Cenná výhra s Děčínem. Snad nás to nakopne, říká svitavský pivot Puršl

„Po dlouhé pauze je to pro nás cenné vítězství a bylo by super, kdyby nás nakoplo a pokračovali jsme takto dál,“ přál si po utkání reprezentační pivot v týmu aktuálně čtvrtých Svitav Šimon Puršl.



Nažhavení Tuři dopředu počítali s emotivním a bolavým zápasem, a možná i proto je tvrdý basketbal, který se hrál, zprvu nijak nevykolejil. Po deseti minutách vedli 20:11 a jejich náskok dál utěšeně narůstal. Problémy se objevily až v závěru poločasu.

„Osmnáct minut jsme odváděli velmi dobrou práci. Plnili jsme to, co jsme měli, Děčínu dovolovali jen těžké střely, vytvářeli jsme tlak na míč a chodili do rychlých protiútoků,“ popisoval trenér Svitav Lukáš Pivoda. „Nicméně poslední dvě minuty první půle nebyly vůbec ideální - dostali jsme šest bodů v řadě a nebojovali jsme tak jako do té doby. Soupeř doskočil některé lehké míče,“ vadilo mu.

I přesto si Svitavy do dalšího dějství nesly pohodové vedení 54:31. Děčínští Válečníci ovšem nejsou mančaftem, který by se jen tak vzdával, a tak se Tuři během přestávky v šatně chystali na jejich nápor. Zachytit ho se jim moc nepodařilo - hosté se dostali až na rozdíl devíti bodů. Tehdy Tury podržely trojky Jelínka a Marka.

„Za třetí čtvrtinu zaslouží Válečníci velkou pochvalu, s jejich tlakem jsme se nedokázali vyrovnat,“ poznamenal kouč Pivoda. „Stálo je to však hodně sil a ve čtvrté čtvrtině jsme to byli zase my,“ oddechl si.

Fakt, že jeho svěřenci celkově udrželi Děčín na 66 bodech, si hodně pochvaloval.

„Autrey (rozehrávač Děčína a výtečný střelec) dal jen šest bodů a neproměnil ani jednu střelu z pole,“ upozornil trenér Pivoda.