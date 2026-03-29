V hlavní roli nervozita. Ostrava nezvládla roli favorita, první bod jí unikl

Jiří Seidl
  21:33
Pět vteřin před koncem mohla otočit stav utkání, případně rozhodnou... Leč Iva Beloševičová selhala, neproměnila ani jeden ze dvou trestných hodů. Basketbalistky SBŠ Ostrava v úvodním utkání čtvrtfinále nejvyšší domácí soutěže doma podlehly Levharticím Chomutov 63:64.
Ostravská kapitánka Michaela Vacková se snaží obejít chomutovskou Valentýnu Kadlecovou. | foto: Jiří Seidl, MF DNES

Chomutovské basketbalistky se radují z výhry v Ostravě.
Ostravská Marína Ewodová (vpravo) doskakuje míč před chomutovskou Elizabeth...
Chomutovská Eliška Brejchová se snaží zablokovat ostravskou Elišku Kubíčkovou.
Ostravská křídelnice Tereza Halátková brání chomutovskou Emu Bláhovou.
„Nevím, co se stalo, že jsem ty šestky nedala, jako by to byl odraz celého utkání,“ povzdechla si Iva Beloševičová. „Měly jsme možnost ještě vyhrát, i když se soupeřky do utkání v samém závěru vrátily dvěma trojkami.“

Chomutovský trenér Petr Treml mladší trestné hody domácích v samém závěru neřešil. „Už jsem přemítal, co budeme hrát těch posledních pět vteřin, že si vezmeme time out. Když je ale Beloševič nedala, trochu mi spadl kámen ze srdce,“ přiznal.

„Když Iva neproměnila první šestku, tušila jsem, že tu druhou bude dávat těžce. A kdyby dala, měly jsme ještě oddechový čas a po něm jsme ještě mohly něco uhrát. Pořád jsem věřila, že to dobře dopadne,“ řekla chomutovská křídelnice Monika Fučíková, která byla se 17 body nejlepší střelkyní zápasu.

Iva Beloševičová z SBŠ Ostrava doskakuje míč.

„Některé naše hráčky nebyly dneska dobře nastavené, a to bylo rozhodující,“ konstatovala ostravská trenérka Iveta Rašková. „Za ten výkon jsme si nezasloužily vyhrát. Ano, měly jsme v závěru šanci zvrátit utkání, ale hlavně vstup do něj byl z naší strany úplně špatný. Nevím, jestli to byla nervozita, nevím, zda na všechny nedolehla důležitost utkání. A že jsme nedaly dvě šestky, to je sport.“

Ostatně Ostravanky neproměnily pět ze 17 trestných hodů...

Basketbalistky obou celků selhávaly střelecky, neproměnily spoustu volných střel a nájezdů.

„To, co předvedly oba týmy, jen ukazuje, že play off je o detailech. To ukázal i ten závěr, kdy jsme ztratili balon, poslali soupeřku do samostatného dvojtaktu a ona pak nedá dvě šestky,“ připomněl Petr Treml.

„Byl to hodně emotivní zápas, ale ta koncovka nebyla z naší strany vůbec povedená. Naštěstí si odvážíme cennou výhru,“ uvedla Monika Fučíková. „Jako bychom v tom konci, po tom co si domácí vzaly time, trošku přestaly hrát. Bály jsme se udělat nějakou chybu, podávaly jsme si balon jedna druhé místo, abychom šly do koše. Žádná nechtěla vzít zodpovědnost na sebe a domácí toho využily a pak, díkybohu, netrefily šestky.“

V čem byl z pohledu Ostravanek problém?

„Nebránily jsme dobře. Možná jsme soupeřky trochu i podcenily,“ podotkla Beloševičová.

„A nechytly jsme začátek zápasu, daly jsme jen deset bodů, ale my jsme jak v útoku, tak v obraně jen chodily, nebyla tam žádná aktivita, agresivita, tak se play off hrát nedá,“ zlobila se ostravská kapitánka Michaela Vacková.

Ostravská Marína Ewodová (vpravo) doskakuje míč před chomutovskou Elizabeth Striplinovou.

