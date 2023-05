Konečně jsme se rozstříleli, oddechl si nymburský rozehrávač Sehnal

Nedohrál. Ve 39. minutě se vyfauloval. Vůbec mu to však nevadilo. Nymburský rozehrávač Ondřej Sehnal se po výhře v Opavě 89:77 pořádně radoval. „Ukázali jsme kvalitu. Víme, jak se hraje před takovou atmosférou. Věděli jsme, do čeho jdeme. Připravovali jsme se na to dva dny a zvládli to,“ podotkl Sehnal po té, co Nymburk srovnal stav semifinálové série národní ligy na 3:3, byť už ztrácel dva zápasy.