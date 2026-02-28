Věděli jsme o Češích všechno, pochvaloval si slovinský kouč. Bartoň nic nevzdával

Daniel Czolko
  8:28
Od našeho zpravodaje ve Slovinsku - Ačkoliv po zápase prožívali zcela odlišné emoce, z jejich tváří byste na tiskové konferenci nic nevyčetli. A to trenér českých basketbalistů Luboš Bartoň mluvil o „těžké porážce“, zatímco jeho slovinský protějšek Aleksander Sekulič mohl hodnotit jednoznačný výsledek 99:59 v kvalifikaci o mistrovství světa 2027. Oba dál zůstávali plně koncentrovaní. Vždyť jejich týmy se utkají opět už v neděli v Jihlavě.
Český trenér Luboš Bartoň se diví.

Český trenér Luboš Bartoň se diví. | foto: Václav Mudra / CZ.basketball

Čeští basketbalisté Richard Bálint a David Böhm se povzbuzují.
Český basketbalista David Böhm zakončuje na slovinský koš, brání ho Alen Omič.
Český rozehrávač Vojtěch Sýkora u míče v zápase se Slovinskem.
Český basketbalista Tomáš Kyzlink zakončuje na slovinský koš.
23 fotografií

Úvodní rozskok je naplánovaný na 18.00, což bude necelých šestačtyřicet hodin od závěrečné sirény pátečního duelu.

I proto Bartoň hlásil: „Musíme se zvednout a připravit se na další zápas!“

Práce bude mít český tým dost.

„Byl to příběh dvou rozdílných poločasů. Slovinci minuli hodně volných střel v první půli, to už ve té druhé neplatilo. Našli pohodu, dobře si předávali míč. Snad každý, kdo vystřelil, dal koš. A když párkrát ne, došli si pro doskok,“ popisoval český trenér hlavní důvody nezdaru.

Získali sebevědomí. I nestřelci pálili, mrzelo Kyzlinka po prohře se Slovinskem

Sekulič naopak mohl na úvod setkání s novináři jmenovat tři podstatné faktory, které vedly k výhře o čtyřicet bodů.

Ani lehký úsměv na tváři se mu objevil, když se obracel na kapitána Klemena Prepeliče, který ještě ve čtvrtek večer sledoval z lavičky, jak jeho Dubaj zápolí s francouzským celkem ASVEL v Eurolize.

Další den už mířil směr Slovinsko.

„Hned z letiště přijel na halu, ani se nezastavoval na hotelu. Taková věc má určitě na tým velký dopad,“ pochválil ho Sekulič.

Slovinský trenér Aleksander Sekulič během utkání s Českem v kvalifikaci o MS 2027.

Velkou radost mu udělali také asistenti, u kterých vyzdvihoval, jak detailní péči věnovali skautingu. „V podstatě jsme o Češích věděli úplně všechno,“ uvedl slovinský kouč, který sám mezi lety 2017 a 2022 působil v Nymburce. „Jistě, výhoda byla i to, že některé hráče z Česka znám také já trochu víc. Ale expertem bych se nenazýval, hlavní práci odvedli asistenti.“

A zatřetí si vážil, jak soudržně jeho svěřenci hráli. „Bojovali jeden za druhého, půjčovali si míč, soupeři nedávali příliš možností, jak jednoduše skórovat. A z dobré obrany pak vycházelo i naše sebevědomí v útoku. Dali jsme čtrnáct trojek ve druhé půli, což byla velmi příjemná změna ve srovnání s prvním poločasem,“ uzavíral hodnocení.

„Ale je to jen jeden zápas kvalifikace. Už teď se musíme soustředit na ten další, který je ani ne za dva dny,“ připomínal kvapně.

Čechy po pauze smetla slovinská kanonáda. V kvalifikaci o MS poprvé padli

Přesto má o něco méně starostí než Bartoň, který analyzoval: „Dobré prvky, které jsem viděl v první půli, se v té druhé vytratily. Pro trenéry i hráče je pak těžké něco vymýšlet, když soupeři téměř vše vychází, kdežto vy se trápíte.“

Potřebný impuls by týmu mohl dodat i příjezd Tomáše Satoranského, o jehož potenciálním přínosu trenér českých basketbalistů nepochybuje.

I proto Sekulič zůstává v pozoru.

A ukolébat nechce ani slovinské mladíky, kteří měli v pátečním utkání řadu vydařených momentů.

Sedmnáctiletý Stefan Joksimovič přidal k 15 bodům i šest doskoků a asistenci. Neztratili se ani o dva roky starší Urban Kroflič (8 bodů, 4 doskoky, 1 asistence) a Žak Smrekar (2 body, 5 doskoků, 1 asistence).

