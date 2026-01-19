Šest trojkových pokusů, nula bodů. Krejčímu se nedařilo, Atlanta opět prohrála

Krejčí proti předchozím zápasům zasáhl do duelu jako náhradník a byl v zápase jediným hráčem, který se na palubovce střelecky neprosadil. Teprve potřetí v sezoně se mu stalo, že zůstal na nule. Při předchozím případě v lednovém utkání s Denverem minul dokonce sedm tříbodových střel.
O více než polovinu bodů Atlanty se postarali Nickeil Alexander-Walker (32) a Jalen Johnson (28), který přidal i 16 doskoků. Bucks měli šest hráčů s dvouciferným bodovým příspěvkem a hvězdný Janis Adetokunbo byl lídrem s 21 body a 17 doskoky.
Hawks v zápase zlikvidovali manko 23 bodů ze třetí čtvrtiny (51:74) a v závěru se i ujali vedení, naposledy 105:104, ale koncovka vyšla hostům. Bucks na 11. místě tabulky Východní konference snížili manko na desátou Atlantu, která drží poslední postupové místo do play off. Mají už jen o dvě výhry méně a tři zápasy k dobru.