Nymburk je pod tlakem, my můžeme. Opavští však mají obrovskou příležitost

„Máme tři možnosti, abychom jedno utkání urvali,“ uvedl opavský pivot Martin Gniadek. „Takovou situaci jsme v play off už zažili. Nejsme pod tlakem. Pod ním je Nymburk, ten musí vyhrát. My můžeme.“

Opavský křídelník Jan Švandrlík burcuje, že nic není rozhodnuto. „Nesmíme polevit a snad to dotáhneme do vítězného konce,“ podotkl. „Hlavně se modlím, aby na nás Nymburk nenašel nějakou zbraň.“

Po 18 letech mají Opavané obrovskou příležitost odříznout Nymburské od titulu. „Jo, ale furt je to basket. Musíme se soustředit na další zápasy. Je sice hezké, že můžeme být po takové době první, ale důležité je tu sérii opravdu vyhrát. A to se nám ještě nepodařilo,“ upozornil Jan Švandrlík.

„Jenže pokud skutečně Nymburk porazíme, zdaleka nemáme nic vyhráno. Bojujeme o to, co se nám za minulých pět let, kdy jsme s ním byli čtyřikrát ve finále, nepovedlo,“ prohlásil opavský asistent trenéra Kryštof Vlček.

Basketbalisté Opavy vědí, že nesmějí podlehnout dojmu, že mají finále na dosah. Zvládnou to ve svých hlavách?

„Bude to těžké, ale máme zkušený tým, který prošel těžkými zápasy. Věřím, že si to kluci pohlídají, že se takticky znovu dobře připravíme, opět něco vymyslíme, a uvidíme, jak to bude v Nymburce fungovat,“ řekl Vlček. Odmítl, že by museli brzdit euforii hráčů. „Oni se mírní sami. Nejsou hloupí, play off hrají pravidelně.“

A jak vnímají Nymburští svou situaci, kdy jsou na pokraji vyřazení?

„Není to jednoduché, ale furt se hraje na čtyři vítězné zápasy, ne na tři,“ odpověděl pivot Petr Benda.