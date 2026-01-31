Historický triumf. Basketbalistky SBŠ Ostrava poprvé ovládly Český pohár

„Je to skvělé. Euforie,“ radovala se ostravská kapitánka Michaela Vacková. „Šly jsme si za tím. Jsme nadšené. Urvaly jsme to bojovností.“
Brněnská kapitánka Eliška Žilová podotkla, že poražené doufaly, že by finále mohly zvládnout. „Ale pro nás byl obrovský úspěch už to, že jsme se do něj dostaly,“ řekla.
Opravdu, když triumf obhajovaly?
„To je pravda. Bohužel jsme ve třetí čtvrtině nedokázaly udržet náskok,“ povzdechla si Žilová. „Je to ale náš dlouhodobý problém, že se dokážeme dostat na plus až deseti bodů, ale potom přichází pád, který nedokážeme zastavit. Musíme se z toho poučit, protože už příští týden nás čeká další důležitý zápas s Ostravou v lize.“
Finále se lámalo ve třetí části hry, kdy Brňanky ve 26. minutě odskočily na deset bodů. Ostravanky se ale nezlomily. Nejprve Káňová vyrovnala na 63:63 a Válková dvěma trojkami otočila stav na 69:66.
„Byly to otevřené střely,“ komentovala trefy Lucie Válková. „Důležité je, že si musíme na takové střely věřit, celý tým. Musíme do nich jít.“
Souhlasila, že třetí čtvrtina byla rozhodující. „V poslední čtvrtině jsme v obratu pokračovaly. K tomu nás hnali naši fanoušci. Moc jsme finále chtěly před nimi ubojovat. A povedlo se nám to.“
|
Ostravské basketbalistky jsou poprvé ve finále. Čekají je obhájkyně poháru
„Pustily jsme do hry mladé holky, Válkovou a Metyšovou, ony pomohly ztrátu smazat a ještě vytvořily polštář šesti bodů, měly výborný úsek hry,“ pochvalovala si obrat ve třetí čtvrtině ostravská trenérka Iveta Rašková.
„Hrály jsme týmově, to nás drželo. Byl to ale velký boj, a oboustranně tvrdý,“ prohlásila křídelnice Iva Beloševičová, která byla nejužitečnější hráčkou Final Four.
Hlavní je podle ni prvenství. Pro klub, který vznikl v roce 1999 a od roku 2014 hraje mezi elitou, jde o historický úspěch.
„Historii jsme napsaly už v pátek, kdy jsme se probojovaly do finále, dnes jsme to ještě překonaly. Holky si za prvenstvím šly, měly obrovskou motivaci uspět tady doma v té výborné atmosféře,“ usmála se Rašková.
„Je to pro nás velká věc,“ upozornila Beloševičová, která je v klubu druhou sezonu. „Ale ještě nejsme hotové, rády bychom v této sezoně byly v lize v první trojce.“
To potvrdila i Rašková: „Nesmíme polevit, protože náš hlavní cíl je uspět v lize.“
Vítězství ostravských basketbalistek nijak nesnižuje, že Český poháru kvůli vytíženosti v evropských soutěžích nehrály nejlepší dva tuzemské celky – USK Praha a Žabiny Brno.
„To je jejich problém, nás to nijak netrápí. My jsme rády, že jsme vyhrály,“ smála se Tereza Halátková.