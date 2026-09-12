Francouzky v semifinále smetly i domácí, poprvé prošly do boje o zlato na MS

Francouzky mají ve sbírce dvě olympijská stříbra a 12 medailí z evropských šampionátů v čele s dvěma tituly, ale na mistrovství světa byly dosud nejlépe třetí v roce 1953. Čekání na finálovou účast ukončily v Berlíně rázně, když vyhrály všech pět dosavadních zápasů. Němky jim byly nejvyrovnanějšími soupeřkami, ale ani jim francouzské basketbalistky nedaly šanci.
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Za výhrou vedla favorizovaný tým autorka 22 bodů Gabby Williamsová. Janelle Salaünová, která v minulé sezoně nastupovala za USK Praha, přispěla k vítězství 14 body a 11 doskoky. Další nedávná opora českých šampionek Valériane Ayayiová zaznamenala deset bodů.
Němky si při druhé účasti na mistrovství světa zahrají o bronz. V roce 1998 skončily jedenácté.