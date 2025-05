„Nebylo by to poprvé, co jsme letos zvládli ukončit nějakou sérii, ale už potřetí. Plus minus víme, do čeho jdeme, budeme mít za sebou naše fanoušky. Potáhnou nás. Doufám, že to zvládneme a doma ukončíme,“ zvolal pivot hostů Dominik Žák.

Zatímco Olomoucko je po vydařeném play off a očekávaném vyřazení od Nymburka v euforii, obhájce bronzu Děčín vstřebává stopku od Brna v sedmém zápase boje o finále. A v utkání se to projevilo. Domácí makali, jenže neustále doháněli manko. Když už se nadechli jako třeba po trojkách Novozélanďana Davidsona, vzápětí se potopili vlastními chybami. Zato hosté hráli uvolněně, někdy až v euforii.

„My jsme druhou sezonu v řadě prohráli venku sedmý semifinálový zápas, to zanechá stopy na těle i duši,“ přiznal děčínský trenér Tomáš Grepl. „Olomoucko ukázalo, proč ukradlo Nymburku v letošní sezoně dva zápasy, proč ve čtvrtfinále vyřadilo Opavu, druhou po nadstavbě. Má velikou kvalitu. A my jsme kromě Davidsona, který nás ve druhé půli částečně udržel v zápase, moc nepředvedli.“

Olomoucko vyhrálo první čtvrtinu 23:14 a pak už náskok kontrolovalo. Američan Noah Carter přispěl k vítězství 26 body, další tradiční olomoučtí střelci John-Michael Wright s Langstonem Wertzem jich přidali po 16. Hosté zdolali Děčín v pátém vzájemném duelu sezony teprve podruhé, opět na jeho palubovce.

Matěj Musil, asistent trenéra Olomoucka, vyzdvihl: „Byli jsme výborní v obraně, bojovnosti a skvěle jsme se připravili na akce soupeře. Když odehrajete sérii s Nymburkem se zvednutou hlavou, je to pro tým lepší.“

Se zvednutou hlavou se končilo i v Děčíně. Bezmála tisícovka diváků Válečníkům navzdory porážce tleskala a skandovala: „Děčín, Děčín!“ Do Maroldovky se série případně vrátí ještě v neděli, domácí útočí na svůj šestý bronz v historii.

Už v úterý startuje finále mezi obhájci titulu z Nymburka a Brnem.