Slavia našla náhradu za Staňka na Slovensku. Miloševič má tým posunout

Premiéra čeká Miloševiče v sobotním ligovém utkání na palubovce nejhoršího týmu soutěže Hradce Králové. Slavia je v tabulce skupiny A2 předposlední s pěti výhrami z 23 zápasů.
|
Jelínkovo kariérní intermezzo v Brně: Basket, rohlík a margotka mi už chyběly
„U Nenada věříme, že má jasno v tom, co chce dělat a kam tým postupně směřovat. Je přímočarý, má energii a klade důraz na detaily i herní systém,“ řekl generální manažer klubu Michal Naď. „Nečekáme změny ze dne na den, ale poctivý proces krok za krokem. Věříme, že právě s ním dokážeme tým stabilizovat a posunout dál. Cílem zůstává postup do předkola play off.“
Dvaačtyřicetiletý Miloševič nedávno skončil na lavičce Handlové. Jako hráč patřil k výrazným postavám slovenského basketbalu. Někdejší slovenský reprezentant nastupoval za Inter Bratislava, s kterým si zahrál v sezoně 2011/12 i českou ligu, Handlovou, Pezinok, Levice či Svit. Hrál i v Srbsku, Rumunsku či Rakousku.