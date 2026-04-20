Bojíme se snad úspěchu? ptá se ostravská kapitánka. Její tým zase musí dohánět

Jiří Seidl
  8:52
Pod tíhou historicky prvního boje o medaile se basketbalistkám SBŠ Ostrava podlomily nohy. Byly rozklepané, zbrklé, měly hodně ztrát a nepřesných střel, načež první utkání o třetí místo v nejvyšší domácí soutěži s KP Brno prohrály 64:72. Druhý duel v Brně bude v úterý od 18.00, případný třetí opět v Ostravě v sobotu v 17.00.
Michaela Vacková (vpravo) z SBŠ Ostrava se snaží zastavit Valentýnu Veselou z KP Brno. | foto: Jiří SeidlMAFRA

„Když bojujete o bronz a nedáte dvojtakty, když jdete samy na koš, nedáte devět trestných bodů, tak to mluví samo za sebe,“ připustila ostravská trenérka Iveta Rašková, že se na hře domácích projevila nervozita. „K tomu jsme nechaly soupeřkám nějakých dvacet pět doskoků. To byly věci, které rozhodly.“

Ostravská kapitánka Michaela Vacková s tím souhlasila.

„Měly jsme krásné nájezdy i volné trojky, ale nebyly jsme schopné dát koš. Jako bychom se bály,“ uvedla Vacková.

Proč tomu tak bylo, netuší. Je přesvědčena, že po tom, co otočily semifinálovou sérii s Levharticemi Chomutov ze stavu 0:2 na 3:2 z nich veškerý stres spadl. „Nevím, jestli se bojíme úspěchu. Šance máme, ale neproměníme je. Musíme to zlomit,“ burcuje Michaela Vacková.

„My i soupeřky nejsme ve stejném složení jako na začátku sezony. Utkání bylo o tom, kdo udělá méně chyb a kdo se více porve. A to jsme byly my,“ těšilo brněnskou trenérku Marcelu Krämer. „Domácí hráčky mi přišly hodně nervózní, ale rozhodovala morálka, obrovské chtění, bojovnost, obrana, doskoky. To je celé.“

Dodala, že se nyní ale musejí připravit na úterní utkání. „Aby nám Ostrava prohru nevrátila.“

Ostatně Brňanky v hale kampusu Ostravské univerzity uspěly poprvé. „Jely jsme tady s tím, že za celou dobu, co ta hala stojí, jsme v ní neuspěly, takže jsme rády, že to přišlo v tak důležitém zápase,“ pochvalovala si brněnská Michaela Vondráčková.

Rovněž ona si všimla, že Ostravanky byly příliš nervózní. „Jsou to jejich první zápasy v nejlepší čtyřce, takže nervózní určitě jsou,“ podotkla Vondráčková. „Domácí prostředí je na jednu stranu výhoda, ale na druhou vám trošku svazuje ruce, což na nich bylo vidět. Nebyla to Ostrava, na kterou jsme zvyklé. Ale k nám určitě přijede úplně jako jiný tým a budou opět bojovat.“

Jenže Ostravanky to mají stejné jako Brňanky u nich, v hale Královopolské se jim nedaří.

Vondráčková ale varuje, že nic není rozhodnutého. „Ostrava je tým, který se nevzdává, což ukázali v play off proti Chomutovu, takže rozhodně série není hotová,“ uvedla Michaela Vondráčková.

„Teď už to je vabank. Jako s Chomutovem,“ prohlásila Michaela Vacková. „Buď nám to v druhém utkání vyjde, nebo ne. A ono to vyjít musí. Už není čas na nervozitu, není čas vůbec na nic. Musíme zapnout v Brně stav série srovnat, protože další šance už nebude.

Jak se ale zbavit přílišné nervozity?

„To je na každé z holek. Každá si musí sama se sebou vyřešit, jestli si chce medaili pověsit na krk, nebo ne. Nervozita musí jít úplně stranou. Pokud někdo bojuje, tak na ni zapomene,“ odpověděla Iveta Rašková.

