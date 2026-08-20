Slavii posílil pivot Paulicap. Je to dříč a běhá jako rozehrávač, představuje ho klub

„Pauly má přesně ten přístup, jaký máme rádi. Je to dříč, hraje tvrdě a každý den nechá na hřišti všechno. Jeho rolí bude vytvářet tlak na obroučku. Je to pivot, který běhá jako rozehrávač. Věřím, že naše tempo hry bude pro něj perfektní,“ řekl trenér Oren Amiel.
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Slavia hlásí další zahraniční posilu. Owusu-Anane má dodat energii, vůli i fyzickou sílu
Více než dvoumetrový podkošový hráč hrál v Evropě od roku 2022. Před Manresou, Patrasem a Trevisem působil také v kyperském celku Anorthosis Famagusta. Vedle doskoků patří k jeho přednostem také blokování střel.
Paulicap je pátým novým cizincem v týmu. Už dříve Slavii Praha ERA NBK posílil Kanaďan Nana Owusu-Anane, rozehrávači Ronaldo Segu a Javian McCollum či další Američan Travis Harper, který nastupuje na křídle. Do pražského klubu přišel také český reprezentant Patrick Samoura a po fúzi se z Nymburka přesunul i František Rylich.