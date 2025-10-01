Pětatřicetiletý Seth Curry patří stejně jako jeho o dva roky starší bratr k vynikajícím střelcům z delší vzdálenosti. V uplynulé sezoně byl v dresu Charlotte nejlepším trojkařem ligy s úspěšností střelby 45,6 procenta.
Jeho kariérní úspěšnost z trojek je 43,3 procenta, což ho mezi aktivními hráči řadí na druhé místo za Luka Kennarda a těsně před Stephena (43,2 procenta). V historické tabulce střelců trojek je Seth Curry sedmý, žebříčku vévodí s úspěšností 45,4 procenta trenér Golden State Steve Kerr.
Seth Curry zahájil kariéru v NBA v sezoně 2013-14 a Golden State bude jeho desátým týmem. Za Memphis, Cleveland, Phoenix, Sacramento, Dallas, Portland, Philadelphii, Brooklyn a Charlotte odehrál 550 zápasů, v nichž nastřílel průměrně rovných 10 bodů.