Od konce biatlonové sezony uplynul téměř měsíc a většina závodnic Světového poháru si po náročném programu dopřává zasloužené volno, než se znovu naplno pustí do přípravy na další ročník. Některé...

Mikaela Shiffrinová se s fanoušky na sociálních sítích podělila o nové přátelství. Americká lyžařská hvězda prostřednictvím Instagramu naznačila, že si našla blízkého kamaráda, a nejde o nikoho...

Až sedmý zápas určil druhého finalistu hokejové extraligy. S Třincem se utkají Pardubice, které v rozhodujícím klání porazily Spartu 1:0 a potřetí v řadě si zahrají o titul. Jedinému gólu předcházela...

Hokejová extraliga má za sebou základní část, šampiona sezony 2025/26 určí play off, ze kterého už zbývá odehrát pouze finále. V boji o titul zůstávají Pardubice s Třincem, jejichž série odstartovala...

Basketbalisté San Antonia zahájili play off NBA vítězstvím 111:98 nad Portlandem, v jehož dresu odehrál necelou minutu Vít Krejčí a do statistik se nezapsal. Victor Wembanyama při svém debutu ve...

20. dubna 2026  9:13

Vybojoval penaltu, kterou sám proměnil. Ale slávistickým hrdinou se „odstrčený“ útočník Erik Prekop v Hradci Králové (1:2) nestal. „Hrozný, mám špatné pocity. Smutek, hněv. Asi bych byl neslušný,...

20. dubna 2026  9:11

Pořád to zní nepravděpodobně, ale teď už o něco méně než před pár týdny. Stáhnout pět bodů za zbývajících šest kol? Fuška. Ale stát se to může. Zvlášť když vezmete v úvahu rozpoložení, v jakém se...

20. dubna 2026  8:13

Hokejový útočník David Pastrňák se třemi body (1+2) nechyběl u žádné z brankových akcí Bostonu, výhru 4:3 však díky čtyřgólové sérii ze třetí třetiny slavilo domácí Buffalo. Zazářil slovenský forvard...

20. dubna 2026  7:08,  aktualizováno  8:08

První zápas po nástupu Pavla Hapala do manažerské funkce fotbalová Olomouc v listopadu vyhrála. To samé se povedlo i po přesunu Hapala na střídačku. Sigma první zápas pod novým dočasným trenérem...

20. dubna 2026  7:17

Když odjížděl na mistrovství Evropy v gruzínském Tbilisi, dostal otázku na domácí hvězdu Gurama Tušišviliho, s níž v průběhu kariéry svedl spoustu velkých soubojů. „Rád bych se s Guramem utkal...

20. dubna 2026  6:50

Nejlepší basketbalistky světa se postupně sjíždějí na tréninkové kempy svých týmů. Sezona 2026 prestižní WNBA už klepe na dveře. Zasáhne do ní patnáctka celků, ty teprve poskládají finální...

20. dubna 2026  6:23

Přestože když slezou z kola, jsou jasně rozeznatelní, v závodě mají s rozpoznáním jednotlivých cyklistů problém i někteří experti. Helmy, brýle, jednotné týmové barvy – to vše jejich identifikaci...

vydáno 20. dubna 2026

Pod ledem s sebou škubne, upadne do bezvědomí, nad hladinou prý zprvu vypadá jako podvodní zombie, obličej modrý, oči otevřené, zorničky schované. „Až dcerka půjde na strašidelný karneval, tak za...

20. dubna 2026

Basketbalistky KP Brno zvítězily v úvodním utkání o třetí místo 72:64 na hřišti SBŠ Ostrava a přiblížily se třetímu ligovému bronzu za sebou. Sérii na dvě výhry budou moci ukončit v úterý doma, kde...

19. dubna 2026  19:52,  aktualizováno  23:08

Fenerbahce Istanbul se po loňském triumfu basketbalistek ZVVZ USK Praha vrátily na euroligový trůn. V tureckém finále v Zaragoze zdolaly Galatasaray 68:55 a soutěž ovládly potřetí za poslední čtyři...

19. dubna 2026  20:08,  aktualizováno  22:55

