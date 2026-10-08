V obou aspektech ukázala Slavia rezervy.
Mač, který český celek ztratil 86:110, sledovalo v enteria areně podle oficiálních údajů 1 593 diváků. Někteří oblékli z nostalgie staré nymburské dresy, jiní už se vybavili těmi sešívanými a po zápase rozjeli děkovačku, kterou dobře znají fotbalisté: „Červenobílá, bojová síla. Slavie! Praha!“
Dohromady poskládali návštěvu, která chodila na méně atraktivní pohárové zápasy Nymburka v pražské hale Královka.
Ambiciózní klub má však vyšší cíle.
„Chceme, aby zájem rostl,“ říkal generální manažer Ladislav Sokolovský. „Na druhou stranu můžete jen těžko očekávat, že hned v úvodních měsících budou chodit obrovské návštěvy. Snažíme se na tom pracovat, v novém roce už si přejeme solidně zaplňovat Královku.“
Praha a hala pro míčové sporty
Ministr pro sport, prevenci a zdraví Boris Šťastný (Motoristé) hovoří například o zastřešení Centrálního tenisového dvorce na Štvanici. Plány basketbalové Slavie se upínají k nové multifunkční areně v Edenu.
„Nevím, jak rychle se může zrealizovat Štvanice. Slavia se spíš dívá do Edenu, kde snad bude hotovo v roce 2030,“ komentoval Sokolovský.
A podotkl: „Také Ligu mistrů bychom nejraději hráli v Praze, bohužel aktuálně taková možnost není.“
Kapitán Martin Kříž ho doplňoval: „Neměli jsme představu, kolik lidí v Pardubicích dorazí. Jsme rádi za každého, kdo nás přijde podpořit. Doufám, že v dalších utkáních bude fanoušků ještě víc.“
„Budujeme svou identitu každým zápasem. Ale nepůjde to lusknutím prstů,“ rozvíjel téma kouč Oren Amiel. „Hráči, trenéři i lidé z klubu musejí dělat, co je v jejich silách, aby tuto značku posouvali. Doufejme, že si v budoucnu vytvoříme základnu příznivců, kteří nás budou následovat kamkoli.“
Publikum by nejraději přitáhl líbivými výsledky, ale i v tomto ohledu čeká Slavii práce.
Vždyť i Kříž komentoval: „Jestli chceme být konkurenceschopní a někam ve skupině (Ligy mistrů) směřovat, takový výkon nemůžeme opakovat.“
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Slavia na úvod Ligy mistrů padla s mistrem Německa, krok držela do druhé čtvrtiny
Trenér Amiel, jak mívá ve zvyku, u postranní čáry emotivně prožíval každý detail. Když se David Böhm podle jeho názoru pomalu zvedal z lavičky, před střídáním ho několikrát poplácal po hrudi, aby byl pozornější.
Rozlítil se i ve chvílích, kdy slávisté po pracném dotahování několikrát zaspali v obraně a znovu nabírali manko. Před poločasovou pauzou i po ní žádal lepší defenzivní činnost po Patricku Samourovi, pak jen zadumaně sledoval, jak si čtvrtou osobní chybu připsal Martez Brown.
Alba šla navíc ve třetí desetiminutovce do rozhodujícího trháku.
„Obvykle jsme v obraně docela dobří,“ kroutil hlavou izraelský stratég na tiskové konferenci. „Soupeř nabral sebevědomí, střílel trojky, dal jich devatenáct... I tak si myslím, že jsme je mohli bránit lépe. Část viny leží rozhodně na nás. Nicméně musím pogratulovat i Albě, odehrála skvělý zápas.“
Berlínský výběr udržel úspěšnost střelby nad 56 procenty, 21 body a 7 doskoky zazářil Brandon Angel, spokojení byli také další američtí rodáci Jordan Ford a Joe Wieskamp (oba 16 bodů). Ve statistikách Albě svítilo 31 asistencí, devět z nich pak u jména Jack Kayil.
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Slavii uvítá v Lize mistrů i mladíček Kayil. Putoval Evropou, práva na něj mají Knicks
„Setkali jsme se s realitou, jak se hraje v Evropě,“ podotkl Sokolovský. „Německý mistr má zkrátka ohromnou kvalitu. Ukázali dobrou obranu a k ní přidali efektivní útok.“
Amiel zároveň zdůraznil, že konfrontace se špičkovým celkem může týmu prospět. „Viděli jsme, jaká úroveň fyzičnosti, intenzity a herní vyspělosti v soutěži je. To nás motivuje k další práci, která se teď bude soustředit na domácí ligu.“
O víkendu totiž jeho svěřence čeká střetnutí s Pardubicemi, druhým českým výběrem, který hraje basketbalovou Champions League.
I v tomto zápase se budou hojně sledovat dvě proměnné. Jaký podá Slavia výkon? A kolik fanoušků na šlágr dorazí?