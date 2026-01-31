Historický triumf. Basketbalistky SBŠ Ostrava poprvé ovládly Český pohár

Jiří Seidl
  17:21
Posledních sedm vteřin už ani nehrály. V tu chvíli vedly o šest bodů, takže bylo jasné, že je soupeřky nedoženou. A pak jen skákaly radostí. Basketbalistky SBŠ Ostrava v domácím prostředí vyhrály Český pohár žen, když ve finále porazily obhájkyně trofeje z KP Brno 87:81.
Basketbalistky SBŠ Ostrava, vítězky Českého poháru 2026

Basketbalistky SBŠ Ostrava, vítězky Českého poháru 2026 | foto: Jiří Seidl, MF DNES

Basketbalistky SBŠ Ostrava se radují z vítězství v Českém poháru.
Ostravská kapitánka Michaela Vacková s pohárem
Ostravské basketbalistky Adéla Smutná, Iva Beloševičová a Oliana Squiresová s...
Basketbalistky SBŠ Ostrava se radují z vítězství v Českém poháru.
15 fotografií

„Je to skvělé. Euforie,“ radovala se ostravská kapitánka Michaela Vacková. „Šly jsme si za tím. Jsme nadšené. Urvaly jsme to bojovností.“

Brněnská kapitánka Eliška Žilová podotkla, že poražené doufaly, že by finále mohly zvládnout. „Ale pro nás byl obrovský úspěch už to, že jsme se do něj dostaly,“ řekla.

Opravdu, když triumf obhajovaly?

„To je pravda. Bohužel jsme ve třetí čtvrtině nedokázaly udržet náskok,“ povzdechla si Žilová. „Je to ale náš dlouhodobý problém, že se dokážeme dostat na plus až deseti bodů, ale potom přichází pád, který nedokážeme zastavit. Musíme se z toho poučit, protože už příští týden nás čeká další důležitý zápas s Ostravou v lize.“

Basketbalistky SBŠ Ostrava se radují z vítězství v Českém poháru.

Finále se lámalo ve třetí části hry, kdy Brňanky ve 26. minutě odskočily na deset bodů. Ostravanky se ale nezlomily. Nejprve Káňová vyrovnala na 63:63 a Válková dvěma trojkami otočila stav na 69:66.

„Byly to otevřené střely,“ komentovala trefy Lucie Válková. „Důležité je, že si musíme na takové střely věřit, celý tým. Musíme do nich jít.“

Souhlasila, že třetí čtvrtina byla rozhodující. „V poslední čtvrtině jsme v obratu pokračovaly. K tomu nás hnali naši fanoušci. Moc jsme finále chtěly před nimi ubojovat. A povedlo se nám to.“

Ostravské basketbalistky jsou poprvé ve finále. Čekají je obhájkyně poháru

„Pustily jsme do hry mladé holky, Válkovou a Metyšovou, ony pomohly ztrátu smazat a ještě vytvořily polštář šesti bodů, měly výborný úsek hry,“ pochvalovala si obrat ve třetí čtvrtině ostravská trenérka Iveta Rašková.

„Hrály jsme týmově, to nás drželo. Byl to ale velký boj, a oboustranně tvrdý,“ prohlásila křídelnice Iva Beloševičová, která byla nejužitečnější hráčkou Final Four.

Hlavní je podle ni prvenství. Pro klub, který vznikl v roce 1999 a od roku 2014 hraje mezi elitou, jde o historický úspěch.

„Historii jsme napsaly už v pátek, kdy jsme se probojovaly do finále, dnes jsme to ještě překonaly. Holky si za prvenstvím šly, měly obrovskou motivaci uspět tady doma v té výborné atmosféře,“ usmála se Rašková.

Trenérka SBŠ Ostrava Iveta Rašková při finálovém utkání Českého poháru basketbalistek

„Je to pro nás velká věc,“ upozornila Beloševičová, která je v klubu druhou sezonu. „Ale ještě nejsme hotové, rády bychom v této sezoně byly v lize v první trojce.“

To potvrdila i Rašková: „Nesmíme polevit, protože náš hlavní cíl je uspět v lize.“

Vítězství ostravských basketbalistek nijak nesnižuje, že Český poháru kvůli vytíženosti v evropských soutěžích nehrály nejlepší dva tuzemské celky – USK Praha a Žabiny Brno.

