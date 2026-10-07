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Slavia na úvod Ligy mistrů padla s mistrem Německa, krok držela do druhé čtvrtiny

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  20:27
Vojtěch Hruban ze Slavie se tlačí do zakončení v zápase s Albou Berlín v Lize...

Vojtěch Hruban ze Slavie se tlačí do zakončení v zápase s Albou Berlín v Lize mistrů. | foto: FIBA

Patrick Samoura ze Slavie blokuje v zápase s Albou Berlín v Lize mistrů.
Jack Kayil z Alby Berlín v zápase Ligy mistrů proti Slavii.
Jaromír Bohačík blokuje Sama Griesela z Alby Berlín v zápase Ligy mistrů.
Vojtěch Hruban se rozcvičuje před zápasem Ligy mistrů s Albou Berlín.
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Basketbalisté Slavie Praha NBK vstoupili do Ligy mistrů v azylu v Pardubicích vysokou porážkou s německým šampionem Albou Berlín 86:110. Nejlepším střelcem vítězného týmu byl s 21 body Brandon Angel, na straně domácího týmu zaznamenal 15 bodů a 8 asistencí Ronaldo Segu, double double za 10 bodů a 10 doskoků si připsal Nana Owusu-Anane. Další zápas čeká svěřence trenéra Orena Amiela příští týden ve středu v Bilbau.

Slavia před 1593 diváky v Enteria Aréně vedla jen na začátku, kdy na jednu úspěšnou šestku Sama Griesela odpověděl Martez Brown a dal v soutěži první body týmu, který vznikl sloučením Slavie s mistrovským Nymburkem, účastníkem devíti z deseti odehraných ročníků Ligy mistrů. Alba od snížení Patricka Samoury na 6:7 předvedla jedenáctibodovou šňůru, kterou ukončil až František Rylich a dvěma trojkami za sebou zkorigoval stav na 12:18.

Přesvědčí fúze Nymburka a Slavie? Snad jsme si neodklonili oba tábory, líčí Hruban

Na přelomu první a druhé čtvrtiny nástupce českého šampiona vyrovnal devítibodovou sérií na 21:21. Potom ještě Slavia dvakrát dotáhla náskok soupeře díky trojce Travise Harpera a koši Davida Böhma, ale po trefách Joea Wieskampa a Justina Beana z perimetru za sebou se už německý šampion držel zase v náskoku. Do poločasu narostl na 12 bodů, protože se před pauzu trefili z dálky Wieskamp a Julius Böhmer.

Druhou půli navíc načal už čtvrtou trojkou v utkání Wieskamp. Na snížení Segua zareagovali hosté devítibodovou šňůrou a vedli už 64:42. Slavia se nejblíže dostala na rozdíl 16 bodů po koši třetího nejlepšího střelce historie Ligy mistrů Vojtěcha Hrubana a třech úspěšných trestných hodech Böhma.

Vojtěch Hruban ze Slavie se tlačí do zakončení v zápase s Albou Berlín v Lize mistrů.
Patrick Samoura ze Slavie blokuje v zápase s Albou Berlín v Lize mistrů.
Jack Kayil z Alby Berlín v zápase Ligy mistrů proti Slavii.
Jaromír Bohačík blokuje Sama Griesela z Alby Berlín v zápase Ligy mistrů.
5 fotografií

Alba potom ale opět navyšovala rozdíl a nezastavil to ani dobrý vstup Slavie do závěrečné čtvrtiny, kdy dal trojku Owusu-Anane a následně koš Segu. Následovala ale série hostů 8:0 a Alba pak vedla dvakrát i nejvyšším rozdílem v utkání o 28 bodů. Amielův tým už skóre jen mírně zkorigoval.

Basketbalová Liga mistrů

1. kolo

Skupina G:
Slavia Praha NBK - Alba Berlín 86:110 (15:21, 40:52, 62:86)
Nejvíce bodů: Segu 15, McCollum 11, Hruban a Owusu-Anane po 10 - Angel 21, Ford a Wieskamp po 16. Fauly: 23:23. Trestné hody: 20/10 - 22/15. Trojky: 10:19. Doskoky: 34:33

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