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Slavia a Liga mistrů v Pardubicích: poučný střet s elitou i děkovačka jako na fotbale

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  6:00
Vedle Patricka Samoury ze Slavie se raduje Julius Böhmer z Alby Berlín.

Vedle Patricka Samoury ze Slavie se raduje Julius Böhmer z Alby Berlín. | foto: FIBA

Basketbalisté Alby Berlín slaví výhru v Lize mistrů na Slavií Praha ERA NBK.
Martez Brown ze Slavie Praha ERA NBK se raduje na střídačce během utkání Ligy...
Oren Amiel, trenér Slavie Praha ERA NBK, během utkání Ligy mistrů s Albou...
Patrick Samoura ze Slavie blokuje v zápase s Albou Berlín v Lize mistrů.
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Středeční večer představoval pro basketbalovou Slavii NBK hned dvojitou zkoušku. Jak nově sestavený pražský tým obstojí v konfrontaci s německým šampionem Albou Berlín? A podaří se celku, který prošel fúzí, přilákat fanoušky na utkání Ligu mistrů do Pardubic?

V obou aspektech ukázala Slavia rezervy.

Mač, který český celek ztratil 86:110, sledovalo v enteria areně podle oficiálních údajů 1 593 diváků. Někteří oblékli z nostalgie staré nymburské dresy, jiní už se vybavili těmi sešívanými a po zápase rozjeli děkovačku, kterou dobře znají fotbalisté: „Červenobílá, bojová síla. Slavie! Praha!“

Dohromady poskládali návštěvu, která chodila na méně atraktivní pohárové zápasy Nymburka v pražské hale Královka.

Ambiciózní klub má však vyšší cíle.

„Chceme, aby zájem rostl,“ říkal generální manažer Ladislav Sokolovský. „Na druhou stranu můžete jen těžko očekávat, že hned v úvodních měsících budou chodit obrovské návštěvy. Snažíme se na tom pracovat, v novém roce už si přejeme solidně zaplňovat Královku.“

Praha a hala pro míčové sporty

Ministr pro sport, prevenci a zdraví Boris Šťastný (Motoristé) hovoří například o zastřešení Centrálního tenisového dvorce na Štvanici. Plány basketbalové Slavie se upínají k nové multifunkční areně v Edenu.

„Nevím, jak rychle se může zrealizovat Štvanice. Slavia se spíš dívá do Edenu, kde snad bude hotovo v roce 2030,“ komentoval Sokolovský.

A podotkl: „Také Ligu mistrů bychom nejraději hráli v Praze, bohužel aktuálně taková možnost není.“

Kapitán Martin Kříž ho doplňoval: „Neměli jsme představu, kolik lidí v Pardubicích dorazí. Jsme rádi za každého, kdo nás přijde podpořit. Doufám, že v dalších utkáních bude fanoušků ještě víc.“

„Budujeme svou identitu každým zápasem. Ale nepůjde to lusknutím prstů,“ rozvíjel téma kouč Oren Amiel. „Hráči, trenéři i lidé z klubu musejí dělat, co je v jejich silách, aby tuto značku posouvali. Doufejme, že si v budoucnu vytvoříme základnu příznivců, kteří nás budou následovat kamkoli.“

Publikum by nejraději přitáhl líbivými výsledky, ale i v tomto ohledu čeká Slavii práce.

Vždyť i Kříž komentoval: „Jestli chceme být konkurenceschopní a někam ve skupině (Ligy mistrů) směřovat, takový výkon nemůžeme opakovat.“

Slavia na úvod Ligy mistrů padla s mistrem Německa, krok držela do druhé čtvrtiny

Trenér Amiel, jak mívá ve zvyku, u postranní čáry emotivně prožíval každý detail. Když se David Böhm podle jeho názoru pomalu zvedal z lavičky, před střídáním ho několikrát poplácal po hrudi, aby byl pozornější.

Rozlítil se i ve chvílích, kdy slávisté po pracném dotahování několikrát zaspali v obraně a znovu nabírali manko. Před poločasovou pauzou i po ní žádal lepší defenzivní činnost po Patricku Samourovi, pak jen zadumaně sledoval, jak si čtvrtou osobní chybu připsal Martez Brown.

Alba šla navíc ve třetí desetiminutovce do rozhodujícího trháku.

Jaromír Bohačík blokuje Sama Griesela z Alby Berlín v zápase Ligy mistrů.

„Obvykle jsme v obraně docela dobří,“ kroutil hlavou izraelský stratég na tiskové konferenci. „Soupeř nabral sebevědomí, střílel trojky, dal jich devatenáct... I tak si myslím, že jsme je mohli bránit lépe. Část viny leží rozhodně na nás. Nicméně musím pogratulovat i Albě, odehrála skvělý zápas.“

Berlínský výběr udržel úspěšnost střelby nad 56 procenty, 21 body a 7 doskoky zazářil Brandon Angel, spokojení byli také další američtí rodáci Jordan Ford a Joe Wieskamp (oba 16 bodů). Ve statistikách Albě svítilo 31 asistencí, devět z nich pak u jména Jack Kayil.

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„Setkali jsme se s realitou, jak se hraje v Evropě,“ podotkl Sokolovský. „Německý mistr má zkrátka ohromnou kvalitu. Ukázali dobrou obranu a k ní přidali efektivní útok.“

Amiel zároveň zdůraznil, že konfrontace se špičkovým celkem může týmu prospět. „Viděli jsme, jaká úroveň fyzičnosti, intenzity a herní vyspělosti v soutěži je. To nás motivuje k další práci, která se teď bude soustředit na domácí ligu.“

O víkendu totiž jeho svěřence čeká střetnutí s Pardubicemi, druhým českým výběrem, který hraje basketbalovou Champions League.

I v tomto zápase se budou hojně sledovat dvě proměnné. Jaký podá Slavia výkon? A kolik fanoušků na šlágr dorazí?

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