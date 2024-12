Skandál v poháru basketbalistek. Ostrava vypadla po koši, který neměl platit

Ostravanky jsou přesvědčené, že koš padl až po čase, čemuž napovídá i obrázek na jejich facebooku. Na časomíře svítí nuly, ale Hanušová má stále míč v rukách. Přitom podle pravidel koš platí, když hráčka vystřelí před vypršením časového limitu.

„Utkání jednoznačně ovlivnili rozhodčí. Poslední koš padl po uplynutí hrací doby,“ prohlásil šéf SBŠ Ostrava Kamil Havrlant.

Problém je, že v českém ženském basketbale na nejvyšší úrovni na rozdíl od mužů nefunguje v případě sporných situací možnost prohlédnout si videozáznam u stolku časoměřičů. Rozhodčí tudíž nemohli daný moment zpětně prozkoumat.

„Jsou tam ale tři, je tam komisař a nevšimnou si takové věci,“ zlobí se Kamil Havrlant na sudí Jana Jeřába, Lucii Peterkovou a Petra Znamínka. Komisařem byl Pavel Hlaváček.

Co s tím?

„Zjišťuji na svazu, co se dá dělat. Pokud ale nepůjde změnit výsledek, tak s tím nic dělat nebudeme,“ uvedl Havrlant.

„Ne. Nedá se s tím dělat nic. Jde o rozhodnutí na hřišti, takže nemůžeme ten koš zneplatnit,“ řekl předseda komise rozhodčích Robert Vyklický.

Výsledek tudíž platí. A místo Ostravanek je v semifinále poháru Brandýs nad Labem spolu s Chomutovem, Hradcem Králové a Tany Brnem...

„Je to však chyba. Velká chyba. Rozhodčí budou potrestání, to je bez debat,“ prohlásil Vyklický. „Takové chyby, které ovlivní vítěze utkání, se stávat nemohou. Už to řešíme.“

Vyklický dodal, že zástupci komise komunikují s představiteli obou klubů, aby se jim omluvili. „Nešlo ale jen o tu poslední situaci. Bylo tam více věcí, které se nám nelíbily, jak byly odpískané,“ dodal Vyklický.

Výši trestů, které arbitrům hrozí, neprozradil. „Nezveřejňujeme je, ale stáhneme je z delegací do dalších zápasů.“

Pokutu rozhodčí dostat nemohou. „To v sazebníku nemáme, ani si to v Česku nemůžeme dovolit, ale tím, že nebudou nějakou dobu pískat, přijdou o peníze, které za řízení zápasů dostávají. To je ta pokuta,“ uvedl Robert Vyklický.

Rozhodčí v této sezoně za čtvrtfinále a semifinále Českého poháru žen dostávají dva tisíce korun. Za utkání, které odpískají v Ženské basketbalové lize, 2 500 korun.

Mnohé chyby by podobně jako u mužů mělo pomoci odstranit video. „Pokusíme se ho co nejrychleji dostat i do ženské ligy,“ slíbil Vyklický.

Jde však o peníze, což je i důvod, proč v nejvyšší ženské soutěži zatím není. Kluby by jeho zavedení přišlo přibližně na 200 tisíc korun.