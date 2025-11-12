Ještě si tak upevnil pozici druhého nejlepšího střelce aktuálního ročníku basketbalové Ligy mistrů za ex-nymburským Jerrickem Hardingem. „Ale samozřejmě bych body vyměnil za vítězství,“ povídal skromně.
Přitom proti silnému protivníkovi obstál. A to i v zápase, kdy se Nymburk střelecky trápil, trefil jen tři trojky a v první půli měl úspěšnost střelby 26 procent.
„V mém výkonu se odrazila tvrdá práce. I to, že se pravidelně koukám na videa, abych věděl, jak se po palubovce lépe pohybovat a jak vyhledávat volná místa. Snažím se zůstat konzistentní. Ale bez poctivé přípravy na soupeře bych určitě neobstál. Vím, že poutám pozornost. V první čtvrtině jsem udělal tři ztráty, kterých se můžu příště určitě vyvarovat,“ rozpovídal se.
Nymburk dotahoval marně, v Lize mistrů ani napodruhé nevyzrál na německou sílu
Z jeho hlasu ale zklamání nevymizelo, věděl, že jeho výběr definitivně přišel o možnost na první místo ve skupině a přímý postup do osmifinále. Zároveň čeští mistři ještě musí usilovně zabojovat o play-in, do kterého projde druhý a třetí tým.
„Jsou dny, kdy se zkrátka nedaří. Ale můžeme udělat spoustu věcí, abychom i tak zvítězili. Musíme se uklidnit dobrou obranou, poctivou hrou kolem koše. Jsem si jistý, že společně toho můžeme dosáhnout. Týmu věřím.“
Soutěživost má právě po mamince, která musela malého Jabariho krotit, aby v dětství příliš nerošťačil.
„A teď půjdeme společně na večeři, určitě mi zvedne náladu,“ povídal talentovaný basketbalista, který byl nedávno vyhlášen nejlepším hráčem Maxa NBL za měsíc říjen.
Kontakty z Ameriky
Česko je jeho první evropskou zastávkou. Po letech na univerzitě zkoušel prorazit do NBA, v nižší G League si zahrál za týmy napojené na San Antonio Spurs i slavné Los Angeles Lakers.
Právě v Kalifornii získal zajímavé známosti.
„Dost jsem se skamarádil s Bronnym,“ zmiňoval v nedávném rozhovoru pro ČBF syna legendárního LeBrona Jamese. „Vždycky jsem byl komunikativní a do týmů jsem dobře zapadl. Snažím se dělat srandu a nemyslím si, že by mě kdokoli nesnášel. Bavím se třeba s Devinem Vassellem, občas s Victorem Wembanyamou nebo s Blakem Wesleym a Sidym Cissokem.“
Ještě cennější však byla možnost od zámořských es něco okoukat.
V zápasech rád využívá třeba zpomalení u dvojtaktu, které ještě vypiloval, když pod hollywoodským nápisem sledoval Luku Dončiče.
„Je v tomhle jeden z nejlepších,“ vysekl poklonu. „Minulou sezonu jsem strávil nějaký čas v tréninkovém komplexu Lakers, takže jsem se mohl inspirovat a namodelovat podle něj pár věcí. A snažím se sám dál zdokonalovat!“
Pozor na ztráty i pusu
Další velkou výzvou je pro něj eliminace ztrát, které zatím k jeho hře patří stejně jako pěkné útočné akce. Proti berlínské Albě o míč přišel hned šestkrát.
„Většina jich jde na vrub kroků, i když sem tam mám i nějaké hloupé přihrávky. Ale kroky mě na začátku trápily nejvíc. Proto na tom s asistentem Stefanem Grasseggerem hodně pracujeme,“ kývl.
Jednoznačně ale potvrzuje, že je nejlepší z letních zahraničních akvizic středočeského klubu. Kromě 23,5 bodu na zápas v Lize mistrů, kde je mimochodem jediným hráčem, který se letos ve všech čtyřech kolech dostal přes dvacetibodovou hranici, výrazně pomáhá i v domácí soutěži, kde se pyšní průměry 15,5 bodu, 4 doskoky a 4,2 asistence.
„Má velkou kvalitu v soubojích jeden na jednoho. Zvládne zakončovat i přes velké hráče pod košem. Přesně sleduje, kam se pohnout, a pak udělá ještě klíčový krok navíc, nebo se zastaví. Opět podal vzorný výkon. Doufám, že nám pomůže, abychom postoupili do další fáze,“ chválil ho ve středu večer Martin Kříž, který přiznal, že klíčového Američana musí místy krotit.
Rice totiž umí být během zápasů pořádně hovorný.
„Trash talk se u vás dost provozuje,“ tvrdil šestadvacetiletý rodák z Houstonu. „Většinou mě taková situace rozesměje. Ale mám je rád, okoření to zápasy.“
V Nymburku ale především doufají, že bude pokračovat ve zdobení zápasů především bodovými příděly. Čeští šampioni se o jeho výkon rádi opřou i příště.