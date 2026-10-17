Východočeši doma podlehli 79:82 Děčínu, kterému zajistil cennou výhru trojkou s klaksonem Zaccharie Mortant. Pro vicemistra to byla druhá porážka v sezoně po prohře se Slavií v předchozím kole.
Slávisté vedli v poločase o 18 bodů, ale po přestávce selhali. Ostrava postupně stahovala manko, v úvodu poslední čtvrtiny šla do vedení a už ho nepustila. Bývalý reprezentant a někdejší hráč Nymburka Lukáš Palyza přispěl k překvapivé výhře 21 body včetně pěti trojek, o bod méně dal Michal Svoboda, jenž trefil čtyři trojky. Celkem jich domácí dali 13.
Pražanům nepomohlo 26 bodů Ronalda Segua. Ostrava vyhrála počtvrté a má k dobru odložený zápas s Pískem.
Také Pardubice vedly skoro celé utkání, ale nakonec po sérii čtyř vítězství ve vzájemných zápasech Děčínu podlehly. V předposlední minutě Vyoral vyrovnal na 79:79, v samém závěru domácí vyslali tři trojky, ale ani jednou netrefili cíl. Naopak Mortant byl se sirénou úspěšný. Vyoral pomohl k výhře 15 body, šesti asistencemi a pěti doskoky. Mortant dal 13 bodů. Pardubický Bryant nastřílel 19 bodů.
Basketbalová Maxa liga mužů
7. kolo
Ostrava - Slavia NBK 91:79 (10:15, 30:48, 61:66)
Pardubice - Děčín 79:82 (27:17, 54:40, 62:60)
19:00 Hradec Králové - Ústí nad Labem, Opava - Písek