbalovou Ligu mistrů byly z hlediska designu trochu oříškem. Na místě, kde máme tradičně umístěnou slávistickou hvězdu, totiž musí být podle pravidel soutěže logo Ligy mistrů,“ uvedl ředitel komunikace Lukáš Bohata. „Nakonec jsme se rozhodli pro propojení graffiti nápisu Slavia Praha se stylizovanou hvězdou.“
Sešívanou variantu basketbalisté oblékli ve druhém domácím zápase. „Co se týká toho prvního proti Albě Berlín, nešlo o žádnou překážku spojenou se schvalováním dresů. Německý soupeř nás požádal, abychom nastoupili v tmavé variantě, a my jsme jeho žádosti vyhověli,“ vysvětlil Bohata.
Několikrát jim pomohli i domácí hráči, kteří nestíhali dostatečně rychle rotovat.
Trenér Oren Amiel se u postranní čáry zlobil, chytal se za hlavu... Věděl, že se jeho svěřencům kýžený úspěch vzdaluje.
Do boje s mohutnými soky přitom vložili velké úsilí.
Dvojciferné manko řešili jedinkrát v úvodu druhé čtvrtiny, kdy se potýkali s horší úspěšností střelby, zatímco protivníci si počínali nadstandardně. I proto se Slavia NBK dotáhla a snažila se strhnout vývoj zápasu na svou stranu.
„Věděli jsme, že musíme odskočit aspoň o šest bodů, aby to mělo nějakou váhu,“ přibližoval Kříž. „Jenže jsme nebyli schopni se utrhnout, vždycky nás uhasili trojkou, případně důrazem pod košem.“
České šampiony trápila šikovnost Lazara Stefanoviče (22 bodů), houževnatost dvoumetrových Harise Delaliče (7 doskoků) s Nikolou Manojlovičem (9 doskoků z toho čtyři útočné) i drzost 208 centimetrů vysokého Djordjeho Topoloviče, který se popichoval s Křížem i Nanou Owusu-Ananem.
Větší emoce však na pardubické palubovce nevzplály. Možná i proto, že nikdo nechtěl zbytečně dopřát výhodu druhé straně.
„Věděli jsme, že Igokea je balkánský fyzický tým,“ komentoval třiatřicetiletý pivot. „Mají vysoké kluky, každý sto kilo... Nemyslím si, že jsme celou dobu nějak extrémně ztráceli. Ale v koncovce nás v pár situacích přetlačili a přetavili je v body. Tam vznikl klíčový rozdíl. Osobně je to teď dost nestravitelné, nějak se s tím budeme muset popasovat.“
Další pivot Pauly Paulicap na tiskové konferenci trpce vysoukal: „Musíme pogratulovat soupeřům. Hráli hodně fyzicky, kouč je dobře vedl. Vybojovali si každý koš, neuhlídali jsme je.“
A zklamaně hovořil i kouč Amiel: „Aktuálně zkrátka nemáme úroveň, která by na takové soupeře stačila. Proto v Lize mistrů nepostoupíme ze skupiny.“
V tabulce před jeho svěřenci zůstanou kromě celku z Bosny a Hercegoviny také Alba Berlín s Bilbaem.
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Slávisté ztratili v Lize mistrů šanci na postup, prohráli i čtvrtý duel
„Champions League nevyšla, ale máme před sebou i jiné cíle,“ připomínal Kříž, že pražský celek čekají boje v domácím poháru a Maxa Národní basketbalové lize. „Nemůžeme se v tom utápět moc dlouho. Momentálně jsme na začátku listopadu nové sezony, v nové éře nového klubu... Je důležité se soustředit na další výzvy.“
Ta nejbližší přijde v neděli, kdy od 15.00 hraje Slavia NBK městské derby s USK Praha.