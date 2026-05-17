Pardubicím pařila první půle, jenže Brnu druhá. Semifinále začalo výhrou hostů

  19:59
Brněnští basketbalisté rozehráli lépe semifinálovou sérii s Pardubicemi a po vítězství 85:82 v hale Východočechů sebrali soupeři výhodu domácího prostředí. Obhájcům stříbra se povedl obrat ze sedmnáctibodového manka a vyhráli čtvrtý z pěti dosavadních vzájemných zápasů v sezoně.
Ryan Moffatt z Pardubic sleduje obroučku brněnského koše, brání ho Adam Kejval. | foto: Milan Kříček / KVIS Pardubice

Adam Lukeš z Pardubic u míče, brání ho brněnský David Jelínek.
Tevin Olison z Brna přihrává pod pardubický koš.
Viktor Půlpán z Brna u míče v duelu s Pardubicemi
Trey Bonham z Pardubic jde do útoku, brání ho Matěj Rychtecký z Brna.
8 fotografií

Druhý duel série hrané na čtyři vítězství je na programu znovu v Pardubicích, a to v pondělí.

Pardubickým hráčům patřil první poločas a už v první čtvrtině měli i dvojciferný náskok. První půli nakonec vyhráli o 15 bodů a ještě v úvodu třetí čtvrtiny byli po trojce Ryana Moffatta ve vedení 54:37.

Následující pasáž do třetí přestávky ale domácí prohráli 10:25 a už v jednu chvíli po dvou trojkách Radka Farského, který završil jedenáctibodovou šňůru, vyrovnali na 59:59.

Do poslední části šli ještě domácí s dvoubodovým vedením, ale hned v první minutě Farského další trojka znamenala obrat a hosté už soupeře do konce zápasu před sebe nepustili.

Pardubičtí museli litovat 13 neproměněných trestných hodů z 34 pokusů a nebylo jim nic platné, že měli ve svém středu s 21 body nejlepšího střelce zápasu Treye Bonhama. Brněnskou střeleckou statistiku vedl autor 16 bodů Farský.

Maxa Národní basketbalová liga mužů

Semifinále play off - 1. zápas

BK KVIS Pardubice - Pumpa Basket Brno 82:85 (23:22, 49:34, 64:62)
Nejvíce bodů: Bonham 21, Bryant 16, Tůma 14, Key 13, Moffatt 7, Lukeš 6 - Farský 16, Jelínek 14, Kejval 13, Cisarik 12, Šimon Svoboda 9, V. Půlpán a Olison po 7.

Vyhrocené derby sledovali politici, herci i sportovci. Kdo nechyběl v Edenu?

Český tým se loučí s olympijskými hrami ve čtvrtfinále.

Český útočník Jiří Černoch dotírá na dánského forvarda Phillipa Schultze (72).

Slávističtí fanoušci vtrhli na hřiště před ukončením zápasu proti Spartě.

Andrea Sestini Hlaváčková na sociálních sítích otevřeně ukázala rozdíl mezi...

Sledujeme online
Rakušan Lucas Thaler (vlevo) a Zsombor Garát z Maďarska

17. května 2026  16:14,  aktualizováno  20:24

Sledujeme online
Švédský obránce Mattias Ekholm (vlevo) slaví vstřelený gól.

17. května 2026  16:07,  aktualizováno  20:22

Josef Jonáš útočí v utkání s Francií.

17. května 2026  18:47,  aktualizováno  20:18

Slovenský útočník Martin Pospíšil v akci s Finem Teuvo Teravainenem. (11. února...

17. května 2026  20:04

Český útočník Jiří Černoch dotírá na dánského forvarda Phillipa Schultze (72).

17. května 2026  20:01

Ryan Moffatt z Pardubic sleduje obroučku brněnského koše, brání ho Adam Kejval.

17. května 2026  19:59

Most, 17.5. 2026, mistrovství světa superbiků, autodrom Most, neděle. Oliver...

17. května 2026  19:45

Fotbalisté Plzně se radují z vstřeleného gólu.

17. května 2026  16:30,  aktualizováno  19:35

Jannik Sinner, vítěz turnaje v Římě

17. května 2026  19:32

Sára Kousková na New South Wales Open v Austrálii.

17. května 2026  19:11

Sparťanský křídelník Lukáš Haraslín slaví gól do sítě Liberce.

17. května 2026  16:10,  aktualizováno  19:11

Královéhradečtí fotbalisté slaví společně s fanoušky třetí gól v bráně Slavie.

17. května 2026  18:53,  aktualizováno  19:05

