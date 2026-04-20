Bojíme se snad úspěchu? ptá se ostravská kapitánka. Její tým zase musí dohánět

„Když bojujete o bronz a nedáte dvojtakty, když jdete samy na koš, nedáte devět trestných bodů, tak to mluví samo za sebe,“ připustila ostravská trenérka Iveta Rašková, že se na hře domácích projevila nervozita. „K tomu jsme nechaly soupeřkám nějakých dvacet pět doskoků. To byly věci, které rozhodly.“
Ostravská kapitánka Michaela Vacková s tím souhlasila.
„Měly jsme krásné nájezdy i volné trojky, ale nebyly jsme schopné dát koš. Jako bychom se bály,“ uvedla Vacková.
Proč tomu tak bylo, netuší. Je přesvědčena, že po tom, co otočily semifinálovou sérii s Levharticemi Chomutov ze stavu 0:2 na 3:2 z nich veškerý stres spadl. „Nevím, jestli se bojíme úspěchu. Šance máme, ale neproměníme je. Musíme to zlomit,“ burcuje Michaela Vacková.
„My i soupeřky nejsme ve stejném složení jako na začátku sezony. Utkání bylo o tom, kdo udělá méně chyb a kdo se více porve. A to jsme byly my,“ těšilo brněnskou trenérku Marcelu Krämer. „Domácí hráčky mi přišly hodně nervózní, ale rozhodovala morálka, obrovské chtění, bojovnost, obrana, doskoky. To je celé.“
Dodala, že se nyní ale musejí připravit na úterní utkání. „Aby nám Ostrava prohru nevrátila.“
Ostatně Brňanky v hale kampusu Ostravské univerzity uspěly poprvé. „Jely jsme tady s tím, že za celou dobu, co ta hala stojí, jsme v ní neuspěly, takže jsme rády, že to přišlo v tak důležitém zápase,“ pochvalovala si brněnská Michaela Vondráčková.
Rovněž ona si všimla, že Ostravanky byly příliš nervózní. „Jsou to jejich první zápasy v nejlepší čtyřce, takže nervózní určitě jsou,“ podotkla Vondráčková. „Domácí prostředí je na jednu stranu výhoda, ale na druhou vám trošku svazuje ruce, což na nich bylo vidět. Nebyla to Ostrava, na kterou jsme zvyklé. Ale k nám určitě přijede úplně jako jiný tým a budou opět bojovat.“
Jenže Ostravanky to mají stejné jako Brňanky u nich, v hale Královopolské se jim nedaří.
Vondráčková ale varuje, že nic není rozhodnutého. „Ostrava je tým, který se nevzdává, což ukázali v play off proti Chomutovu, takže rozhodně série není hotová,“ uvedla Michaela Vondráčková.
„Teď už to je vabank. Jako s Chomutovem,“ prohlásila Michaela Vacková. „Buď nám to v druhém utkání vyjde, nebo ne. A ono to vyjít musí. Už není čas na nervozitu, není čas vůbec na nic. Musíme zapnout v Brně stav série srovnat, protože další šance už nebude.
Jak se ale zbavit přílišné nervozity?
„To je na každé z holek. Každá si musí sama se sebou vyřešit, jestli si chce medaili pověsit na krk, nebo ne. Nervozita musí jít úplně stranou. Pokud někdo bojuje, tak na ni zapomene,“ odpověděla Iveta Rašková.