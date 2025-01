Poslední střely rozhodovaly. Ostravanky byly dvě sekundy od senzace

Ostravanky v 16. kole nejvyšší domácí soutěže podlehly 76:77 (24:16, 40:41, 50:62).

„Takto prohrát je obrovská škoda,“ povzdechla si ostravská křídelnice Nikola Kováčiková. „Ale musíme utkání vidět i pozitivně, že jsme s euroligovým týmem hrály vyrovnanou partii. Předvedly jsme velmi slušný výkon, i když tam byly chyby v obraně a chyběly nám i nějaké doskoky – jeden z nich na konci rozhodl...“

A nejen on, jak uvedla ostravská trenérka Iveta Rašková: „Celý týden jsme pracovaly na taktických faulech a nakonec jsme ho v tom nejdůležitějším okamžiku neudělaly.“

Ostravská trenérka Iveta Rašková sleduje utkání s Žabinami Brno.

Když 29 vteřin před koncem domácí Oliana Squiresová otočila stav na 76:75, Ostravanky nechaly soupeřky téměř 28 vteřin útočit, až se Cunane trefila.

V samém závěru ještě Adéla Smutná stačila z těžké pozice vystřelit, ale míč skončil jen na obroučce...

„Měla jsem si jít pro faul, anebo rychle vystřelit. Bohužel to nevyšlo,“ komentovala poslední akci Smutná. „Žabiny jsou velmi kvalitní tým, ale je škoda, že jsme nevyhrály. V koncovce jsme měly faulovat, aby Elissa nedala ty dva body.“

Brněnský trenér Viktor Pruša podotkl, že si duel prohráli málem sami. „Celý zápas jsme velmi špatně bránili a když jsme se dostali do dvanáctibodového vedení, vlastními chybami jsme pustili Ostravu do hry. Prohrát, byla by to facka...“ řekl kouč.

Ostravanky ve 36. minutě srovnaly na 64:64, jenže za 90 vteřin prohrávaly 64:72. Znovu se však zvedly.

„Nemusí se vám dařit v útoku, ale my jsme měli velký problém na naší obranné polovině, holky neplnily základní věci,“ podotkl trenér Pruša.

Připustil, že na hře Žabin se mohl projevit náročný program. „Není to alibi, ani výmluva, ale už trochu meleme z posledního. Asi se to projevilo spolu s cestováním. Ani nevím, kdy jsme měly volný den,“ řekl Viktor Pruša.

Iveta Rašková odmítla, že by rozhodly větší zkušenosti soupeřek. „Dneska se rozdíly smazaly, potvrdily jsme, že doma hrajeme dobře,“ řekla trenérka. „Někdy mám ale problém s tím, co je povolené a co ne v rámci agresivity. Minulý týden v Hradci Králové (55:68) jsme byly málo agresivní, nic tam rozhodčí nepískali, dneska jsme chtěly být agresivní... A ten metr byl zase jiný.“

Upozornila, že Žabiny jsou navíc zvyklé z Euroligy na tvrdou hru. „Ale tady pískali zákroky, které nemuseli. Je hodně těžké se v tom orientovat. Doplatily jsme i na spoustu faulů, ale proti takovému týmu musíme být agresivní, jinak nemáme šanci.“

Oliana Squiresová (vlevo) z SBŠ Ostrava útočí v utkání se Žabinami Brno, brání ji Kateřina Zeithammerová.

Přesto je utkání podle Ivety Raškové pro ostravské družstvo povzbuzením. „Ta prohra je trochu krutá, ale odevzdaly jsme velmi dobrý bojovný výkon,“ řekla Rašková.

„Věřím, že nás ten zápas povzbudí do zbývajících dvou zápasů a do play off a ukážeme, že dokážeme hrát s každým,“ uvedla Nikola Kováčiková.

Ostravanky bojují o účast v elitní pětce, která bude hrát nadstavbovou skupinu A1. Tu mají jistou hráčky USK Praha a Žabin. O zbylé tři příčky bojují Levhartice Chomutov, KP TANY Brno, SBŠ Ostrava a Sokol Hradec Králové. „Je to našlapané,“ uvedla Rašková. „Před námi jsou zápasy se Slovankou a v Chomutově, oba potřebujeme vyhrát.“