Střeleckou bídu v Ostravě rozhodly na konci trojky „nestřelkyně“ Rokošové

Jinak byl duel v ostravské hale střeleckou katastrofou. Domácí hráčky měly úspěšnost dvoubodových pokusů 34,9 procent a tříbodových pouhých třináct, když daly tři z 23 střel. Chomutovské hráčky na tom byly jen o málo lépe – 41,2 a 20 procent, přičemž proměnily pět z 25 tříbodových pokusů.

„Nepadalo nám to, ale snažily jsme se střely dotáhnout, abychom měly aspoň nějaké skóre,“ řekla chomutovská pivotka Kateřina Rokošová, která byla s 16 body nejlepší střelkyni zápasu.

Lucie Válková (v bílém) z Ostravy pod tlakem Štěpánky Ježkové z Levhartic Chomutov

A jak viděla Rokošová rozhodující tři trojky v závěru, z nichž dvě dala sama a jednu Charlotte Velichová?

„Měly jsme štěstí. Všechny jsme se kously. Musely jsme se více koncentrovat, protože jsme měly ve hře výpadky. Ale semkly jsme se a díky tomu vyhrály,“ odpověděla jinak podprůměrná trojkařka s kariérní úspěšností 26,3 procenta.

„Nevím, nerozumím tomu,“ nevěřícně koukala do zápisu ostravská trenérka Iveta Rašková. „V jednom zápase, v neděli s Kápečkem (KP TANY Brno) jsme schopné dát osmdesát bodů, dnes čtyřicet sedm... Nevím, jestli holky svazuje zodpovědnost, že je to už play off.“

Rašková ocenila bojovnost. „Byl to velký boj z obou stran, nebylo to pohledné utkání, ale soupeřky daly o dvě trojky více, což rozhodlo,“ povzdechla si trenérka.

Rozehrávačka Lucie Válková konstatovala, že přišly o nejlepší střelkyni Adélu Smutnou. Úterní vyšetření potvrdilo, že má utržené vazy v koleni. „Bez ní to je těžké, ale hrály jsme doma, takže to mohlo být lepší. Snad to příště zlomíme,“ řekla Válková.

Trenérka Rašková souhlasí, že Smutná družstvu chybí. A nejen střelecky. „Bojuje, i když je nejhůř. Emočně je vyrovnaná, což nám v rozhodujících momentech scházelo. Ale dva předchozí zápasy jsme zvládly i bez ní. Máme dostatečně silný tým, takže se s tím musíme poprat,“ burcuje Iveta Rašková.

Ostravanky daly v první čtvrtině devět bodů. Zdálo se, že hůř už být nemůže, leč ve třetí jich nastříleli osm.

„Třetí čtvrtina je obvykle naše nejhorší, takže vše pak doháníme v té poslední. Ale nevím, čím to je,“ hlesla Válková.

„Mluvíme o tom, ale hodně nás svazovala nervozita, protože holky si uvědomují, že máme velkou šanci dostat se mezi nejlepší čtyři družstva ligy,“ řekla Rašková.

Chomutovská pivotka Kateřina Rokošová brání ostravskou Ivu Beloševičovou.

„Že je to nervozitou, si nemyslím. Ale mluvím za sebe, nevím, jak jsou na tom ostatní hráčky. Doufám, že tomu tak není,“ namítla Válková. „Snad se z toho oklepeme a začne nám to padat v dalších zápasech.“

Série na tři výhry pokračuje v sobotu od 19.00 v Chomutově a 25. března od 18.00 v Ostravě.

„Bude to ještě těžké a dlouhé. Jsme hodně vyrovnané týmy. Doufejme, že v Chomutově teď dopadneme lépe, jednou jsme tam v sezoně už vyhrály,“ připomněla Lucie Válková.