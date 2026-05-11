Premium

Získejte všechny články
jen za 49 Kč/měsíc

Knicks rekordní palbou ukončili další tým. Wembanyama loktem uzemnil soupeře

Autor: ,
  7:22aktualizováno  8:15
Rozhodující zápas první kola NBA s Atlantou vyhráli o padesát, sezonu Philadelphie v neděli ukončili na jejím hřišti už ve čtvrtém zápase o 30. Basketbalisté New York Knicks postoupili i díky vyrovnanému rekordu v počtu trojek v play off (25) dominantně do finále Východní konference. Pětadvacet bodů nasbíral nejlepší střelec utkání Miles McBride, který v základní sestavě nahrazuje zraněného OG Anunobyho. Na Západě se naopak situace vyrovnává, Minnesota doma srovnala sérii se San Antoniem na 2:2.
Miles McBride přijímá gratulace od spoluhráče Mitchella Robinsona.

Miles McBride přijímá gratulace od spoluhráče Mitchella Robinsona. | foto: AP

Mikal Bridges v souboji o míč s Joelem Embiidem.
Victor Wembanyama se snaží zakončit přes Rudyho Goberta.
Jalen Brunson ukazuje, kolik bodů přidal ke skóre Knicks.
Miles McBride a Jalen Brunson slaví jednu z trojek v prvním poločase.
6 fotografií

New York nehodlal sérii prodlužovat a na Philadelphii vletěl ve velkém stylu. Už v první čtvrtině Knicks nastříleli 43 bodů, z toho bylo 11 trojek. V poločase měli 18 trojek a na konci 25 úspěšných střel z dálky. Všechno jsou to rekordy play off. Postupně New York vedl až o 44 bodů a mohl dát ve druhé půli výrazný prostor náhradníkům.

Sestřih utkání Philadelphia vs. Knicks:

„Hlavní rozdíl byl v energii. My se do série vůbec nedostali. A vykopali jsme si tak hlubokou jámu, že z ní už nešlo ven,“ řekl trenér Sixers Nick Nurse. Jeho tým prodloužil čekání na postup mezi nejlepší čtyřku NBA od roku 2001. „New York byl prostě lepší než my. Musíme to přijmout a být příště lepší,“ dodal pivot Joel Embiid.

Právě Embiid byl s 24 body nejlepším střelcem Philadelphie. New York táhli kromě McBridea obvyklí lídři Jalen Brunson s 22 body a Karl-Anthony Towns se 17 body a 10 asistencemi. New York čeká na soupeře, ve druhé sérii Východní konference vede Detroit nad Clevelandem 2:1.

Zápas mezi Minnesotou a San Antoniem výrazně ovlivnila 16. minuta. Klíčový hráč hostů Wembanyama při doskoku bojoval o míč se dvěma protihráči a jednoho z nich trefil loktem. Po přezkoumání u videa ho rozhodčí vyloučili. „Jsem rád, že se nikomu nic nestalo, ale mám pro to pochopení. Wemby se musí ochránit sám, když to nikdo jiný neudělá. A to je hrozné,“ řekl trenér Spurs Mitch Johnson.

Wembanyamův zákrok loktem:

Incident se stal za stavu 34:36. Minnesota toho okamžitě využila a odskočila na osm bodů. Spurs se i bez své opory snažili a vedli většinu druhé půle až o osm bodů, ale v poslední části úřadovala hvězda domácích Anthony Edwards: dal 16 ze svých 36 bodů a zařídil vítězství i srovnání série.

Sestřih utkání Minnesota vs. San Antonio:

„Víme, že jsou dobrým týmem i bez Wembanyamy, proto bylo důležité je nepodcenit a využít této možnosti k výhře,“ řekl trenér Minnesoty Chris Finch. „Bylo to o maličkostech. Právě maličkosti vyhrávají velké zápasy. Hodit sebou na zem, získat útočný doskok, ale i dobrá rozhodnutí trenéra, jako poslat Dosunmua na závěr zápasu,“ ocenil Edwards přínos spoluhráče, který trefil čtyři trestné hody v poslední minutě.

