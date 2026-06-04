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Opavští na pošesté porazili Brno. Zvyšujeme si sebevědomí, prohlásil Puršl

Jiří Seidl
  21:38
Pivot opavských basketbalistů Šimon Puršl do druhého utkání o třetí místo v národní lize opět nastoupil s módním doplňkem – čelenkou. „Ale nevím, zda si ji nechám i příště,“ usmál se. „Dosud jsem v ní měl stoprocentní úspěšnost trojek. Dneska ne.“
Opavský Šimon Puršl brání pod vlastním košem brněnského Tevina Olisona.

Opavský Šimon Puršl brání pod vlastním košem brněnského Tevina Olisona. | foto: Jiří Seidl, MF DNES

Rozehrávač Opavy Tomáš Šiřina se přes Viktora Půlpána snaží protlačit ke koši.
Opavský pviot Šimon Puršl a brněnský Kevin Kalu doskakují balon.
Opavský křídelník Marek Vyroubal v souboji s brněnským Davidem Jelínkem.
Opavský Clevon Brown v souboji s brněnským Adamem Kejvalem.
8 fotografií

Přesto ho to nemuselo mrzet, jelikož Opavští doma porazili Brno 96:65 a srovnali stav série na 1:1. Rozhodující, třetí duel v Brně bude v sobotu od 18.00.

Brno jste porazili na šestý pokus. Co vám to ukázalo?
Je pravda, že tuhle sezonu se nám proti nim nedařilo, ale postupně jsme si sebevědomí zvyšovali. Už minule v Brně (97:99) jsme hráli dobře. A dneska nám parádně vyšel začátek. Hráli jsme intenzivně, agresivně. Díky tomu jsme byli dvacet bodů nahoře a diktovali zbytek zápasu.

Bitvu o bronz rozhodne třetí zápas. Opava na domácí palubovce nedala Brnu šanci

V první čtvrtině jste si pomohli i řadou trojek, že?
Dali jsme přes třicet bodů za první čtvrtinu... Když se daří v obraně a je tam ta potřebná síla, tak se to pak dá přenést i do útoku. A to se stalo v té první čtvrtině. Byli jsme koncentrovaní a dobře jsme bránili.

Ve třetí čtvrtině soupeř snížil na rozdíl dvanácti bodů. Brňané ukázali, že je ani vysoká ztráta nepoloží.
Je to velmi kvalitní tým, ale dnes jsme si náskok soustředěnou hrou pohlídali. Víme, že dokážeme občas trochu vypnout hlavu a nechat druhý tým, aby se dotáhnul, ale dneska tomu tak nebylo.

V utkání bylo i hodně emocí.
Ty k tomu patří. Jde o medaili.

Jak vidíte rozhodující, třetí duel v Brně?
Naše výhra.

Opavský pviot Šimon Puršl a brněnský Kevin Kalu doskakují balon.

Opavský pivot Clevon Brown dává koš.

Co bude důležité, aby tomu tak bylo?
Stejně jako dneska na ně musíme vlítnout, doskakovat a dobře bránit. Být intenzivní a znechutit jim to. Mají super střelce na perimetru, mají hodně silné pivoty, takže je musíme odstřihnout od střel. To se nám dnes docela povedlo například s Davidem Jelínkem. Tak, jak jsme hráli minulé dva zápasy, tak musíme pokračovat i v Brně.

Vy jste do Opavy přišel z Brna. Pořád ještě vnímáte souboje s ním prestižněji než s jinými soupeři?
Určitě to je něco jiného než hrát proti jiným týmům.

Navíc za Brno hraje Radek Farský, což je váš kamarád a s ním jste byl minulé dvě sezony v Opavě.
To také hraje roli. Určitě to je pro mě něco jiného, než hrát proti Olomoucku nebo někomu jinému, ale nejvíc jsem to vnímal tu první sezonu po svém přestupu, to byl v Brně v podstatě ještě stejný kádr, jaký jsem znal. Furt se tam sice drží stejní kluci, ale postupem času už to není jako dřív.

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