Senzace pro český basketbal! Hamzová a Čechová zabojují o šanci hrát WNBA

Autor:
  0:33
Po šestnácti letech je tuzemský basketbal blízko k tomu, aby měl opět zástupkyni v nejlepší světové lize WNBA. A ne jen jednu, ale hned dvě! Čtyřiadvacetiletá rozehrávačka Eliška Hamzová a o tři roky mladší pivotka Emma Čechová míří do celku Minnesota Lynx, u vítězek základní části minulého ročníku podepsaly kontrakt zatím na tréninkový kemp.
Mladé hvězdy brněnských Žabin v reprezentaci. Eliška Hamzová a Emma Čechová se chystají na zápas s Německem.

Mladé hvězdy brněnských Žabin v reprezentaci. Eliška Hamzová a Emma Čechová se chystají na zápas s Německem. | foto: Václav Mudra/CZ BASKETBALL

Eliška Hamzová, Emma Čechová a Natálie Stoupalová (zleva), trio basketbalistek...
Emma Čechová na tréninku ve Wu-chanu.
Eliška Hamzová rozehrává v utkání s Německem.
Emma Čechová na tréninku českých basketbalistek
Hamzová může v květnu, kdy začne nová sezona, navázat na svou matku Romanu, která ve WNBA působila v roce 2000. Společně s Čechovou budou usilovat o to, aby se staly sedmou a osmou Češkou v elitní zámořské soutěži.

Do Minnesoty jdou zatím na zkoušku, při přípravě se budou ucházet o místo na soupisce pro ostré zápasy. Společně s nimi podepsaly kontrakt na tréninkový kemp dvě mladé Američanky a jedna Belgičanka.

Hamzová i Čechová v posledních sezonách patří mezi nejvýraznější osobnosti tuzemské nejvyšší soutěže, stejně jako české reprezentace, s níž nedávno slavily postup na letošní mistrovství světa. V minulé sezoně spolu za brněnské Žabiny bojovaly v Eurolize.

Emma Čechová během utkání s Mali v kvalifikaci o MS.
Česká basketbalistka Eliška Hamzová během kvalifikačního utkání o postup na MS...

A teď se sejdou na stejné adrese i v zámoří!

Pro Hamzovou půjde o první zahraniční angažmá, posledních osm let hrála za Žabiny. „Tohle je věc, která přijde možná jednou za kariéru. Takže jsem se ani moc nerozhodovala,“ říkala pro iDNES.cz. „Je to něco, pro co pracujete celý život, a člověk si takové momenty musí užít.“

Profily hráček

Eliška Hamzová: 24 let, 182 cm, rozehrávačka. Hraje za Žabiny Brno. Dcera bývalé basketbalové reprezentantky Romany Hamzové a předsedy českého biatlonového svazu Jiřího Hamzy.

Emma Čechová: 21 let, 194 cm, pivotka. Hraje za USK Praha. Narodila se v Belgii, kde do osmi let vyrůstala, žila i ve Vídni. Umí francouzsky, německy a anglicky.

Čechová, která v mladším věku působila v Rakousku, momentálně hraje za USK Praha – do hlavního města zamířila před sezonou právě ze Žabin.

„Je hráčka, která ještě zdaleka není hotová, fyzicky ani herně. Je takový super materiál, že normálně jí až strašně závidím,“ říkala o Čechové na podzim legendární trenérka Natália Hejková při povídání pro iDNES.cz. A dovolila si i predikci: „Jestli má někdo z českých basketbalistek dobře našlápnuto do WNBA, je to právě ona.“

Teď se slova slovenské koučky potvrzují. Čechová a Hamzová, dvě talentované reprezentantky, se vydávají na velké dobrodružství.

Co je za oceánem čeká?

Samozřejmě nesrovnatelně větší konkurence. A boj o místo v prestižním klubu. Minnesota v minulém ročníku WNBA vyhrála základní část a poté vypadla v semifinále play off. V letech 2011, 2013, 2015 a 2017 celou soutěž opanovala.

Letošní sezona WNBA startuje 8. května a potrvá do října, Češky tak ze Žabin, respektive USK nemusejí odcházet nadobro, na podzim se zase mohou vrátit a naskočit do dalšího ročníku ŽBL.

Jubilejnímu třicátému ročníku WNBA předcházelo dlouhé vyjednávání o kolektivní smlouvě – díky nové podobě si basketbalistky výrazně finančně polepší a platové stropy klubů mají v dalších letech ještě stoupat. Letos bude soutěž hrát 15 týmů místo loňských 13.

Systém WNBA

Loňská sezona trvala od května do října, v základní části každý tým odehrál 44 zápasů. Toto číslo se letos kvůli příchodu dvou nových celků zvýší. Do play off loni postoupilo prvních osm týmů.

Zájem o WNBA v posledních dvou letech enormně vzrostl, hlavně díky příchodu mladých hvězd v čele s Caitlin Clarkovou a Paige Bueckersovou. Soutěž měla rekordní návštěvnost i sledovanost a výrazně jí díky tomu vzrostl zisk.

Do Minnesoty mířila v roce 2016 i Kateřina Elhotová, kvůli těhotenství ale tehdy přerušila kariéru. Ze současné reprezentace měla před pěti lety také tréninkový kontrakt Petra Holešínská s Chicago Sky, nicméně přes přípravný kemp se nedostala.

Dosud poslední Češkou ve WNBA tak stále zůstává Jana Veselá, která v roce 2010 hrála za Seattle a dokonce s ním slavila zisk titulu.

Jako první v elitní zámořské soutěži hrála Eva Němcová (dnes Horáková) v roce 1997. Pak se v ní objevily i matka Elišky Hamzové Romana Hamzová, Kamila Vodičková, která rovněž slavila trofej se Seattlem, Michaela Pavlíčková (dnes Ferančíková) a Zuzana Klimešová (dnes Gudzaraidze).

