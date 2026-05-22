I čtvrtý zápas pro hosty. Jelínkovi to pálilo, ale koncovka patřila Pardubicím

Pardubičtí basketbalisté vyhráli po čtvrtečním úspěchu i druhý zápas v hale Brna a semifinálová série Maxa NBL je vyrovnaná 2:2. Domácí obhájce stříbra od porážky 90:94 nezachránil ani autor 33 bodů David Jelínek.
Viktor Půlpán z Brna uniká v zápase s Pardubicemi, stíhá ho Trey Bonham.

Viktor Půlpán z Brna uniká v zápase s Pardubicemi, stíhá ho Trey Bonham. | foto: Jan Russnák / Pumpa Basket Brno

Kevin Kalu z Brna smečuje do pardubického koše.
Michal Svojanovský z Pardubic sbalil míč v zápase s Brnem, atakuje ho Milan...
Joey Bryant z Pardubic při trestném hodu
Radek Farský a Viktor Ivánek z Brna se chystají na zápas.
Byl příliš osamocený, v týmu Východočechů zaznamenali dvacetibodové výkony Joey Bryant (23) a Trey Bonham (20), dalších 18 bodů přidal Kamil Švrdlík.

V sérii hrané na čtyři výhry ještě nezvítězil domácí tým, v pondělí budou další utkání hostit Pardubice. Na postupujícího čeká Nymburk, který si poradil s Opavou ve čtyřech zápasech.

„Pevně doufám, že tenhle trend se změní a domácí týmy začnou vyhrávat,“ řekl televizi TVcom před pokračováním série v Pardubicích trenér Východočechů Jan Šotnar. „Předvedli jsme výborný týmový výkon. Na straně Brna byl excelentní David Jelínek, který ukázal, jaký je to hráč, a držel Brno ve hře,“ konstatoval.

Jeho svěřenci ve vyrovnaném zápase, ve kterém si žádný tým ani jednou nevypracoval dvouciferný náskok, jasně přestříleli soupeře z dálky. Dali celkem 16 trojek proti pouhým sedmi domácím a Brňanům nebyla nic platná ani výrazná převaha v doskakování (45:33). Přesto se rozhodovalo až v dramatické koncovce, v níž šesti přesnými trestnými hody jistil pardubické vedení Bonham.

„Udělali jsme zase zbytečně moc ztrát, nemohli jsme se celkově dostat do zápasu. Měl jsem pocit, že jsme celou dobu tahali za kratší konec,“ řekl brněnský kouč Martin Vaněk. „V prvních dvou zápasech jsme byli v koncovce trošku šťastnější, tak teď jsme těmi šťastnými nebyli. Musíme najít způsob, jak dostat naše střelce k lepším pozicím,“ dodal.

Maxa Národní basketbalová liga mužů

Semifinále play off - 4. zápas

Pumpa Basket Brno - BK KVIS Pardubice 90:94 (22:19, 40:43, 62:66)
Nejvíce bodů: David Jelínek (1990) 33, Cisarik 13, Olison 11 - Bryant 23, Bonham 20, Švrdlík 18. Stav série: 2:2.