„To je jejich problém, nás to nijak netrápí. My jsme rády, že jsme vyhrály,“ smála se Tereza Halátková.

Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

Hokej na ZOH 2026 v Miláně: program, nominace, skupiny, na koho narazí Češi

Gólová radost českých hokejistů v utkání s Běloruskem.

Hokejového turnaje v rámci olympijských her v Itálii se zúčastní čeští hokejisté i hokejistky, vůbec poprvé od roku 2014 se na něm představí také hráči ze zámořské NHL. Mezinárodní olympijský výbor...

Olympionici před lety. Jak vypadali čeští reprezentanti, když byli ještě malé děti

Zleva Ester Ledecká, Eva Adamczyková a Martina Sáblíková.

Na olympijské hry do Milána a Cortiny míří rekordní počet českých sportovců. Mezi 114 reprezentanty jsou ostřílení olympionici i úplní debutanti. Jak ale vypadali v době, kdy ještě netušili, že...

Podivná hra o halu v Pardubicích. Miliardář Dědek tlačí město: Plaťte

DD Arena. Vizualizace pardubické hokejové a multifunkční haly, která má pojmout...

Měl to být největší projekt svého druhu na světě – nová hokejová a zároveň multifunkční aréna, kam by se vešlo přes 22 tisíc diváků. Mělo jít rovněž o projekt, který z obecních či státních peněz...

Tři ze šesti sjezdařek spadly, pro Vonnovou letěl vrtulník. Crans Montana ruší závod

Američanka Lindsey Vonnová byla po sjezdu v Crans Montaně transportována...

Minulý víkend Ester Ledecká vítězila na snowboardu. Nyní se přesunula do Crans Montany, kde ji má čekat olympijská generálka na lyžích. Bude ale značně ochuzená. Páteční sjezd totiž organizátoři...

Zemřel vzpěrač Zaremba. Vítěz olympiády v Moskvě potíže kvůli dopingu odmítal

Ve věku 68 let v pátek zemřel vzpěrač Ota Zaremba, olympijský vítěz z Moskvy...

Ve věku 68 let v pátek zemřel vzpěrač Ota Zaremba, olympijský vítěz z Moskvy 1980. Po nečekaném olympijském triumfu ve váze do 100 kilogramů patřil v tehdejším Československu k nejpopulárnějším...

Hoffenheimu i s Čechy se dál daří. Vyrovnal rekord a dotáhl se na druhý Dortmund

Andrej Kramarič z Hoffenheimu slaví vstřelený gól mezi českými hráči Robinem...

Fotbalisté Hoffenheimu s Robinem Hranáčem a Vladimírem Coufalem v německé lize porazili Union Berlín 3:1. V tabulce se bodově dotáhli na druhý Dortmund, který v neděli přivítá Heidenheim, a vzdálili...

31. ledna 2026  18:11

ONLINE: Dukla - Sparta 0:0, hostující Mercado zblízka přestřeluje bránu

Sledujeme online
Sparťanský křídelník John Mercado se v utkání proti Dukle snaží hlavou...

Sparťanští fotbalisté vstupují do jarní části sezony zápasem 20. kola Chance Ligy, jejich soupeřem je další pražský klub Dukla. Pokud zvítězí, minimálně do neděle se přiblíží vedoucí Slavii na čtyři...

31. ledna 2026  17:05,  aktualizováno  18:07

ONLINE: Arsenal přejel Leeds, Souček hraje proti Chelsea. Večer v akci Liverpool

Sledujeme online
Útočník Viktor Gyökeres z Arsenalu (vpravo) se raduje z gólu v utkání proti...

Fotbalisté Arsenalu zvítězili ve 24. kole anglické ligy na hřišti Leedsu 4:0. Napravili předchozí zaváhání a minimálně do neděle zvýšili náskok na čele na sedm bodů. V 18.30 se hraje londýnské derby...

31. ledna 2026  15:50,  aktualizováno  17:54

Koleno už nikdy nebude dobré, ale tenis mě pořád baví, říká Martincová

Tenistka Tereza Martincová se po problémech s kolenem příští týden představí na...