2. kolo play off NBA

Východní konference - 4. zápas:
Philadelphia - New York 114:144 (konečný stav série 0:4)

Západní konference - 4. zápas:
Minnesota - San Antonio 114:109 (stav série 2:2)

Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

Vyhrocené derby sledovali politici, herci i sportovci. Kdo nechyběl v Edenu?

Vyhrocené derby sledovali politici, herci i sportovci. Kdo nechyběl v Edenu?

317. derby mezi Slavií a Spartou nabídlo pořádně vyhrocený závěr a utkání ve vršovickém Edenu bylo krátce před koncem přerušeno poté, co část domácích fanoušků vtrhla na hřiště. Sobotní zápas přitom...

Slavia - Sparta 3:2, nedohráno, domácí mířili k titulu, ale na hřiště vtrhli fanoušci

Slávističtí fanoušci vtrhli na hřiště před ukončením zápasu proti Spartě.

Slávističtí fotbalisté byli tři minuty od titulu, když jim oslavy překazili vlastní fanoušci. V závěru derby se Spartou vtrhli na hřiště, napadli brankáře Surovčíka, obránce Martince a útočníka...

Tvrdík po skandálu odsoudil fanoušky: Nepřijatelné, největší ostuda za 11 let

Jaroslav Tvrdík, předseda představenstva SK Slavia Praha, promlouvá k fanouškům.

Místo mistrovských oslav ostuda a skandál. Takový, jaký fotbalová liga v Česku nepamatuje. Horda slávistických fanoušků vtrhla na trávník v Edenu těsně před koncem sobotního derby, které pomalu spělo...

Zemřel Kamil Holán. Zkušený český jezdec fatálně havaroval v kvalifikaci

Motocyklový závodník Kamil Holán byl hostem pořadu Rozstřel. (22.6.2017)

Po nehodě v kvalifikaci na závod superbiků North West 200 v Severním Irsku zemřel český motocyklový jezdec Kamil Holán. O smrtelné havárii informovala BBC i další média bez uvedení totožnosti...

OBRAZEM: Za půl roku otevíráme. Takhle to dnes vypadá v nové brněnské aréně

Budovaná Arena Brno v areálu brněnského výstaviště zachycená na snímku z 6....

Zvenku už se nová brněnská aréna pro 13 tisíc diváků rýsuje prakticky do své finální podoby, ostatně její dokončení se neúnavným tempem blíží. Redakce iDNES.cz nyní exkluzivně nahlédla i dovnitř, jak...

Hrubý: Čtvrtfinále s Opavou jsme si prohráli už v Děčíně. Trenér pokračuje

Ústecký generální manažer Tomáš Hrubý

Před dvěma lety se opájeli historickým stříbrem, od té doby ústečtí basketbalisté neprorazili čtvrtfinálovou zeď. Loni je vyřadilo Brno, v této sezoně NBL ztroskotali na Opavě. „Ale sezonu bych...

11. května 2026  8:42

PŘEHLEDNĚ: Rulíkův poslední výběr. Poznejte hokejisty, kteří vyrážejí na MS

Tomáš Cibulka, Michael Špaček a Daniel Voženílek slaví gól do rakouské brány.

Na poslední reprezentační akci zvolil s kolegy mladý, ale věří, že i semknutý tým. Trenér hokejové reprezentace Radim Rulík zveřejnil nominaci na mistrovství světa ve Švýcarsku. Kdo oblékne dres...

11. května 2026  8:30

Historický výsledek českého golfu! Hrubý v Myrtle Beach skvěle zvládl i poslední kolo

Golfista Petr Hrubý odpaluje na Myrtle Beach Classic.

Golfista Petr Hrubý obsadil na turnaji PGA Tour v Myrtle Beach dělené 31. místo a na nejprestižnějším okruhu vytvořil české maximum. Pětadvacetiletý profesionál zvládl poslední kolo se čtyřmi ranami...

11. května 2026  8:26

Knicks rekordní palbou ukončili další tým. Wembanyama loktem uzemnil soupeře

Miles McBride přijímá gratulace od spoluhráče Mitchella Robinsona.

