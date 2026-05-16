Nymburk drtil i ve druhém semifinále. Opavané schytali patnáct trojek

  17:33aktualizováno  17:52
Mistrovský Nymburk vyhrál i druhý domácí zápas v semifinálové sérii Národní basketbalové ligy s Opavou. Obhájci titulu zvítězili přesvědčivě 92:67 a navázali na páteční triumf 116:79.
Šimon Puršl z Opavy fauluje nymburského Davida Böhma. | foto: David Šváb / ERA Basketball Nymburk

Třetí duel je na programu v úterý v hale Slezanů a v případě dalšího úspěchu by tam pak mohli Středočeši už ve středu sérii ukončit. V neděli rozehrají semifinále Pardubice a Brno, v pondělí se na východě Čech utkají podruhé.

Zatímco v pátek nymburský tým nezachytil nástup a musel dotahovat až šestnáctibodové manko, tentokrát měl favorit zápas od počátku pod kontrolou. První koš dali sice hosté, ale pak stav 5:5 zlomili domácí dvěma trojkami v rychlém sledu a začalo se hrát podle nymburských not.

Od druhé čtvrtiny rozdíl skóre prakticky neustále narůstal, už na začátku poslední části se Opavě také vyfauloval kapitán Jakub Šiřina. Týmověji hrající domácí mnohem lépe zakončovali a proměnili 15 trojek, z toho po čtyřech dali autor 16 bodů a nejlepší střelec zápasu Jaromír Bohačík i František Rylich.

Naproti tomu soupeř trefil pouhé čtyři z 21 pokusů, pohrdl také dvanácti trestnými hody a zaostával v obranné činnosti. Nymburk zaznamenal 50 doskoků, z toho 21 útočných.

Maxa Národní basketbalová liga mužů

Semifinále play off - 2. zápas

ERA Basketball Nymburk - BK Opava 92:67 (23:16, 44:29, 73:51)
Nejvíce bodů: Bohačík 16, Rylich, Filipovič a Hruban po 12, Sehnal a Kříž po 11, Matěj Svoboda 7 - Brown 12, Slavík a Vyroubal po 10, Gray a Puršl po 7. Stav série: 2:0.

317. derby mezi Slavií a Spartou nabídlo pořádně vyhrocený závěr a utkání ve vršovickém Edenu bylo krátce před koncem přerušeno poté, co část domácích fanoušků vtrhla na hřiště.

Po olympijských hrách se blíží další z velkých hokejových akcí v letošním roce – mistrovství světa.

Hokejové mistrovství světa v roce 2026 hostí Švýcarsko. Ve městech Curych a Fribourg se bude hrát od 15. do 31. května.

Slávističtí fotbalisté byli tři minuty od titulu, když jim oslavy překazili vlastní fanoušci. V závěru derby se Spartou vtrhli na hřiště, napadli brankáře Surovčíka, obránce Martince a útočníka...

Bývalá tenistka Andrea Sestini Hlaváčková pojala letošní Den matek trochu jinak než většina známých osobností.

Zatímco při úvodním víkendu jen počítal ztráty, po přesunu do Itálie tým UAE na Giru září.

Na olympijských hrách zaujali čtvrtým místem, teď se slovenští hokejisté úspěšně pustili i do světového šampionátu, když ve skupině B porazili Norsko 2:1.

Pokud prohrají, jistě sestoupí do druhé ligy.

Ten důležitější zápas je čeká až ve středu ve finále poháru proti Jablonci.

Tři zápasy skupiny A v Curychu nabízí sobotní program hokejového mistrovství světa.

Výhrou nad Baníkem si pojistili, že neskončí poslední, baráži se ale nevyhnou.

Fotbalisté Dukly hrají ve čtvrtém kole nadstavbové skupiny o udržení na půdě Teplic.

Celtic Glasgow má rekordní 56. titul, fotbalovým mistrem Skotska je i aktuálně zraněný útočník Tomáš Čvančara.

Jannik Sinner porazil v dohrávce římského semifinále Daniila Medveděva 6:2, 5:7, 6:4 a prodloužil rekordní vítěznou sérii na turnajích Masters na 33 zápasů.

Město České Budějovice chce pro sezonu 2026/27 přihlásit mužstvo, které by hrálo třetí fotbalovou ligu.

Takřka suverénně od začátku až do konce. S jedinou bodovou ztrátou v sezoně. Fotbalistky Sparty získaly po pěti letech titul.

