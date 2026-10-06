„Zatím to není podle našich představ,“ uznává Puršl. „A ty příčiny... Pracujeme na tom, abychom je našli, každý den je hledáme. Ještě je tam nějaká nesehranost. A hodně musíme popracovat na obraně. Často máme díry, ať v obraně samotné, nebo na obranném doskoku. Zatím nedokážeme říct, čím to přesně je, že nejsme tam, kde bychom chtěli být.“
Nyní vás čeká první zápas ve FIBA Europe Cupu se Splitem. Bude to velká změna?
Víme, že musíme předvést lepší výkon než v sobotu (porazili Plzeň 92:82 – pozn. red.). Ale sílu můžeme hledat v široké lavičce, kterou tuto sezonu máme i díky tomu, že hrajeme víc soutěží, víc zápasů. Musíme si pomoct tím, že budeme hodně rotovat, že nastavíme vyšší tempo než s Plzní. Ale máme teď dva dny, abychom se co nejlépe připravili a ve středu vybojovali vítězství.
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Zatím nehrajeme s dostatečným úsilím. Opavské basketbalisty srážejí výkyvy
Co si od poháru slibujete?
Ať je to Liga mistrů, kterou jsme také hráli, FIBA Europe Cup, anebo ENBL (European North Basketball League, Severoevropská liga – pozn. red.), tak cílem je dostat se co nejdál. Je to něco jiného než česká liga. Jméno našeho týmu, města, se dostane do Evropy. Takže chceme ukázat, že jsme konkurenceschopní.
Uspět ale nebude snadné, protože do další fáze postoupí z každé z osmi skupin vždy jen první dva celky.
Z tohoto pohledu to bude těžší než minulý rok, kdy jsme hráli ENBL. Ale jsme na začátku sezony, takže všechno je před námi. Musíme zabojovat.
Jak vnímáte soupeře?
Máme jednu z těžších skupin, ale pohár nás může krásně prověřit a připravit na těžké zápasy, které nás čekají na konci sezony v domácí lize. Budou to pro nás cenné zkušenosti, které můžeme zužitkovat v play off.
Trenér David Zach označil za favorita vaší skupiny řecký Patras. Souhlasíte?
Určitě. Viděli jsme, jak hráli v kvalifikaci Champions League. Mají výborný tým.
Po utkání s Plzní jste připustil, že vás brzdilo hodně ztrát. Je i to problém nynější Opavy?
Spíš nás provází taková nervózní hra, že si ještě všechno nesedlo. Neřekl bych, že jsou na vině přímo ztráty, jen jsme ještě nenašli tu správnou polohu. To nás zatím provází tuto sezonu. Ale s Plzní to byly ztráty, že jsme příliš hledali něco, co tam nebylo.
A určitě musíte pořád pracovat i na souhře, že?
Dalo by se to říct tak obecně. Přestože jsme měli dlouhou přípravu, tak bohužel jsme souhru ještě nevyšperkovali, zatím jsme se nedali úplně dohromady, jak bychom si přáli.
Může hrát roli i to, že máte v týmu tři Američany, což v Opavě nebývalo zvykem?
Určitě je to něco jiného, než tady bývalo normální. Ale je to pozitivum v tom, že máme širší lavičku, máme spoustu kvalitních hráčů. Je fakt, že Opava má typický styl hry, a když přijdou takové tři posily, může být trochu těžší navyknout si na něj. Uvidíme v průběhu následujících dní, týdnů, jak to půjde. Pořád máme na čem pracovat.