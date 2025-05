Start Američana v brněnských barvách byl přitom v klíčovém souboji nejistý. V úterním utkání v Děčíně musel Frye ve čtvrté čtvrtině předčasně do šaten po vulgárním gestu, kterým zareagoval na hecování fanoušků. Vyloučen byl přitom už ve třetím zápase a po disciplinárním trestu přišel o čtvrtý duel. Tentokrát vyvázl s pokutou.

„Disciplinární komise měla možnost udělit buď trest pozastavení činnosti, nebo trest finanční. Hlasováním členů komise určila, že Frye obdrží pouze finanční trest a sedmé utkání série s Děčínem bude moci odehrát,“ uvedla NBL před zápasem na svém webu.

O svém omilostnění se Frye dozvěděl ráno v den zápasu během tréninku, který neabsolvoval. Večer pak ve vypjatém okamžiku předvedl, proč je pro Brno tak cenný.

„Zvládl to famózně. Byl extra namotivovaný odčinit svůj zkrat pro Brno,“ řekl kouč vítězů Martin Vaněk na adresu hráče, který byl pod tlakem jak od protihráčů, tak od fanoušků Děčína. Ti ho provokovali gestem, za které byl Frye v šestém duelu odeslán do sprch. „Byl frustrován, v tom zápase nám nic nešlo. Sám byl ze svého chování hodně zklamaný,“ řekl Vaněk.

Šestý zápas vyhrál Děčín jednoznačně 82:55 a také rozhodující utkání rozehrál lépe než soupeř. V druhé čtvrtině vedli hosté už o 12 bodů, ale svěřenci Martina Vaňka do poločasu snížili na dvoubodový rozdíl. Stav 46:48 určila střela Viktora Půlpána z poloviny hřiště.

Atmosféra na rozhodujícím semifinále basketbalové ligy mezi Brnem a Děčínem v malé brněnské hale v Králově Poli. (2025)

Tento moment dostal do absolutního varu už tak rozbouřené hlediště v malé hale v Králově Poli, kam se duel musel kvůli jiné akci přesunout z domácího prostředí Basketu Brno. Do hlediště se nasoukalo zhruba 1 100 diváků a v malém prostoru vytvořilo pekelnou kulisu. „Možná to nakonec byla naše výhoda. Děkujeme fanouškům,“ ulevil si Matěj Dáňa, rozehrávač Brna.

Ve třetí čtvrtině si tým kouče Tomáše Grepla ještě většinou udržoval mírný náskok, ale poslední část odstartoval Frye trojkou na 67:66 a Brno už vedení nepustilo.

„Prožíváme neskutečnou pohádku, jde o splnění snu. Vždycky jsem si přál hrát s Brnem ve finále, dnes se to povedlo, navíc ve staré hale. kde pro nás podmínky nebyly ideální. A ještě k tomu zápasem, v němž jsme 80 procent času prohrávali. Zlomili jsme to v závěru. Udrželi jsme se ve hře odhodláním vývoj zlomit a díky divákům. Tento tým má ohromné srdce,“ nechával se unášet emocemi Vaněk.

Těžko se hledá motivace, přiznal Pomikálek

Boj o to, kdo mocný Nymburk ve finále vyzve, přilákal do Brna i velké množství osobností. Zápasu přihlížel reprezentační generální manažer Jiří Welsch, nejlepší střelec historie české ligy Josef Jelínek či reprezentant Patrik Auda.

Basket Brno postoupil do finále poprvé, největším klubovým úspěchem dosud byl bronz z roku 2022. Finále ligy basketbalistů se v jihomoravské metropoli bude hrát po 29 letech.

Kromě Frye se v domácím týmu výrazně prosadil i Jordan Brown s 18 body a 13 doskoky. Za Děčín dali po 17 bodech Tomáš Pomikálek a Jordan Ogundiran.

Severočeši, kteří předloni podlehli ve finále Opavě, nezvládli sedmizápasové semifinále podruhé za sebou. V minulém ročníku ztroskotali na Ústí nad Labem.

„Už teď vím, že se bude strašně těžko hledal motivace na boj o bronz,“ hlesl Tomáš Pomikálek, lídr Děčína. „Obtížně se hledají slova. Byli jsme Brno schopni porážet o 30 bodů, ale k čemu nám to je, když nás čtyřikrát porazilo o pár bodů a je šťastnější,“ soukal ze sebe.

Jednu z příčin porážky v sedmém zápase hledal v neudržení nastoleného tempa. „Dvanáct minut jsme Brno přehrávali na obou koncích hřiště, nedokázali jsme to však udržet. Trochu jsme vyšli z koncentrace, domácí se na nás dotáhli, Frye začal trefovat šílené střely a my jsme se pustili do tzv. hero ballu, kdy si to každý chce zkusit. Když to vychází, vypadá to krásně, jako při vysokých vítězstvích u nás doma. Když to ale vycházet přestane, potápí to celý mančaft,“ přiznal Pomikálek.