„Po Adamovi Pecháčkovi vítám druhou posilu do podkošového prostoru. Sha’markus má ve svých 27 letech již velké zkušenosti s evropským basketbalem, nastupoval jak v italské Serii A, tak i v Německu, Izraeli a Rumunsku,“ představil ho ústecký trenér Tomáš Reimer.
Rodák z Tuscaloosy v Alabamě měří 203 centimetrů a váží rovný metrák, svými výkony zaujal už na univerzitě. Ve svém posledním roce na McNeese State zakončoval s takřka sedmdesátiprocentní úspěšností, což ho zařadilo na druhou pozici napříč všemi prvodivizními konferencemi NCAA. Během jedné sezony zaznamenal 17 double double, což je třetí nejvyšší počet v historii Southland Conference.
Působil v italském Cantú, německé Vechtě, izraelském Bnei Herzlija, rumunské Craiově a naposledy v kosovské Boře.
„Pevně věřím, že i ve Slunetě bude diváky bavit svými skokanskými dovednostmi a přinese hlad a chuť na doskoku na obou polovinách hřiště,“ řekl Reimer.
Zahraniční ekipu Ústí nad Labem kromě Kennedyho tvoří i rozehrávač Nick Johnson a křídlo Jordan Glover.