Spokojený Stefan Joksimovič ze Slovinska po utkání s Českem v kvalifikaci o MS 2027.

Urban Kroflič ze Slovinska během utkání s Českem v kvalifikaci o MS 2027.

„Když vyhrajete o čtyřicet, nemůžete být nespokojený. Mladí kluci, kteří ještě nezískali tolik zkušeností, zahráli dobře. Ale pro nás je důležité, aby takové výkony opakovali, aby byli konzistentní. Viděl jsem, že se od podzimního kvalifikačního okna zase posunuli,“ hodnotil Sekulič.

Třiatřicetiletý kapitán Prepelič ho doplňoval: „Líbili se mi v obraně, nebáli se toho. I proto si zasloužili, aby jim v útoku něco spadlo. Ale jak trenér říkal, je to jen jeden zápas. Je důležité, aby i příště hráli tak dobře.“

Šanci budou mít už v neděli v Jihlavě, kde na ně mají čekat odhodlaní Češi.

„Nemůžeme tady lézt po zemi. Je to těžká porážka, ale i takové zápasy jsou součást sportu,“ nic nevzdával Bartoň.

Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

ZOH 2026: výsledky závodů na olympiádě v Miláně a Cortině den po dni

Zimní olympijské hry 2026 v italských městech Milán a Cortina d’Ampezzo.

Zimní olympijské hry 2026 jsou u konce. Největší sportovní svátek hostila italská města Milán a Cortina od 6. do 22. února. Podívejte se na kompletní výsledky.

Hokej na ZOH 2026 v Miláně: výsledky olympijského turnaje

Čeští hokejisté po zvládnutém osmifinále olympijského turnaje proti Dánsku.

Hokejového turnaje na olympijských hrách se poprvé od roku 2014 zúčastnili hráči ze zámořské NHL. Český tým po rozpačitých výkonech odehrál skvělé čtvrtfinále, ale Kanadě podlehl 3:4 v prodloužení....

Češi na ZOH 2026: medaile a výsledky v Miláně a Cortině

Slavnostní zahájení XXV. zimní olympiády v Itálii. (6. února 2026)

Zimní olympijské hry 2026 jsou za námi a české výpravě se na nich dařilo. Celkem vybojovala pět medailí. Zuzana Maděrová získala senzační zlato, Metoděj Jílek přidal zlato a stříbro, Eva Adamczyková...

Pavouk hokeje na ZOH 2026: Američané zdolali Kanadu a mají zlato, bronz pro Finsko

Martin Nečas (Česko) vstřelil branku. (15. února 2026)

Úchvatný olympijský turnaj hokejistů je za námi. Strhující finálovou bitvu vyhrál tým USA, který v prodloužení porazil Kanadu 2:1. Slováci v utkání o bronz nestačili na Finsko.

Kanada - USA 1:2P. Strhující bitva ve finále her, Američané berou zlato po 46 letech

Zlatí američtí hokejisté se svými medailemi ze zimních olympijských her v...

Mimořádný souboj na závěr. Olympijský turnaj hokejistů vyvrcholil očekávaným střetem zámořských gigantů. Zlaté medaile v Miláně ukořistili Američané, kteří se radují z celkového triumfu potřetí v...

A teď ti od Kloppa. Konečná, nebo ne? Olomouc vyzve bundesligového soupeře

Radost Antonína Růska (Olomouc) z gólu na 2:1 ve 44. minutě utkání Konferenčí...

Vousatý portugalský brankář Rui Patrício, který teprve před pár týdny ukončil kariéru, zalovil v prosklené mističce a vytáhl z plastového balonku lístek s nápisem 1. FSV Mainz. Hezky česky Mohuč....

28. února 2026  8:59

Nechte mě hrát! Ústí na dresu žádá rozšíření 2. ligy o 130 tisíc herních minut

Ústí nastoupilo proti Kroměříži v dresech s kampaní za rozšíření 2. fotbalové...

Nápis Nechte mě hrát! a k tomu obrázek fotbalisty ve dvou prostředích; jeden sveřepý v trikotu na hřišti, druhý znuděný s umaštěným tílkem, cigárem v puse a lahváčem někde v hospodě u hracího...

27. února 2026  22:18,  aktualizováno  28. 2. 8:35

Věděli jsme o Češích všechno, pochvaloval si slovinský kouč. Bartoň nic nevzdával

Český trenér Luboš Bartoň se diví.

Od našeho zpravodaje ve Slovinsku Ačkoliv po zápase prožívali zcela odlišné emoce, z jejich tváří byste na tiskové konferenci nic nevyčetli. A to trenér českých basketbalistů Luboš Bartoň mluvil o „těžké porážce“, zatímco jeho...

