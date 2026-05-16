Nymburk drtil i ve druhém semifinále. Opavané schytali patnáct trojek

Třetí duel je na programu v úterý v hale Slezanů a v případě dalšího úspěchu by tam pak mohli Středočeši už ve středu sérii ukončit. V neděli rozehrají semifinále Pardubice a Brno, v pondělí se na východě Čech utkají podruhé.
Zatímco v pátek nymburský tým nezachytil nástup a musel dotahovat až šestnáctibodové manko, tentokrát měl favorit zápas od počátku pod kontrolou. První koš dali sice hosté, ale pak stav 5:5 zlomili domácí dvěma trojkami v rychlém sledu a začalo se hrát podle nymburských not.
Od druhé čtvrtiny rozdíl skóre prakticky neustále narůstal, už na začátku poslední části se Opavě také vyfauloval kapitán Jakub Šiřina. Týmověji hrající domácí mnohem lépe zakončovali a proměnili 15 trojek, z toho po čtyřech dali autor 16 bodů a nejlepší střelec zápasu Jaromír Bohačík i František Rylich.
Naproti tomu soupeř trefil pouhé čtyři z 21 pokusů, pohrdl také dvanácti trestnými hody a zaostával v obranné činnosti. Nymburk zaznamenal 50 doskoků, z toho 21 útočných.
Maxa Národní basketbalová liga mužů
Semifinále play off - 2. zápas
ERA Basketball Nymburk - BK Opava 92:67 (23:16, 44:29, 73:51)