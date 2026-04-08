To je fofr! Ostravanky jdou do semifinále hned druhý den po svém postupu

Jiří Seidl
  15:22
Ani 22 hodin nemají basketbalistky SBŠ Ostrava na to, aby si oddechly po pětizápasové čtvrtfinálové bitvě s Levharticemi Chomutov, kterou ukončily úterním vítězstvím 83:72. Do semifinále nejvyšší domácí soutěže v Brně proti Žabinám vstoupí už ve středu od 18.00.
Eliška Kubíčková z SBŠ Ostrava se s míčem valí obranou Levhartic Chomutov, brání ji Eliška Brejchová (vlevo) a Sarah Sekaová. | foto: Levhartice Chomutov

Basketbalistky SBŠ Ostrava se radují z postupu do semifinále.
Valentýna Kadlecová bráněná Terezou Halátkovou.
Michaela Vacková vymýšlí, komu poslat míč.
Sarah Sekaová zakončuje akci Chomutova.
Budou mít Ostravanky dost sil?

„Ne, nebudeme,“ přiznala trenérka Iveta Rašková. „Odehrály jsme v osmi dnech pět zápasů, ta termínovka je úplně šílená. Naši nejvytíženější hráčku jsme museli nechat doma.“

Tou je francouzská pivotka Marina Ewodová reprezentující Kamerun. „Včera dostala i ránu do hlavy, takže jsme ještě řešily, jestli nemá nějaký slabý otřes v mozku. Ale je vyčerpaná a cítila se velmi špatně.“

Trenérka dá příležitost mladým hráčkám, které zatím tolik nehrály. „Musíme zátěž rozložit. Nejsme schopné se na to utkání ani připravit, takže do Brna ho jedeme jen odehrát. Za této situace se musíme soustředit spíš na ty další zápasy,“ řekla Rašková.

Upozornila, že je ta poslední, která by něco vzdávala. „Uděláme, co půjde, ale jde o zdraví hráček. Zcela zodpovědně říkám, že na ně nebudu tlačit, abych z nich vyždímala maximum.“

Zástupci Žabin uvedli, že by s odložením prvního utkání Ostravským rádi vyhověli. „S manažerem Ostravy jsme si telefonovali v úterý, ale to už jsme měli všechno zařízené, takže jsme nic změnit nemohli,“ uvedl Radek Šír, manažer brněnského celku. „Že tam je kolize, protože se to mohlo týkat i nás, jsme upozorňovali už v březnu a nikdo to neřešil.“

Marina Ewodová střílí trojku.

Sportovní ředitel Ženské basketbalové ligy (ŽBL) Martin Jakeš podotkl, že od úterního večera na toto téma řeší jeden e-mail za druhým. „Všichni mi píšou, s prominutím, jestli jsem se...“ použil ostřejší slovo. „Ale všichni tu informaci měli předem a v Ostravě i Chomutově počítali s tím, že hned druhý den budou hrát znovu.“

Dodal, že se všemi kluby termínovou listinu před začátkem play off konzultovali. „A všichni s ní souhlasili,“ uvedl Jakeš. „Před velikonočním víkendem dokonce předseda ŽBL Jakub Večerka všem připomínal, jaká je domluva a všichni ji znovu odsouhlasili.“

Podle Jakeše je hlavním důvodem tak nabitého programu nastavení televizních přenosů. „A bohužel, i když jde o profesionální soutěž, tak také omezená možnost některých klubů mít volnou halu podle svých potřeb,“ dodal Jakeš.

Rašková uznává, že v případě souhlasu šéfů klubů, zástupci federace se změnou termínu nemuseli nic dělat. „Je to pro nás složité, ale soupeřky nám vyšly vstříc, že další utkání budeme hrát až v neděli,“ doplnila.

Ostravanky měly původně druhý duel sehrát už v pátek ve své hale, ale aby si přece jen dopřály trochu času na regeneraci, dohodly se se zástupci Žabin, že páteční utkání, které mělo být v Ostravě, odloží na úterý 14. dubna od 19.00. Druhý duel tak bude opět v Brně, a to v neděli od 10.30. Případný čtvrtý v kampusu Ostravské univerzity 19. dubna od 19.00.

Ostravské basketbalistky se probojovaly mezi nejlepší čtyři týmy poté, co s Chomutovem otočily stav série z 0:2 na 3:2.

„Že se nám to povedlo, vidím hlavně v tom, že jsem vsadila na hráčky, které měly obrovskou motivaci jít dál a které ví, že tady zůstanou i příští ročník. Chtěly úspěšnou sezonu zúročit postupem do semifinále a navíc jsme si tím už zajistily účast v hlavní soutěži Eurocupu,“ zmínila trenérka Rašková druhou nejvýznamnější klubovou pohárovou soutěž v Evropě.

Rašková po první domácí prohře 63:64 posadila někdejší opory Ivu Beloševičovou a Olianu Squiresovou. Ty to nepřijaly a předčasně odjely domů.

Iva Beloševičová z SBŠ Ostrava u míče v zápase s Levharticemi Chomutov, brání ji Monika Fučíková.

Oliana Squiresová z SBŠ Ostrava střílí na koš v ligovém čtvrtfinále.

„To nedopadlo úplně podle našich představ, ale hledali jsme možnosti, jak sérii znovu nakopnout,“ řekla Rašková. „Nechtěli jsme s nimi ukončit spolupráci, záměr byl donutit je, aby do utkání dávaly více emocí. Holky už byly asi i unavené, nebylo tam od nich nasazení, jaké převáděly po celé dva roky, ale takový odchod si nezasloužily. Neposílali jsme je domů, bylo to jejich rozhodnutí.“

Každopádně ligové semifinále je historickým úspěchem SBŠ Ostrava.

„Vysnili jsme si ho a jsem ráda, že v tom pátém utkání hrál Chomutov v podstatě v plné sestavě, že se dala dohromady i Monika Fučíková,“ zmínila Rašková reprezentantku z týmu soupeřek. „Předtím v Chomutově chodila ještě s berlí, takže je úžasné, jak se dokázala připravit. Byla nebezpečná, dávala spoustu bodů, takže rozhodující zápas měl parametry play off.“

To je fofr! Ostravanky jdou do semifinále hned druhý den po svém postupu

