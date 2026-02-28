Úvodní rozskok je naplánovaný na 18.00, což bude necelých šestačtyřicet hodin od závěrečné sirény pátečního duelu.
I proto Bartoň hlásil: „Musíme se zvednout a připravit se na další zápas!“
Práce bude mít český tým dost.
„Byl to příběh dvou rozdílných poločasů. Slovinci minuli hodně volných střel v první půli, to už ve té druhé neplatilo. Našli pohodu, dobře si předávali míč. Snad každý, kdo vystřelil, dal koš. A když párkrát ne, došli si pro doskok,“ popisoval český trenér hlavní důvody nezdaru.
|
Získali sebevědomí. I nestřelci pálili, mrzelo Kyzlinka po prohře se Slovinskem
Sekulič naopak mohl na úvod setkání s novináři jmenovat tři podstatné faktory, které vedly k výhře o čtyřicet bodů.
Ani lehký úsměv na tváři se mu objevil, když se obracel na kapitána Klemena Prepeliče, který ještě ve čtvrtek večer sledoval z lavičky, jak jeho Dubaj zápolí s francouzským celkem ASVEL v Eurolize.
Další den už mířil směr Slovinsko.
„Hned z letiště přijel na halu, ani se nezastavoval na hotelu. Taková věc má určitě na tým velký dopad,“ pochválil ho Sekulič.
Velkou radost mu udělali také asistenti, u kterých vyzdvihoval, jak detailní péči věnovali skautingu. „V podstatě jsme o Češích věděli úplně všechno,“ uvedl slovinský kouč, který sám mezi lety 2017 a 2022 působil v Nymburce. „Jistě, výhoda byla i to, že některé hráče z Česka znám také já trochu víc. Ale expertem bych se nenazýval, hlavní práci odvedli asistenti.“
A zatřetí si vážil, jak soudržně jeho svěřenci hráli. „Bojovali jeden za druhého, půjčovali si míč, soupeři nedávali příliš možností, jak jednoduše skórovat. A z dobré obrany pak vycházelo i naše sebevědomí v útoku. Dali jsme čtrnáct trojek ve druhé půli, což byla velmi příjemná změna ve srovnání s prvním poločasem,“ uzavíral hodnocení.
„Ale je to jen jeden zápas kvalifikace. Už teď se musíme soustředit na ten další, který je ani ne za dva dny,“ připomínal kvapně.
|
Čechy po pauze smetla slovinská kanonáda. V kvalifikaci o MS poprvé padli
Přesto má o něco méně starostí než Bartoň, který analyzoval: „Dobré prvky, které jsem viděl v první půli, se v té druhé vytratily. Pro trenéry i hráče je pak těžké něco vymýšlet, když soupeři téměř vše vychází, kdežto vy se trápíte.“
Potřebný impuls by týmu mohl dodat i příjezd Tomáše Satoranského, o jehož potenciálním přínosu trenér českých basketbalistů nepochybuje.
I proto Sekulič zůstává v pozoru.
A ukolébat nechce ani slovinské mladíky, kteří měli v pátečním utkání řadu vydařených momentů.
Sedmnáctiletý Stefan Joksimovič přidal k 15 bodům i šest doskoků a asistenci. Neztratili se ani o dva roky starší Urban Kroflič (8 bodů, 4 doskoky, 1 asistence) a Žak Smrekar (2 body, 5 doskoků, 1 asistence).
„Když vyhrajete o čtyřicet, nemůžete být nespokojený. Mladí kluci, kteří ještě nezískali tolik zkušeností, zahráli dobře. Ale pro nás je důležité, aby takové výkony opakovali, aby byli konzistentní. Viděl jsem, že se od podzimního kvalifikačního okna zase posunuli,“ hodnotil Sekulič.
Třiatřicetiletý kapitán Prepelič ho doplňoval: „Líbili se mi v obraně, nebáli se toho. I proto si zasloužili, aby jim v útoku něco spadlo. Ale jak trenér říkal, je to jen jeden zápas. Je důležité, aby i příště hráli tak dobře.“
Šanci budou mít už v neděli v Jihlavě, kde na ně mají čekat odhodlaní Češi.
„Nemůžeme tady lézt po zemi. Je to těžká porážka, ale i takové zápasy jsou součást sportu,“ nic nevzdával Bartoň.