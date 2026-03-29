V hlavní roli nervozita. Ostrava nezvládla roli favorita, první bod jí unikl

„Nevím, co se stalo, že jsem ty šestky nedala, jako by to byl odraz celého utkání,“ povzdechla si Iva Beloševičová. „Měly jsme možnost ještě vyhrát, i když se soupeřky do utkání v samém závěru vrátily dvěma trojkami.“
Chomutovský trenér Petr Treml mladší trestné hody domácích v samém závěru neřešil. „Už jsem přemítal, co budeme hrát těch posledních pět vteřin, že si vezmeme time out. Když je ale Beloševič nedala, trochu mi spadl kámen ze srdce,“ přiznal.
„Když Iva neproměnila první šestku, tušila jsem, že tu druhou bude dávat těžce. A kdyby dala, měly jsme ještě oddechový čas a po něm jsme ještě mohly něco uhrát. Pořád jsem věřila, že to dobře dopadne,“ řekla chomutovská křídelnice Monika Fučíková, která byla se 17 body nejlepší střelkyní zápasu.
„Některé naše hráčky nebyly dneska dobře nastavené, a to bylo rozhodující,“ konstatovala ostravská trenérka Iveta Rašková. „Za ten výkon jsme si nezasloužily vyhrát. Ano, měly jsme v závěru šanci zvrátit utkání, ale hlavně vstup do něj byl z naší strany úplně špatný. Nevím, jestli to byla nervozita, nevím, zda na všechny nedolehla důležitost utkání. A že jsme nedaly dvě šestky, to je sport.“
Ostatně Ostravanky neproměnily pět ze 17 trestných hodů...
Basketbalistky obou celků selhávaly střelecky, neproměnily spoustu volných střel a nájezdů.
„To, co předvedly oba týmy, jen ukazuje, že play off je o detailech. To ukázal i ten závěr, kdy jsme ztratili balon, poslali soupeřku do samostatného dvojtaktu a ona pak nedá dvě šestky,“ připomněl Petr Treml.
„Byl to hodně emotivní zápas, ale ta koncovka nebyla z naší strany vůbec povedená. Naštěstí si odvážíme cennou výhru,“ uvedla Monika Fučíková. „Jako bychom v tom konci, po tom co si domácí vzaly time, trošku přestaly hrát. Bály jsme se udělat nějakou chybu, podávaly jsme si balon jedna druhé místo, abychom šly do koše. Žádná nechtěla vzít zodpovědnost na sebe a domácí toho využily a pak, díkybohu, netrefily šestky.“
V čem byl z pohledu Ostravanek problém?
„Nebránily jsme dobře. Možná jsme soupeřky trochu i podcenily,“ podotkla Beloševičová.
„A nechytly jsme začátek zápasu, daly jsme jen deset bodů, ale my jsme jak v útoku, tak v obraně jen chodily, nebyla tam žádná aktivita, agresivita, tak se play off hrát nedá,“ zlobila se ostravská kapitánka Michaela Vacková.
Mohlo Ostravanky poznamenat, že loni ve čtvrtfinále s Chomutovankami vypadly? „To jsme nevnímaly, nemůžu říct, že bychom to měly v hlavách,“ odmítla Vacková. „Šly jsme do utkání naplno, vyhrát ho, takže vůbec nevím, co se stalo. Od začátku musíme hrát agresivně a ne celý zápas dotahovat ztracenou první čtvrtinu.“
Chomutovský kouč si nemyslí, že by duel poznamenala loňská série. „Ostrava je trošku v jiném složení. Teď měla fantastickou sezonu. Loni hodně spoléhala na Adélu Smutnou, která se těsně před play off zranila, takže jejich tým byl částečně rozbitý,“ poznamenal Petr Treml. „Teď jsou Ostravanky kompletní. Ale řekl bych, že dnes hodně doplatily na to, že byly nervózní. Ta tíha, že musejí vyhrát, protože jsou jasné favoritky, se na nich podepsala. U nás už to takovou roli hrát nemusí.“
Druhý duel v Chomutově bude ve středu od 18.00.