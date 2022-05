Ústí to rozhodně nedá zadarmo, varuje kouč basketbalistů Nymburku

„Jsme dobře připraveni a chceme udělat sérii zajímavější, než se na první pohled zdá. Po postupu ze čtvrtfinále jsme pořád v dobrém rozpoložení a to budeme chtít přenést i na palubovku Nymburka,“ přeje si ústecký kouč Jan Šotnar.

Ani pivot Dalibor Fait se dopředu nevzdává. „V semifinále nejsme favoritem, ale tohle je play off, takže my si ho jdeme užít se vším všudy. Nemáme co ztratit.“

V Nymburku se hraje ve středu i ve čtvrtek v 18 hodin, do Ústí se série přesune v neděli a v pondělí.

„Začíná se za stavu 0:0 a my musíme být připraveni, že soupeř nám nedá nic zadarmo. Musíme hrát náš basketbal, těžit z našich předností. Ústí hraje jiný typ basketbalu, než hrál ve čtvrtfinále Děčín, musíme s tím počítat. Ne náhodou si poradili s Kolínem,“ varuje před podceněním Slunety nymburský trenér Alexander Sekulič.