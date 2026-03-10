Dva poháry už drží. Nejvydařenější sezonu chtějí v SBŠ završit úspěchem ligovým

„Určitě to posílí naše sebevědomí před závěrečnou částí naší domácí soutěže,“ řekla ostravská trenérka Iveta Rašková.
Triumfu si cení o to víc, že už v semifinále měly nejtěžší možné soupeřky – domácí MBK Ružomberok. Porazily ho 77:74. „Ružomberok je na vlně a my jsme uspěli i před tribunami, které jeho příznivci zaplnili do posledního místa,“ uvedla Rašková.
Ve finále Ostravanky porazily Hradec Králové 86:74 a po loňském stříbru soutěž, v níž startovaly týmy ze Slovenska, Polska a Česka, ovládly.
Trenérka Rašková je ráda, že liga má nyní přestávku kvůli startu národního družstva v kvalifikaci mistrovství světa.
„Trošku si odpočineme i mentálně, protože jsme teď měly sérii fakt těžkých zápasů,“ uvedla Rašková. „Ale je i fajn, že jsme minulý týden dohrály Středoevropskou ligu, protože nynější přestávka nebude až tak dlouhá. Vypadnout na tři týdny ze zápasového procesu by bylo hrozně moc.“
Po nynější pauze Ženská basketbalová liga bude pokračovat o víkendu 21. a 22. března posledním kolem základní části. Ostravanky v neděli od 17.00 přivítají KP Brno, s nimiž se utkají o třetí, výhodnější příčku před play off.
Do závěru sezony jdou hráčky SBŠ Ostrava v plné síle, protože po zranění se do týmu vrátily pivotka Marina Ewodová a křídelnice Adéla Smutná.
„Musíme toho vyhrát ještě co nejvíce,“ řekla na klubovém webu Ewodoá, která naskočila do sestavy po problémech s kolenem. „Psychicky jsem zpět na sto procent, fyzicky se do toho dostávám. Stále se snažím najít správný pocit ze hry, ale blížím se k tomu.“
Zatímco Ewodová vypadla asi na měsíc, Smutná chyběla zhruba devět měsíců.
„Adéla měla vážné zranění,“ připomněla Iveta Rašková přetržené kolenní vazy. „Letos už nastoupila, ale připravujeme ji hlavně na play off, každým tréninkem se lepší. Plánovaly jsme, že bude ve vyřazovací části takovým naším černým koněm. A tomu pořád věřím.“
Dosud svou nejlepší sezonu chtějí basketbalistky SBŠ Ostrava potvrdit i úspěchem v nejvyšší domácí soutěži, v níž dosud skončily nejlépe loni – páté.
„Ty dosavadní výhry jsou pěkné, ale my potřebujeme uspět také v lize, to je pro nás nejdůležitější,“ burcuje trenérka. „Už máme nějaké zkušenosti z loňského play off. K tomu jsou naše hráčky spolu druhým rokem, a to je hodně vidět.“