28. února 2026  8:28

Dostál s Vejmelkou vychytali výhry, Hertl slavil 600. bod kariéry NHL

Lukáš Dostál blokuje střelu Jonathana Toewse.

V pátečních zápasech hokejové NHL se dařilo českým gólmanům. Lukáš Dostál si připsal výhru i ve druhém startu po olympijském turnaji poté, co jeho Anaheim přetlačil 5:4 po prodloužení Winnipeg....

28. února 2026  7:12,  aktualizováno  8:26

Tříhodinová bitva a konec ve čtvrtfinále. Bouzková v Méridě nestačila na Frechovou

Marie Bouzková ve čtvrtfinále na turnaji v mexické Meridě.

Marie Bouzková vypadla na tenisovém turnaji v mexické Méridě ve čtvrtfinále. Turnajová čtyřka prohrála s Polkou Magdalenou Frechovou 3:6, 6:4, 3:6.

28. února 2026  8:11

Neposlechl trenéry a radoval se z gólu. Růsek se vrátil. Zvažoval i konec kariéry

Antonín Růsek slaví gól do sítě Lausanne, jeho trefa byla nakonec vítězná.

Od našeho zpravodaje ve Švýcarsku Signál z rohového kopu vyšel dokonale. Zatímco v lize se fotbalová Sigma při zahrávání standardních situací trápí, ve čtvrtek na evropské scéně si touhle disciplínou notně dopomohla k postupu. A to...

28. února 2026  7:54

Šustr plný emocí: Fakt jsem čekal, že to půjde dřív. Milla? Já ho přemlouvat nebudu

Nový kouč fotbalové Dukly Pavel Šustr sleduje svůj tým při utkání se Zlínem.

Až ve druhém poločase fotbalisté Dukly doma proti Slavii (0:2) aspoň něco ukázali. Emoce, nasazení, sem tam nadějná kombinace. „Ale mělo by to přece jít i bez toho mého tajtrdlíkování a řvaní na...

28. února 2026  7:32

Dostával jsem bídu, rýpnout si můžu, hlásil Kušej po gólu. Proč se tak dlouho trápil?

Vasil Kušej ze Slavie se řítí do útoku v utkání na Dukle.

Na první pohled to vypadalo na docela zřejmý vzkaz. Jen co zblízka poslal míč do brány, přiložil si prst na ústa, jako bych chtěl všem naznačit: Dost bylo kritiky! „Nebylo to tak úplně myšlené,...

28. února 2026  6:59

Trenére, litujete toho? Žufánková o kauze tajných nahrávek i víře v Boha

Jana Žufánková, 23letá fotbalistka pražské Slavie.

Kostel a fotbalové hřiště. To byla v dětství její dvě milovaná místa. Byť se na obou občas cítila nepatřičně. V kostele chtěla ministrovat u oltáře, což dělávali kluci. A fotbal? „Vždyť to není sport...

28. února 2026  5:54

Jsem takový otvírač dveří, říká Loučka o rezervě. Ambice? Pořád jen ty nejvyšší!

Premium
Kouč sparťanské rezervy Luboš Loučka v akci.

Se svými svěřenci má specifický vztah. Vždyť většina z nich ještě chodí do školy nebo čerstvě dodělali maturitu. Přesto je Luboš Loučka, kouč sparťanské rezervy, denně připravuje na úskalí dospělého...

28. února 2026

Vyzkoušejte plenky Moltex Pure & Nature: Extra savé, pohodlné a šetrné ke zdraví
Vyzkoušejte plenky Moltex Pure & Nature: Extra savé, pohodlné a šetrné ke zdraví

Plenky a plenkové kalhotky od značky Moltex Pure & Nature jsou navrženy s ohledem na zdraví a pohodlí. Žádné kompromisy mezi kvalitní péčí, savostí...

Druhá výhra v sezoně. Wolverhampton bez potrestaného Krejčího zaskočil Aston Villu

Joao Gomes z Wolverhamptonu oslavuje gól proti Aston Ville.

Fotbalisté posledního Wolverhamptonu vybojovali v Premier League druhé vítězství v sezoně. Bez obránce Ladislava Krejčího, který pyká za červenou kartu, doma zdolali třetí Aston Villu 2:0.

27. února 2026  23:08

Získali sebevědomí. I nestřelci pálili, mrzelo Kyzlinka po prohře se Slovinskem

Český křídelník Tomáš Kyzlink během zápasu ve Slovinsku

Od našeho zpravodaje ve Slovinsku Věděl, že Slovincům ve druhé půli dopřáli až příliš mnoho šancí. „Dostali se do laufu. Pak je s takovým týmem, jakým oni jsou, těžké hrát. To se za dva dny nesmí opakovat,“ burcoval Tomáš Kyzlink, s...

27. února 2026  22:43

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.