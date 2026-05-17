Pardubicím pařila první půle, jenže Brnu druhá. Semifinále začalo výhrou hostů

Druhý duel série hrané na čtyři vítězství je na programu znovu v Pardubicích, a to v pondělí.
Pardubickým hráčům patřil první poločas a už v první čtvrtině měli i dvojciferný náskok. První půli nakonec vyhráli o 15 bodů a ještě v úvodu třetí čtvrtiny byli po trojce Ryana Moffatta ve vedení 54:37.
Následující pasáž do třetí přestávky ale domácí prohráli 10:25 a už v jednu chvíli po dvou trojkách Radka Farského, který završil jedenáctibodovou šňůru, vyrovnali na 59:59.
Do poslední části šli ještě domácí s dvoubodovým vedením, ale hned v první minutě Farského další trojka znamenala obrat a hosté už soupeře do konce zápasu před sebe nepustili.
Pardubičtí museli litovat 13 neproměněných trestných hodů z 34 pokusů a nebylo jim nic platné, že měli ve svém středu s 21 body nejlepšího střelce zápasu Treye Bonhama. Brněnskou střeleckou statistiku vedl autor 16 bodů Farský.
Maxa Národní basketbalová liga mužů
Semifinále play off - 1. zápas
BK KVIS Pardubice - Pumpa Basket Brno 82:85 (23:22, 49:34, 64:62)