Mohlo Ostravanky poznamenat, že loni ve čtvrtfinále s Chomutovankami vypadly? „To jsme nevnímaly, nemůžu říct, že bychom to měly v hlavách,“ odmítla Vacková. „Šly jsme do utkání naplno, vyhrát ho, takže vůbec nevím, co se stalo. Od začátku musíme hrát agresivně a ne celý zápas dotahovat ztracenou první čtvrtinu.“

Chomutovský kouč si nemyslí, že by duel poznamenala loňská série. „Ostrava je trošku v jiném složení. Teď měla fantastickou sezonu. Loni hodně spoléhala na Adélu Smutnou, která se těsně před play off zranila, takže jejich tým byl částečně rozbitý,“ poznamenal Petr Treml. „Teď jsou Ostravanky kompletní. Ale řekl bych, že dnes hodně doplatily na to, že byly nervózní. Ta tíha, že musejí vyhrát, protože jsou jasné favoritky, se na nich podepsala. U nás už to takovou roli hrát nemusí.“

Druhý duel v Chomutově bude ve středu od 18.00.

Čechy z tribuny podporoval i prezident Pavel. Kdo další dorazil na zápas s Irskem?

Prezident Petr Pavel

Důležitý barážový zápas Čechů proti Irsku si v pražském Edenu nenechaly ujít tisíce fanoušků ani řada známých osobností. Národní tým z tribuny podpořil prezident Petr Pavel a nechyběly ani další...

Připomeňte si všechny vítěze ankety fotbalisty roku. Víte, co dnes dělají?

Zleva Tomáš Skuhravý, Tomáš Souček, Petr Čech, Antonín Panenka a Petr Kouba

Kdo vyhrál v Československu jako první, kdo premiérově obhájil, kdo dlouho držel rekord v počtu triumfů? Připomeňte si éry Josefa Masopusta, Antonína Panenky či Ladislava Vízka. V anketě Fotbalista...

Česko - Irsko 2:2, na penalty 4:3, naděje fotbalistů na MS žije, čeká je Dánsko

Čeští fotbalisté po semifinále baráže proti Irsku se radují s fanoušky. Zprava:...

Český fotbal zvýšil šanci, že se po dvaceti letech představí na mistrovství světa, reprezentanti v semifinále dodatečné kvalifikace porazili Irsko. Nervózní a dramatický souboj za stavu 2:2 dospěl do...

Po zranění září na obálce magazínu. Vonnová pózovala pro Vanity Fair

Lindsey Vonnová se jen pár týdnů po vážném zranění objevila na obálce magazínu...

Lindsey Vonnová se stále zotavuje po hrozivém pádu na olympijských hrách v Miláně a Cortině. Jen pár týdnů po nehodě se ale legendární americká lyžařka objevila na titulní straně magazínu Vanity...

Obří razie v českém fotbale. Asociace prověřuje prvoligové sudí i hráče Šiguta

Kamil Javůrek, Integrity officer FAČR, a šéf českého fotbalu David Trunda na...

Policie v souvislosti s podezřením z korupce v českém fotbale napříč několika úrovněmi soutěží zadržela v úterý dopoledne desítky lidí. Předseda asociace David Trunda následně svolal mimořádné...

Levhartice ulovily výhru v Ostravě, překvapení pečetil zkrat Beloševičové

Chomutovská Eliška Brejchová se snaží zablokovat ostravskou Elišku Kubíčkovou.

SBŠ Ostrava prohrály v úvodním utkání čtvrtfinále Ženské basketbalové ligy s Levharticemi Chomutov 63:64. Naopak KP Brno potvrdilo roli favorita v sérii s DSK Basketball Brandýs vysokým vítězstvím...

29. března 2026  19:18,  aktualizováno  21:16

Návrat jako hrom. Beránek zmrazil Liberec dvěma góly: Sedmý zápas? Jedeme bojovat

Karlovarský Ondřej Beránek slaví trefu proti Liberci.

Tři zápasy ve čtvrtfinále chyběl a jeho tým ve všech případech padl. V důležitém šestém utkání proti Liberci se karlovarský hokejista Ondřej Beránek vrátil ve velkém stylu. Dvěma góly a jednou...

