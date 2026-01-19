Šest trojkových pokusů, nula bodů. Krejčímu se nedařilo, Atlanta opět prohrála

  22:08
Basketbalisté Atlanty s Vítem Krejčím prohráli v NBA čtvrtý zápas v řadě. Při domácí porážce 110:112 od Milwaukee neprožil český univerzál povedené utkání, protože netrefil žádnou ze šesti tříbodových střel, o které se za dvacet minut na hřišti pokusil. Do statistik se zapsal dvěma asistencemi a faulem.

Kevin Porter Jr. z Milwaukee zakončuje přes Víta Krejčího z Atlanty. | foto: AP

Krejčí proti předchozím zápasům zasáhl do duelu jako náhradník a byl v zápase jediným hráčem, který se na palubovce střelecky neprosadil. Teprve potřetí v sezoně se mu stalo, že zůstal na nule. Při předchozím případě v lednovém utkání s Denverem minul dokonce sedm tříbodových střel.

O více než polovinu bodů Atlanty se postarali Nickeil Alexander-Walker (32) a Jalen Johnson (28), který přidal i 16 doskoků. Bucks měli šest hráčů s dvouciferným bodovým příspěvkem a hvězdný Janis Adetokunbo byl lídrem s 21 body a 17 doskoky.

Úvodní nominace na Utkání hvězd NBA: Americká dominance je pryč, chybí i James

Hawks v zápase zlikvidovali manko 23 bodů ze třetí čtvrtiny (51:74) a v závěru se i ujali vedení, naposledy 105:104, ale koncovka vyšla hostům. Bucks na 11. místě tabulky Východní konference snížili manko na desátou Atlantu, která drží poslední postupové místo do play off. Mají už jen o dvě výhry méně a tři zápasy k dobru.

Přehlížené hvězdy. Podívejte se, kteří hokejisté nepojedou na olympijské hry

Connor Bedard během utkání s Calgary.

Doufali, že si splní velký sen. Vždyť kdo by nechtěl být u toho, až se pod olympijskými kruhy opět po dvanácti letech sejdou ti nejlepší hokejisté? Jak to tak bývá, nedostalo se na každého. Řada...

KVÍZ: Poznáte české fotbalové stadiony?

Sparťanský stadion na Letné při utkání s ostravským Baníkem.

Některé jsou moderní a hostí ty největší zápasy, jiné slavné stavby pomalu chátrají. Víte, jak vypadají české fotbalové stadiony? Otestujte si své znalosti v kvízu.

Biatlon 2025/26: program a výsledky SP v biatlonu, kde sledovat

DO BOJE. Biatlonistky s vyprodanými tribunami v zádech vyráží na trať závodu s...

První startovní výstřel sezony 2025/2026 biatlonového Světového poháru padl 29. listopadu ve švédském Östersundu. O poslední body biatlonisté zabojují 16. března v Oslu. Celkem je na programu devět...

Hokej na ZOH 2026 v Miláně: program, nominace, skupiny, na koho narazí Češi

Gólová radost českých hokejistů v utkání s Běloruskem.

Hokejového turnaje v rámci olympijských her v Itálii se zúčastní čeští hokejisté i hokejistky, vůbec poprvé od roku 2014 se na něm představí také hráči ze zámořské NHL. Mezinárodní olympijský výbor...

Zdráhalová se pochlubila medailemi i společnou fotkou se Sáblíkovou

Nikola Zdráhalová (uprostřed) zlatá na rychlobruslařském mistrovství Evropy na...

Rychlobruslařka Nikola Zdráhalová má za sebou víkend snů. Na mistrovství Evropy v polském Tomaszówě Mazowieckém vybojovala životní zlato na trati 1000 metrů a k tomu přidala stříbro na...

Sparta si pojistila Kanaďany. Pysyk i Shore prodloužili smlouvu o dva roky

Devin Shore ze Sparty.

Obránce Mark Pysyk a útočník Devin Shore budou i nadále hrát hokejovou extraligu za Spartu. Oba Kanaďané podepsali s Pražany nové smlouvy na dva roky.

19. ledna 2026  22:13

Úvodní nominace na Utkání hvězd NBA: Americká dominance je pryč, chybí i James

Janis Adetokunbo z Milwaukee Bucks zakončuje v zápase s New York Knicks.

