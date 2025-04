Brněnské derby nabídlo drama, Žabiny jsou krok od finále

Oba favorité mohou ukončit série v příštím zápase na domácí palubovce. Pražanky v sobotu a úřadující vicemistryně o den později.

V dresu USK naskočila po třízápasové absenci Brionna Jonesová a rovnou se stala s 21 body nejlepší střelkyní utkání. K tomu přidala 13 doskoků. Další podkošová opora pražského celku Emese Hofová si připsala 18 bodů. V domácím týmu se žádná hráčka nedostala na dvouciferný počet bodů. Charlotte Velichová dala devět bodů díky třem trojkám.

KP TANY Brno už nastoupilo i s oporami Petrou Malíkovou a Anežkou Kopeckou, které vynechaly úvodní semifinále kvůli nemoci, a městského rivala potrápilo o poznání více. V druhé čtvrtině sice domácí tým nabral ztrátu až 23 bodů, ale v závěru zápasu stáhl manko na šest.

„V šatně jsem v poločase musela trošku vřískat. Náš přístup nebyl na začátku dobrý. Ale to se odvíjelo i od toho, že holky byly nemocné, a tak se netrénovalo. Zvedly se však a nemusíme se stydět, že by to byla darda o dvacet,“ řekla trenérka domácích Marcela Krämer. „Vyhrát nešlo, soupeř házel 38 šestek. To je silné kafe. Možná se to posuzuje podle toho, kdo hraje Euroligu a kdo ‚jen‘ EuroCup.“

Žabiny uspěly navzdory 21 ztrátám. Těžily z převahy na doskoku, kde předčily soupeře v poměru 49:27. Domácí hráčky si zase vedly výrazně lépe při střelbě za tři body (8:3).

„V první čtvrtině nám všechno vyšlo. Hráli jsme velmi dobře, chytře, obětavě v obraně, využívali jsme výškovou převahu. Zase jsme měli úspěšnost nula procent z dlouhé vzdálenosti,“ uvedl kouč Žabin Viktor Pruša. „Ve třetí čtvrtině jsme zpomalili tempo hry, báli se o výsledek. Kupily se mentální chyby. Začali jsme hrát profesorsky. Takhle se nemůžeme prezentovat,“ prohlásil.

Nejlepší střelkyní zápasu byla s 21 body Laura Juškaiteová. Emma Čechová přispěla k výhře Žabin 15 body a 10 doskoky, double double měla i Elissa Cunaneová za 11 bodů a 12 doskoků. KP TANY Brno táhla trojice Michaela Vondráčková (19 bodů), Lucie Svatoňová (17), Karolina Šotolová (15).