Basketbalisté Děčína ztrácí kapitána, Ježek ukončil kariéru

Děčín svému kapitánovi nabídl prodloužení smlouvy, Ježka ale brzy čekají státnice na vysoké škole, a pak chce zamířit mimo profesionální basketbal.

„Posledních šest let pro mě bylo naprosto stěžejních, nikdy na ně nezapomenu. Poznal jsem zde mnoho přátel, s nimiž jsme prožili chvíle absolutního štěstí, ale i chvíle krušnější,“ říká Ježek, jenž nyní ještě bojuje o nominaci do českého reprezentačního týmu 3 x 3, který čeká kvalifikace o olympiádu v Tokiu.

V Děčíně končí i 26letý pivot Pavel Grunt, klub s ním neprodloužil smlouvu. „Je to skvělý chlapík, jen někdy moc hodný. A to mu občas v podkošovém prostoru škodilo. Bohužel měl taky trochu smůlu na zranění. Přesto za 4 roky v našem dresu odehrál spoustu skvělých zápasů,“ děkuje Houser.



Děčínský šéf už má za odcházející hráče první náhradu. Novým Válečníkem se stal 24letý křídelník Matěj Svoboda, jenž naposledy působil ve Svitavách. S Armexem uzavřel tříletý kontrakt. „Děčín považuji za skvěle vedenou organizaci už několik let. Líbí se mi styl, jakým se děčínský basketbal prezentuje. Věřím, že se pod trenérem Greplem můžu dále zlepšovat a basketbalově růst. Navíc nás s Děčínem spojují společné ambice, a to návrat do horního patra ligové tabulky,“ řekl klubovému webu Svoboda.