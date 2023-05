Vysílené Pardubice mučily v semifinále Děčín, zradily je poslední střely

„Oba týmy byly hodně blízko první výhře, nakonec rozhodla naše bojovnost, možná trošku štěstí,“ odfoukl si děčínský tahoun Matěj Svoboda, majitel ceněného double double se 13 body a 11 doskoky.

Ačkoli jeho basketbalové vojsko díky rychle zvládnutému čtvrtfinále oddechovalo devět dní a Pardubice se naopak vyšťavily při sedmizápasové sérii s Ústím, ve vyprodané aréně Armexu se to zásadně neprojevilo. Nikdo se neutrhl na dvouciferný rozdíl. A tak se rozhodovalo až v koncovce, v níž domácím už scházel vyfaulovaný kapitán Pomikálek.

Když děčínský Nichols pět vteřin před klaksonem proměnil jeden ze dvou trestných hodů, dorovnal na 77:77. Pardubice poslední útok dohrály na Šafarčíka, který balon sekundu před vypršením času poslal jen do obroučky. Prodloužení! „Petr se dobře podíval, vystřelil, nedal. Nedá se nic dělat,“ krčil rameny hostující lídr David Pekárek.

Extra čas odstartoval domácí hrdina Nichols trojkou, jenže pak ve své slabší disciplíně – trestných hodech – proměnil jeden ze tří a soupeř za stavu 80:86 povstal. Štěrbovy šestky a Pekárkova trojka dostaly Pardubice na dostřel bodu necelou minutu před koncem prodloužení (85:86). Měly zase poslední útok, Rikič pět vteřin před koncem zblízka vypálil, balon síťkou nepropadl. A tak hosty dorazil z trestných hodů Svoboda.

„Zápas byl strašně vyrovnaný od začátku do konce. A Děčín šťastnější. Máme před sebou celou sérii, nevěšíme hlavu,“ burcoval hned Pekárek. Jeho celek přitom s Válečníky prohrál i popáté v letošní sezoně. „Ovšem víme, že s Děčínem hrát umíme. Série bude neskutečně vyrovnaná. Dneska to nedopadlo, zítra je taky den.“

Zápas sledovalo dvanáct stovek diváků, pardubický kotel seděl netypicky za jedním z košů. Na palubovce se jiskřilo. „K play off to patří. Nikdo z Pardubic ani od nás neřekl něco, co by myslel extrémně zlomyslně. Emoce hrají velkou roli. Všichni kluci z Pardubic jsou v pohodě, po zápase jsem schopný si s nimi podat ruku, i když je tam nějaký trash talk,“ nezlobil se Svoboda.

Domácí velebili jako nejlepšího střelce Nicholse, autora 24 bodů, dvoucifernými střelci byli ještě Walton (17), Pomikálek a Svoboda (oba 13). Pardubice jich napočítaly stejně: Pekárek, Rikič (oba 18), Švrdlík (12) a Čolak (10).

Děčín kromě vítězství potěšila i zpráva o tom, že americká superstar A. J. Walton, který stojí za vzestupem týmu a stal se MVP sezony, bude v klubu pokračovat i v příští sezoně. „Dohodli jsme se na podmínkách, líbí se mu tady,“ oznámil generální manažer Válečníků Lukáš Houser v České televizi.

Odvetu hostí v úterý od 17.10 hodin opět děčínská hala. Druhé semifinále Nymburk – Opava odstartuje ve středu a čtvrtek na půdě osmnáctinásobného mistra. Zatímco nynější série se hrají na čtyři vítězství, finále už jen na tři.