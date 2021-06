Clippers ukončili vítěznou sérii Phoenixu a v semifinále NBA snížili

Phoenixu nepomohl ani návrat klíčového rozehrávače Chrise Paula, který přišel o úvodní dva zápasy série kvůli bezpečnostnímu protokolu spojenému s pandemií. Ze zápasu naopak odstoupil brzy pro zranění Cameron Payne, který Paula v předchozích zápasech zastoupil.

Sestřih zápasu LA Clippers vs. Phoenix:

„A to mě rozhodilo, že jsem pak Chrise nechal ve hře příliš dlouho a zřejmě pak byl už unavený. Měl jsem ho v prvním zápase po návratu více šetřit. Je to moje chyba,“ prohlásil trenér Phoenixu Monty Williams.

Paul totiž potřeboval na 15 bodů 19 střel, a i když přidal 12 asistencí, nebyl takovým lídrem jako v předchozím průběhu playoff. Nedařilo se ani Devinu Bookerovi, který dal 21 bodů, ale s úspěšností střelby jen 24 procent. Možná i kvůli tomu, že musel hrát s maskou chránící tržnou ránu na nose z předchozího zápasu.

Clippers naopak táhli Paul George s 27 body, 15 doskoky a 8 asistencemi a Regie Jackson s 23 body. Pivot Ivica Zubač měl 15 bodů a 16 doskoků. Velmi důležitý byl v zápase i Terance Mann, hrdina posledního zápasu Clippers ve čtvrtfinále. Tentokráte dal sice jen 12 bodů, ale všechny ve třetí čtvrtině, kdy nastartoval klíčový únik Clippers.

Domácí se šňůrou 11:0 dostali do patnáctibodového vedení a to už nepustili. Phoenix sice na začátku čtvrté čtvrtiny sám šňůrou 12:0 snížil na rozdíl šesti bodů, pak ale dal Jackson 10 bodů Clippers ze hry v řadě a udržel dvouciferný náskok až do koncovky. „Paul George a Reggie měli skvělý zápas. Celý tým výborně bojoval a vrátil nás zpět do série,“ těšilo trenéra Tyronna Lueho.