29. března 2026  21:15

Další Svoboda zazářil střelecky. Pardubice uťaly vítěznou sérii Slunety i díky rekordu

Nick Johnson z Ústí útočí na pardubický koš.

Růžové časy ústeckým basketbalistům ukončil jejich pardubický kat. Po sérii šesti ligových vítězství mu v neděli podlehli doma 89:101. Východočeši potvrdili druhé místo v tabulce nadstavbové skupiny...

29. března 2026  20:39,  aktualizováno  21:49

Karvinští házenkáři prohráli ve čtvrtfinále Evropského poháru, srazil je Češko

Emil Caba z Partizanu Bělehrad brání karvinskému pivotu Janu Užekovi ve střelbě.

Karvinští házenkáři prohráli v úvodním čtvrtfinále Evropského poháru v Bosně a Hercegovině s týmem HC Izvidač 31:36. Odveta se hraje v neděli 5. dubna v Karviné.

29. března 2026  20:14

Konec Portugalců v Budějovicích. Trenéři dostali okamžitou výpověď

Trenér Českých Budějovic Pedro Resende.

Fotbalové České Budějovice budou mít nové trenéry. Klub o víkendu s okamžitou platností ukončil spolupráci s portugalskou dvojicí Pedro Resende - Nuno Costa. Dynamo nebylo spokojené hlavně s poslední...

29. března 2026  19:40

Tardif předá hokejovou federaci IIHF, na prezidenta už znovu kandidovat nebude

Šéf Mezinárodní hokejové federace (IIHF) Luc Tardif odpovídá na otázky novinářů.

Luc Tardif se po pěti letech ve funkci prezidenta mezinárodní hokejové federace IIHF nebude ucházet o znovuzvolení. Francouzský funkcionář to oznámil v den svých 73. narozenin na webu IIHF. Jeho...

29. března 2026  18:48

Karlovy Vary - Liberec 4:0. Rozhodne až sedmý zápas, zářil navrátilec Beránek

Hráči Karlových Varů slaví gól v šestém čtvrtfinále proti Liberci.

Hokejisté Liberce na ledě Karlových Varů nevyužili mečbol ve čtvrtfinálové sérii. Západočeši totiž triumfovali jednoznačně 4:0, když se dvakrát trefil navrátilec do sestavy Ondřej Beránek a gólman...

29. března 2026  18:47

Play off hokejové extraligy 2026: program, systém, dvojice ve čtvrtfinále, kde sledovat

Gólová radost pardubických hokejistů v Litvínově.

Hokejová extraliga má za sebou základní část, šampiona sezony 2025/26 určí play off. V boji o titul zbývá šest týmů, čtvrtfinále odstartovalo 18. března, úspěšné celky následně zamíří do semifinále...

29. března 2026  18:45

Vydržel jen 44 dní. Tottenham odvolal trenéra Tudora, kdo přijde místo něj?

Igor Tudor, kouč Tottenhamu, během utkání s Nottinghamem.

Odkoučoval pouhých sedm zápasů, pětkrát prohrál a z Tottenhamu odchází. Anglický celek, ve kterém působí český brankář Antonín Kinský, v neděli odvolal chorvatského trenéra Igora Tudora po 44 dnech...

29. března 2026  17:16

Na flanderských polích rozhodl hromadný spurt. Nejrychlejší v něm byl Philipsen

Jasper Philipsen ¨triumfuje v závodu Na flanderských polích z Middelkerke do...

Závod WorldTour z Middelkerke do Wevelgemu vyhrál poprvé v kariéře belgický cyklista Jasper Philipsen. V hromadném spurtu se postaral o druhé vítězství pro tým Alpecin-Premier Tech během tří dnů na...

29. března 2026  17:10

V Berlínském půlmaratonu málem vyhrál vodič. Vích si zlepšil osobní rekord

Momentka ze startu Berlínského půlmaratonu

Damián Vích si na Berlínském půlmaratonu výrazně vylepšil osobní rekord časem 1:02:52 a zařadil se na šesté místo českých historických tabulek. Ze svého dosavadního maxima z předloňského závodu v...

29. března 2026