Vedení NBA oznámilo první desítku hráčů pro únorové Utkání hvězd a z poloviny ji tvoří zahraniční hvězdy, které podle zcela nového formátu tradiční exhibice vytvoří výběr světa.

19. ledna 2026  21:44

Házenkáři na ME porazili Ukrajinu, na postup už ale stejně šanci neměli

Český házenkář Dominik Solák zakončuje v utkání s Ukrajinou.

Čeští házenkáři se rozloučili s účinkováním na mistrovství Evropy vítězstvím, v závěrečném utkání základní skupiny C porazili outsidera z Ukrajiny vysoko 38:29. Naději na postup do další fáze...

19. ledna 2026  19:36,  aktualizováno  20:50

Oslava šampaňským se zvrtla. Potřebuju více tréninku, vtipkovala Vonnová

Vonnovou na stupních vítězů v Tarvisiu potrápilo šampaňské

Americká lyžařka Lindsey Vonnová si ve sjezdu Světového poháru v italském Tarvisiu dojela pro třetí místo a po závodě zamířila na stupně vítězek. Během oslav ovšem pobavila fanoušky i soupeřky.

19. ledna 2026  20:39

Premiérové triumfy. Volejbalisty roku 2025 jsou Indra a Brancuská

Volejbalový univerzál Patrik Indra se raduje ve čtvrtfinále mistrovství světa.

Nejlepšími českými volejbalisty roku 2025 jsou Patrik Indra a Monika Brancuská. Oba v anketě Českého volejbalového svazu, jejíž výsledky byly v pondělí vyhlášeny v Praze, zvítězili poprvé. Na trůnu...

19. ledna 2026  20:20

Mistrovství Evropy v házené mužů 2026: program, výsledky, Češi

Matěj Havran střílí na ME v házené proti Francii.

Mistrovství Evropy v házené mužů 2026 odstartovalo 15. ledna a potrvá až do 1. února. Koná se v Dánsku, Norsku a Švédsku. O úspěch se snažila i česká reprezentace, ale nepostoupila ze skupiny....

18. ledna 2026  22:40,  aktualizováno  19. 1. 19:48

Lazaret zkraje roku? Alarmující. České tenisty trápí zranění, i když by měli být fit

Barbora Krejčíková v prvním kole Australian Open

Představte si, že vám v autě svítí kontrolka motoru. V listopadu a prosinci můžete vozidlu dopřát odpočinek a navštívíte servis, aby trable zmizely. Když upozornění zhasne, plní natěšení se opět...

19. ledna 2026  19:13

Fotbalista Ševčík se zasnoubil v Dubaji, o ruku požádal hvězdu z Love Islandu

Ševčík Maršálková

Radostné období prožívá český fotbalista Michal Ševčík. Záložník, který patří pražské Spartě a aktuálně hraje za Mladou Boleslav, se zasnoubil s partnerkou Sárou Maršálovou, známou například z...

19. ledna 2026  19:08

Krasobruslařka Valijevová si odpykala dopingový trest. Vracím se, hlásí

Kamila Valijevová nebude kvůli dopingovému nálezu suspendována na ZOH v Pekingu...

Ruská krasobruslařka Kamila Valijevová se po odpykání dopingového trestu chystá po téměř čtyřleté pauze k návratu do soutěží. Devatenáctiletá závodnice, jejíž distanc vypršel na konci roku, na...

19. ledna 2026  18:30

Jdi se najíst. Ne, jdu fandit. Nadechování českého krasobruslení před MS v Praze

Italská rodačka Valesiová se svým tanečním partnerem Bidařem na...

Od našeho zpravodaje ve Velké Británii Za dva měsíce přivítá česká metropole poprvé po 33 letech nejlepší krasobruslaře planety na světovém šampionátu v pražské O₂ Areně. Stav tohoto sportu v Česku v posledních letech z pohledu...

19. ledna 2026  18:20

Sakkariová nevěřila vlastním očím. V Melbourne předvedla neskutečný return

Maria Sakkariová se raduje na turnaji v Guadalajaře.

O jeden z prvních virálních momentů letošního Australian Open se postarala Maria Sakkariová. Bývalá světová trojka v úvodním kole předvedla return, který okamžitě začal kolovat po sociálních sítích a...

19. ledna 2026  17:53

