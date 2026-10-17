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Slavia poprvé prohrála v lize pod novým jménem, Děčín si vyšlápl na Pardubice

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  20:39

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Adam Číž hledá cestu do slávistického koše. | foto: NH Ostrava

Basketbalisté Slavie přišli o ligovou neporazitelnost poté, co v Ostravě promarnili dvacetibodové vedení a prohráli 79:91. Vedle týmu, který se před sezonou spojil s mistrovským Nymburkem, neuspěl ani poražený finalista minulého ročníku Pardubice.

Východočeši doma podlehli 79:82 Děčínu, kterému zajistil cennou výhru trojkou s klaksonem Zaccharie Mortant. Pro vicemistra to byla druhá porážka v sezoně po prohře se Slavií v předchozím kole.

Slávisté vedli v poločase o 18 bodů, ale po přestávce selhali. Ostrava postupně stahovala manko, v úvodu poslední čtvrtiny šla do vedení a už ho nepustila. Bývalý reprezentant a někdejší hráč Nymburka Lukáš Palyza přispěl k překvapivé výhře 21 body včetně pěti trojek, o bod méně dal Michal Svoboda, jenž trefil čtyři trojky. Celkem jich domácí dali 13.

Pražanům nepomohlo 26 bodů Ronalda Segua. Ostrava vyhrála počtvrté a má k dobru odložený zápas s Pískem.

Také Pardubice vedly skoro celé utkání, ale nakonec po sérii čtyř vítězství ve vzájemných zápasech Děčínu podlehly. V předposlední minutě Vyoral vyrovnal na 79:79, v samém závěru domácí vyslali tři trojky, ale ani jednou netrefili cíl. Naopak Mortant byl se sirénou úspěšný. Vyoral pomohl k výhře 15 body, šesti asistencemi a pěti doskoky. Mortant dal 13 bodů. Pardubický Bryant nastřílel 19 bodů.

Basketbalová Maxa liga mužů

7. kolo

Ostrava - Slavia NBK 91:79 (10:15, 30:48, 61:66)
Nejvíce bodů: Palyza 21, Michal Svoboda 20, Lomax a Screen po 12 - Segu 26, Hruban 11, Brown 8

Pardubice - Děčín 79:82 (27:17, 54:40, 62:60)
Nejvíce bodů: Bryant 19, Bonham, Moffatt a Stampley po 13 - Vyoral 15, Mortant 13, Timko 10

19:00 Hradec Králové - Ústí nad Labem, Opava - Písek

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