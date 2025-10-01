Curry vedle Curryho. Golden State má teď vyhlášené střelce hned dva

  13:29
Seth Curry se dohodl na roční smlouvě s Golden State Warriors a poprvé v basketbalové NBA by si měl zahrát se starším a slavnějším bratrem Stephenem. Zámořská média uvedla, že kontrakt je platný na přípravné období a před začátkem ligové sezony bude muset dát hráče kalifornský tým k dispozici ostatním klubům.
Seth Curry (vlevo) z Portlandu a Stephen Curry z Golden State si po zápase...

Seth Curry (vlevo) z Portlandu a Stephen Curry z Golden State si po zápase vyměnili dresy. | foto: AP

Stephen Curry (vlevo) z Golden State, jeho bratr Seth Curry z Philadelphie a...
CURRY A CURRY. Stephen z Golden State slaví, Seth z Portlandu odchází.
Dell Curry (vlevo), jeho žena Sonya (uprostřed) a snacha Ayesha si užívají...
Seth Curry (v červeném) z Portlandu a Stephen Curry z Golden State během NBA...
Pětatřicetiletý Seth Curry patří stejně jako jeho o dva roky starší bratr k vynikajícím střelcům z delší vzdálenosti. V uplynulé sezoně byl v dresu Charlotte nejlepším trojkařem ligy s úspěšností střelby 45,6 procenta.

Jeho kariérní úspěšnost z trojek je 43,3 procenta, což ho mezi aktivními hráči řadí na druhé místo za Luka Kennarda a těsně před Stephena (43,2 procenta). V historické tabulce střelců trojek je Seth Curry sedmý, žebříčku vévodí s úspěšností 45,4 procenta trenér Golden State Steve Kerr.

Seth Curry zahájil kariéru v NBA v sezoně 2013-14 a Golden State bude jeho desátým týmem. Za Memphis, Cleveland, Phoenix, Sacramento, Dallas, Portland, Philadelphii, Brooklyn a Charlotte odehrál 550 zápasů, v nichž nastřílel průměrně rovných 10 bodů.

