Přestřelka určí nejlepší tým. Rozhodnou pokusy z půlky?

Pardubické křídlo David Škranc s tím ostatně počítá. „Budeme se v přípravě víc zaměřovat právě na pokusy z půlky, které jsou dost klíčové. Dát odtud tři koše, je to patnáct bodů, které by byly stěžejní,“ počítá čtyřiadvacetiletý Východočech.

Pardubice do finálového turnaje postoupily s nejnižším souhrnným počtem bodů ze základní části - 301. Nejlepší Ústí jich po šesti základních kolech shromáždilo 340, druhá Opava 323 a třetí Děčín 315.

Střílí se ve středu od 17:30 před kamerami TVCOM.cz

Každý klub ovšem mohl do finálového turnaje nasadit jen dva své členy a mezi těmi už jsou v některých případech rozdíly až propastné.

V případě Opavy dělí nejlepšího střelce základní části Luďka Jurečku (79) a jeho parťáka Jakuba Šiřinu (41) dělí 38 bodů a u ústeckého dua Jan Maděra (71) - Dalibor Fait (47) dělá odstup 24 bodů. Těsněji od sebe skončili dva vítězové základních kol z Děčína Filip Kroutil (76) a Ondřej Šiška (66) a největší vyrovnanost vykázali pardubičtí Josef Potoček (70) s Davidem Škrancem (64).

Jak bude finálový podnik vypadat?

Každý tým bude střílet ve své hale, s výjimkou Opavy, která musí v soutěži využívat ostravského Tatranu. V prvním semifinále se utká první tým se čtvrtým po základních kolech, tedy Ústí s Pardubicemi, přičemž začíná střílet zástupce hůře postaveného týmu.

Jan Maděra vystřílel Ústí výhru v základní části:

Hráči obou celků se střídají po jednotlivých pozicích, takže nejprve budou pálit 30 sekund z lajny trestného hodu (trefa za bod), poté přejdou na 60sekundovou střelbu trojek (trefa za 3 body) a na závěr nastoupí k pěti ranám z poloviny hřiště (trefa za 5 bodů).

Pořadí střelců bude následující: Škranc - Fait - Potoček - Maděra. Ve druhém semifinále mezi druhou Opavou a třetím Děčínem bude sled střelců Kroutil - Šiřina - Šiška - Jurečka.

V případě rovnosti bodů by rozhodovala pomocná kritéria počínaje celkovým počtem daných trojek.

Vítězná dvojice z finálového duelu získá pro klub do příští sezony jeden partnerský automobil Hyundai nad rámec stanoveného počtu, stříbrný tým obdrží inzerci v partnerském deníku MF DNES v hodnotě 30 000 korun nad rámec klubového limitu a třetí tým extra inzerci v hodnotě 15 000 korun.

I v týmovém finále se myslí na charitu - 20 000 korun od České basketbalové federace na ni obdrží dvojice, která se svým výkonem nejvíc přiblíží tipu na vlastní výsledek, přičemž dvojice finalistů budou mít možnosti atakovat svůj tip hned dvě.

Pardubický David Škranc vidí před prvním semifinále velkou šanci na postup. A i ústecký soupeř Jan Maděra uznává sílu Východočechů: „Bude záležet na tom, komu padne víc trojek a kdo bude mít větší štěstí při střelbě z půlky. Obecně bude u všech disciplín záležet spíš na kvalitě než na kvantitě střel, což obzvlášť platí u trojek.“

Ve druhém semifinále si věří na postup Opavští. „Určitě ano, protože máme Luďka Jurečku,“ zdůrazní Jakub Šiřina.

Jeho parťák má navíc ještě jednu speciální motivaci. „Je tam klasická rivalita, bude to souboj přes celou republiku. Máme Děčínu co vracet za loňské vyřazení v ligovém play off, to je třešnička na dortu v tomhle souboji. Já určitě doufám, že to zvládneme,“ nepochybuje Jurečka.

Jenže Válečníci z Děčína odmítají sklonit hlavu předem. „Nevěřit si na vítězství, tak ani střílet nemusíme, takže rozhodně jdeme za vítězstvím,“ vyhlašuje Filip Kroutil.

„Opava má sice dobré střelce, ale já věřím, že nám to bude padat a zvítězíme,“ dodává Šiška, který věří, že děčínská dvojice dokáže ještě navýšit své výkony ze základních kol.