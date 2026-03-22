Basketbalistky nekalkulovaly. SBŠ Ostrava půjde do play off z třetí příčky

  21:35
DSK Basketball Brandýs, anebo Levhartice Chomutov? O soupeřky pro čtvrtfinále nejvyšší domácí soutěže a také o třetí místo šlo v souboji basketbalistek SBŠ Ostrava a KP Brno v předposledním kole nadstavbové skupiny A1.
Ostravská rozehrávačka Lucie Válková a Cameron Schwartzová z KP Brno se...

Ostravská rozehrávačka Lucie Válková a Cameron Schwartzová z KP Brno se natahují po balonu. | foto: Jiří Seidl, MF DNES

Jesika Hibalová z KP Brno a ostravská Kateřina Káňová (v bílém) se snaží...
Ostravská pivotka Marina Ewodová doskočila míč pod košem KP Brno.
Ostravská rozehrávačka Eliška Kubíčková se snaží obejít Michaelu Vondráčkovouz...
Basketbalistky KP Brno Valentýna Veselá (vlevo) a Taylor Thierryová brání Ivu...
Ostravanky porazily KP Brno 81:76 (19:21, 43:38, 62:56) a už mají jisté třetí místo za USK Praha a Žabinami Brno. Pro klub to je historický úspěch.

„Potvrdily jsme, že jsme od začátku soutěže byly na špici a dokázaly si formu udržet po celou dosavadní sezonu, z toho jsem nadšená,“ řekla ostravská trenérka Iveta Rašková.

Podotkla, že utkání bylo z obou stran nemastné, neslané. „Daly jsme osmdesát jedna bodů, což je docela dost, ale nejsem spokojená s některými obrannými činnostmi, třeba s hraním na záda. Bavíme se o tom pořád, trénujeme to, ale dneska to moc nebylo vidět, takže na tom musíme popracovat.“

Jesika Hibalová z KP Brno a ostravská Kateřina Káňová (v bílém) se snaží doběhnout míč.

Odmítla, že by kalkulovaly s případnými čtvrtfinálovými soupeřkami – brandýským DSK Basketball, anebo chomutovskými Levharticemi, které je loni vyřadily...

„Některé holky se o tom bavily, ale pokud chceme mít medaili, jakože chceme, tak musíme porazit tyhle tři týmy a vůbec si nevybírat,“ zmínila Rašková kromě zmíněných celků i KP Brno.

„Pokud chceme být nejhůře třetí, musíme přejít přes všechny týmy, takže je jedno, kdo to bude,“ uvedla Lucie Válková.

A co Brňanky?

Jejich trenérka Marcela Krämer se rozohnila při dotazu, zda přemýšlely nad tím, s kým by ve čtvrtfinále mohly hrát.

„Prosím vás, já jsem za to jednou dostala osm měsíců zaracha, takže já určitě nikdy kalkulovat nebudu, určitě ne,“ prohlásila Krämer. „Tady se vám nevyplatí kalkulovat.“ Čtvrté KP Brno tak narazí na pátý Brandýs.

A jak trenérka hodnotila utkání?

„Co se dá tomu říct? Prostě chcete hrát, ale nemůžete tak, jak chcete,“ odpověděla.

Podle gest během utkání bylo znát, že nesouhlasí s některými verdikty rozhodčích.

„K tomu se nemůžu k vyjadřovat,“ namítla. „Ti, co se na to koukali, ať si udělají obrázek, ale nebudu si stěžovat. Chybějí nám ale zase dvě holky, máme nějaká zranění. Holky se teď hlavně potřebují sehrát.“

V ligové přestávce družstvo KP Brno posílily Američanky, křídelnice Taylor Thierryová a pivotka Paris Mullinsová. „Zatím je do týmu zapracováváme,“ podotkla Marcela Krämer.

Basketbalistky KP Brno Valentýna Veselá (vlevo) a Taylor Thierryová brání Ivu Beloševičovou z SBŠ Ostrava.

Ostravská trenérka Iveta Rašková konstatovala, že pohled na rozhodčí se často liší. „Když jsme hrály v Brně, tak domácí hráčky střílely třicet pět trestných bodů. Měla jsem pocit, že nám rozhodčí nepřejou, ale na to se nikdo neptá. Někdy máte dojem, že jsou na vaší straně, někdy, že proti vám. Bývá to hodně subjektivní,“ řekla Rašková.

Dlouhodobá část ženské ligy skončí ve středu. Čtvrtfinále startuje v sobotu 28. března, přičemž už je jasné, že USK Praha se utká s Hradcem Králové, Žabiny Brno s Trutnovem, SBŠ Ostrava s Chomutovem a KP Brno s DSK Basketball Brandýs O to, kdo se vyhne baráží s vítězkami první ligy, se střetnou Basket Ostrava a Slovanka.

Basketbalistky nekalkulovaly. SBŠ Ostrava půjde do play off z třetí příčky

22. března 2026  20:37

