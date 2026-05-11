New York nehodlal sérii prodlužovat a na Philadelphii vletěl ve velkém stylu. Už v první čtvrtině Knicks nastříleli 43 bodů, z toho bylo 11 trojek. V poločase měli 18 trojek a na konci 25 úspěšných střel z dálky. Všechno jsou to rekordy play off. Postupně New York vedl až o 44 bodů a mohl dát ve druhé půli výrazný prostor náhradníkům.
Sestřih utkání Philadelphia vs. Knicks:
„Hlavní rozdíl byl v energii. My se do série vůbec nedostali. A vykopali jsme si tak hlubokou jámu, že z ní už nešlo ven,“ řekl trenér Sixers Nick Nurse. Jeho tým prodloužil čekání na postup mezi nejlepší čtyřku NBA od roku 2001. „New York byl prostě lepší než my. Musíme to přijmout a být příště lepší,“ dodal pivot Joel Embiid.
Právě Embiid byl s 24 body nejlepším střelcem Philadelphie. New York táhli kromě McBridea obvyklí lídři Jalen Brunson s 22 body a Karl-Anthony Towns se 17 body a 10 asistencemi. New York čeká na soupeře, ve druhé sérii Východní konference vede Detroit nad Clevelandem 2:1.
Zápas mezi Minnesotou a San Antoniem výrazně ovlivnila 16. minuta. Klíčový hráč hostů Wembanyama při doskoku bojoval o míč se dvěma protihráči a jednoho z nich trefil loktem. Po přezkoumání u videa ho rozhodčí vyloučili. „Jsem rád, že se nikomu nic nestalo, ale mám pro to pochopení. Wemby se musí ochránit sám, když to nikdo jiný neudělá. A to je hrozné,“ řekl trenér Spurs Mitch Johnson.
Wembanyamův zákrok loktem:
Incident se stal za stavu 34:36. Minnesota toho okamžitě využila a odskočila na osm bodů. Spurs se i bez své opory snažili a vedli většinu druhé půle až o osm bodů, ale v poslední části úřadovala hvězda domácích Anthony Edwards: dal 16 ze svých 36 bodů a zařídil vítězství i srovnání série.
Sestřih utkání Minnesota vs. San Antonio:
„Víme, že jsou dobrým týmem i bez Wembanyamy, proto bylo důležité je nepodcenit a využít této možnosti k výhře,“ řekl trenér Minnesoty Chris Finch. „Bylo to o maličkostech. Právě maličkosti vyhrávají velké zápasy. Hodit sebou na zem, získat útočný doskok, ale i dobrá rozhodnutí trenéra, jako poslat Dosunmua na závěr zápasu,“ ocenil Edwards přínos spoluhráče, který trefil čtyři trestné hody v poslední minutě.
