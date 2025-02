Dílčí, ale velký úspěch. Ostravanky hřeje tabulka, teď touží po semifinále

„Jsme tam! Jsme třetí,“ radovala se rozehrávačka Alena Bačová. „Je to velký úspěch. Tuto sezonu jsme do toho s holkami opravdu daly srdce. Rozumíme si na hřišti i v kabině.“

Soulad v družstvu je důvodem současného umístění i podle trenérky Ivety Raškové. „Holky si sedly. Přišly kvalitní posily a naše hráčky zase vyrostly. Vše se tak nějak spojilo,“ podotkla Rašková. „Sezona se sice vyvíjela dobře, ale že skončíme třetí, to je tak trochu sen.“

Ke třetí příčce a k jistotě nadstavbové skupiny A1 potřebovaly Ostravanky vyhrát minulé dva zápasy – na hřišti silného Chomutova, což zvládly 78:68, a nyní s předposlední Slovankou.

„Proti Slovance to bylo těžší, protože když jsme favoritky, tak neumíme hrát. Všechny zápasy s družstvy pod námi jsme odehrály hodně špatně,“ upozornila trenérka Rašková. „Naproti tomu, že uspějeme v Chomutově, jsem věřila.“

Alena Bačová souhlasí, že duely s papírově slabšími soupeřkami jim dělají problémy. „Míváme hodně ztrát, nehrajeme, co máme, není to náš basketbal. Střetnutí se zkušenějšími týmy nám sedí více,“ řekla Bačová. „Se Slovankou jsme to teď naštěstí zvládly.“

Šéf SBŠ Ostrava Kamil Havrlant, který byl před 25 roky u zrodu klubu, upozornil, že o úspěchu sezony rozhodne až play off. „Nynější třetí místo není špatné, ale chceme více. Naším cílem je semifinále. Vypadnout v prvním kole play off by byl neúspěch,“ podotkl.

Nadstavbová část ligy začne 22. února, ale Ostravanky hrají Středoevropskou ligu CEWL, takže si úvodní duel v Brně s Žabinami budou muset odložit.

Kateřina Káňová z SBŠ Ostrava útočí mezi hráčkami Slovanky Zuzanou Tomanovou (vlevo) a Jitkou Pilařovou.

„Nynější umístění bude náročné udržet, ale musíme se radovat i z dílčích úspěchů, z malých věcí, protože pro klub to je velký úspěch,“ řekla Iveta Rašková.

„Třetí místo je úžasné. Jsem nadšená. Určitě nás to ještě více motivuje k lepším výsledkům,“ prohlásila křídelnice Tereza Halátková, která do Ostravy přišla před minulou sezonou z USK Praha.