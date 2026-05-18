V dalších dvou zápasech série hrané na čtyři výhry budou mít Brňané výhodu domácího prostředí.
Brno, které vyhrálo nedělní první duel rovněž o tři body 85:82, tentokrát v celém utkání s výjimkou krátkého úseku v úvodu první čtvrtiny prohrávalo. Ve třetí části Východočeši vedli až o 12 bodů, v polovině poslední části ale hosté vyrovnali a závěrečnou přetahovanou zvládli lépe.
Nejlepší střelec Brna Tevin Thomas Olison dvě minuty před koncem znovu srovnal skóre na 86:86 a o minutu později trojkou poslal hosty do vedení. Trestné hody v závěru na obou stranách už jen stanovily konečné skóre.
Olison nakonec nasbíral 21 bodů stejně jako nejlepší střelce Pardubic Adam Lukeš. Double double zapsal v dresu vítězů Kevin Kalu, který měl 14 bodů a 11 doskoků.
Semifinále play off basketbalové ligy mužů
2. zápas
Pardubice - Brno 89:92 (23:20, 45:39, 74:66)