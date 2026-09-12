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Francouzky v semifinále smetly i domácí, poprvé prošly do boje o zlato na MS

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  18:43
Radost francouzských basketbalistek

Radost francouzských basketbalistek | foto: AP

Francouzka Janelle Salaunová se raduje z bodu.
Francouzka Marieme Badianeová útočí přes Friedu Bühnerovou z Německa.
Radost francouzských basketbalistek
Němka Alexandra Wilkeová (vpravo) proti bránící Marine Johannesové z Francie
5 fotografií
Francouzské basketbalistky se poprvé probojovaly do finále mistrovství světa. V Berlíně porazily v semifinále domácí Německo 86:64. V nedělním zápase o zlato vyzvou vítěze večerního duelu mezi obhájkyněmi titulu Američankami a Španělskem.

Francouzky mají ve sbírce dvě olympijská stříbra a 12 medailí z evropských šampionátů v čele s dvěma tituly, ale na mistrovství světa byly dosud nejlépe třetí v roce 1953. Čekání na finálovou účast ukončily v Berlíně rázně, když vyhrály všech pět dosavadních zápasů. Němky jim byly nejvyrovnanějšími soupeřkami, ale ani jim francouzské basketbalistky nedaly šanci.

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Za výhrou vedla favorizovaný tým autorka 22 bodů Gabby Williamsová. Janelle Salaünová, která v minulé sezoně nastupovala za USK Praha, přispěla k vítězství 14 body a 11 doskoky. Další nedávná opora českých šampionek Valériane Ayayiová zaznamenala deset bodů.

Němky si při druhé účasti na mistrovství světa zahrají o bronz. V roce 1998 skončily jedenácté.

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