Brno v koncovce urvalo druhý bod, Pardubicím v semifinále zavařil Olison

Autor: ,
  20:58
Basketbalisté Brna vyhráli i druhé utkání na hřišti Pardubic a v semifinále ligového play off se ujali vedení 2:0 na zápasy. Hosté na výbornou zvládli koncovku duelu, v němž po většinu času prohrávali, a vybojovali vítězství 92:89.

Tevin Olison najíždí do pardubického koše. | foto: Milan Křiček

V dalších dvou zápasech série hrané na čtyři výhry budou mít Brňané výhodu domácího prostředí.

Brno, které vyhrálo nedělní první duel rovněž o tři body 85:82, tentokrát v celém utkání s výjimkou krátkého úseku v úvodu první čtvrtiny prohrávalo. Ve třetí části Východočeši vedli až o 12 bodů, v polovině poslední části ale hosté vyrovnali a závěrečnou přetahovanou zvládli lépe.

Nejlepší střelec Brna Tevin Thomas Olison dvě minuty před koncem znovu srovnal skóre na 86:86 a o minutu později trojkou poslal hosty do vedení. Trestné hody v závěru na obou stranách už jen stanovily konečné skóre.

Olison nakonec nasbíral 21 bodů stejně jako nejlepší střelce Pardubic Adam Lukeš. Double double zapsal v dresu vítězů Kevin Kalu, který měl 14 bodů a 11 doskoků.

Semifinále play off basketbalové ligy mužů

2. zápas

Pardubice - Brno 89:92 (23:20, 45:39, 74:66)
Nejvíce bodů: Lukeš 21, Bryant 20, Key 17 - Olison 21, Cisarik 17, Kalu 14. Stav série: 0:2