Nevzdává se. Tenistka Tereza Martincová se navzdory přetrvávajícím problémům s kolenem představí na turnaji Ostrava Open kategorie WTA 250. Do hlavní soutěže dostala divokou kartu a je jednou z pěti...

31. ledna 2026  17:48

Olomouc - Hradec Kr. 1:0, vítězný vstup do jara, jediný gól dal po pauze Kliment

Hradec Králové inkasuje gól v utkání s Olomoucí.

Olomoučtí fotbalisté v prvním jarním utkání přerušili sérii pěti soutěžních porážek, kterými zakončili podzimní část. Ve 20. kole Chance Ligy porazili doma Hradec Králové díky brance útočníka Jana...

31. ledna 2026  14:30,  aktualizováno  17:36

Jablonec - Teplice 1:0, domácí udrželi vedení i v deseti, červenou viděl Okeke

Jablonečtí hráči slaví gól proti Teplicím.

I po úvodním jarním zápase mají fotbalisté Jablonce jistotu setrvání na třetí příčce. Ve 20. kole si poradili s Teplicemi 1:0 gólem Jawa z první půle. Domácí se v závěru museli téměř 30 minut bránit...

31. ledna 2026  14:40,  aktualizováno  17:24

Historický triumf. Basketbalistky SBŠ Ostrava poprvé ovládly Český pohár

Basketbalistky SBŠ Ostrava, vítězky Českého poháru 2026

Posledních sedm vteřin už ani nehrály. V tu chvíli vedly o šest bodů, takže bylo jasné, že je soupeřky nedoženou. A pak jen skákaly radostí. Basketbalistky SBŠ Ostrava v domácím prostředí vyhrály...

31. ledna 2026  17:21

Ml. Boleslav - Bohemians 2:2, tři góly za sedm minut, hosté konečně vydřeli bod

Lukáš Hůlka z Bohemians slaví gól proti Mladé Boleslavi.

Napínavou čtyřgólovou přestřelku přinesl duel 20. kola fotbalové ligy mezi Mladou Boleslaví a Bohemians. Hosté vydřeli alespoň bod po čtyřech zápasech a do vedení šli po trefě Hůlky, druhý poločas...

31. ledna 2026  14:50,  aktualizováno  17:19

MS v cyklokrosu 2026 v Hulstu: program, výsledky, Češi, kde sledovat

Kristýna Zemanová na trati cyklokrosového mistrovství republiky v Ostravě

Světový šampionát v cyklokrosu hostí od 30. ledna do 1. února nizozemský Hulst. České barvy bude hájit 16 závodníků. V elitních kategoriích pojedou Michael Boroš a Kristýna Zemanová. V týmu je i loni...

31. ledna 2026  17:10

České juniorky zazářily na MS v cyklokrosu. Bukovská má zlato, Grohová přidala bronz

Barbora Bukovská se zlatou medailí ze závodu juniorek na cyklokrosovém...

Juniorka Barbora Bukovská se stala mistryní světa v cyklokrosu. Úspěch českých barev podtrhla na šampionátu v nizozemském Hulstu bronzem Lucie Grohová. V elitní kategorii žen se podruhé v kariéře...

31. ledna 2026  12:17,  aktualizováno  17:08

Šampionka bez emocí a gest. Prohrála jen s Muchovou, svědčí jí kontroverzní kouč

Jelena Rybakinová líbá trofej pro vítězku Australian Open.

Že právě vyhrála Australian Open a vydělala skoro 60 milionů korun? Z jejího výrazu byste to nepoznali. Když Jelena Rybakinová při finálovém mečbolu vypálila eso ven z kurtu, jen se lehce usmála a...

31. ledna 2026  16:47

Uvolněná a dojatá. Ale olympiáda bude o Metodějovi, ne o mně, říká Sáblíková

Martina Sáblíková, Metoděj Jílek a Nikola Zdráhalová před odletem na olympijské...

Pro jednoho první, pro druhou úplně poslední. Ale oba se těší stejně. Zatímco talentovaný Metoděj Jílek odlétal na své premiérové olympijské hry, Martina Sáblíková se v Itálii rozloučí s úspěchy...

31. ledna 2026  16:20

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.