Rozhodující zápas první kola NBA s Atlantou vyhráli o padesát, sezonu Philadelphie v neděli ukončili na jejím hřišti už ve čtvrtém zápase o 30. Basketbalisté New York Knicks postoupili i díky...

11. května 2026  7:22,  aktualizováno  8:15

Dva přes palubu. Chorý a Douděra si ve Slavii už nezahrají, co jejich účast na MS?

Slávistický obránce David Douděra během 317. derby. Mělo to být naposled, co...

Přesně za měsíc jim měl startovat vrchol kariéry. V mexické Guadalajaře se měli chystat na první zápas mistrovství světa proti Jižní Koreji. Ale umíte si to teď představit? Co by se asi muselo stát,...

11. května 2026

Dobeš s Dostálem vychytali výhry, Hertl ukončil své střelecké trápení

Tomáš Hertl se snaží zasunout puk za Lukáše Dostála.

V obou nedělních zápasech play off hokejové NHL se radovali čeští brankáři. Jakub Dobeš přispěl k triumfu Montrealu 6:2 nad Buffalem, po kterém kanadský celek vede v sérii 2:1 na zápasy. Slavit mohl...

11. května 2026  7:15,  aktualizováno  7:52

Kriminální čin. Podivný restart. Špatná volba etap. Co Giro řešilo v Bulharsku

Viditelně otřesený a potlučený Adam Yates dorazil do cíle druhé etapy Gira se...

Jonas Vingegaard ještě před startem Gira řekl: „Kdybych se na jeden den stal prezidentem UCI, největší prioritou by pro mě byla bezpečnost jezdců.“ Prorocká slova. Protože také úvod italské Grand...

11. května 2026  7:20

Kučeřík je zpátky v Brně. Ve Finsku mu chyběla atmosféra: Hrajeme i pro lidi

Radek Kučeřík v dresu Ilves Tampere na ledě Brna.

Před dvěma lety balil kufry do Finska, teď je zase vybalí v Brně. Obránce Radek Kučeřík se po dvou sezonách v zahraničí vrací do Komety. Ačkoliv to při vzájemném říjnovém duelu Ligy mistrů ještě...

11. května 2026

Zázrak házenkářek Slavie a finálový sen žije. Jsem na hráčky hrdý, zářil Čurda

Lovosice, 10. 5. 2026, interliga házenkářek, 2. zápas semifinále Slavia Praha -...

Panečku, to byl nervák! Házenkářkám Slavie se vzdalovalo finále play off české interligy, jenže po zázračném povstání a úspěšném sedmičkovém rozstřelu vyhrály a sérii s Mostem v neděli srovnaly na...

11. května 2026  6:30

Giro d’Italia 2026: program, přehled a výsledky etap, favorité, Češi na startu

Simon Yates z Vismy slaví spolu s parťáky vítězství ve 108. ročníku Gira

První Grand Tour cyklistické sezony je tu. Giro d’Italia odstartovalo 8. května poprvé ve své historii v Bulharsku a vyvrcholí 31. května tradičním dojezdem do Říma. Trůn pro vládce závodu je volný,...

11. května 2026

Hokej v televizi a plná lednice. Češi si doma staví vlastní fanouškovské zóny

Advertorial
Drtivá většina českých fanoušků sleduje mistrovství světa v ledním hokeji doma

Je večer. Puk dopadne na led a v českých obývácích to zašumí. Někde cinkne sklenice, jinde zapraská sáček s chipsy. Mistrovství světa v ledním hokeji nezačíná prvním vhazováním. Startuje mnohem dřív....

11. května 2026

Červenka o výslechu: Už vím, co jsem ten večer dělal! A Sedláka se musím zastat

Premium
Pardubický střelec gólu Roman Červenka (vpravo) a Lukáš Sedlák

Akorát si převzal od MF DNES cenu pro nejlepšího hráče play off hokejové extraligy, načež čelil přívalu otázek od moderátorky Daniely Brzobohaté. Co jste dělal ten večer? Kde jste byl? Byl jste sám?...

11. května 2026

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.