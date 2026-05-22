Byl příliš osamocený, v týmu Východočechů zaznamenali dvacetibodové výkony Joey Bryant (23) a Trey Bonham (20), dalších 18 bodů přidal Kamil Švrdlík.
V sérii hrané na čtyři výhry ještě nezvítězil domácí tým, v pondělí budou další utkání hostit Pardubice. Na postupujícího čeká Nymburk, který si poradil s Opavou ve čtyřech zápasech.
„Pevně doufám, že tenhle trend se změní a domácí týmy začnou vyhrávat,“ řekl televizi TVcom před pokračováním série v Pardubicích trenér Východočechů Jan Šotnar. „Předvedli jsme výborný týmový výkon. Na straně Brna byl excelentní David Jelínek, který ukázal, jaký je to hráč, a držel Brno ve hře,“ konstatoval.
Jeho svěřenci ve vyrovnaném zápase, ve kterém si žádný tým ani jednou nevypracoval dvouciferný náskok, jasně přestříleli soupeře z dálky. Dali celkem 16 trojek proti pouhým sedmi domácím a Brňanům nebyla nic platná ani výrazná převaha v doskakování (45:33). Přesto se rozhodovalo až v dramatické koncovce, v níž šesti přesnými trestnými hody jistil pardubické vedení Bonham.
„Udělali jsme zase zbytečně moc ztrát, nemohli jsme se celkově dostat do zápasu. Měl jsem pocit, že jsme celou dobu tahali za kratší konec,“ řekl brněnský kouč Martin Vaněk. „V prvních dvou zápasech jsme byli v koncovce trošku šťastnější, tak teď jsme těmi šťastnými nebyli. Musíme najít způsob, jak dostat naše střelce k lepším pozicím,“ dodal.
Maxa Národní basketbalová liga mužů
Semifinále play off - 4. zápas
Pumpa Basket Brno - BK KVIS Pardubice 90:94 (22:19, 40:43, 62:66)