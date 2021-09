Ostravanky přišly o oporu, Mihaljevičová skončila ze zdravotních důvodů

„Je to nepříjemnost,“ řekla ostravská trenérka Iveta Rašková. „Ema byla hráčkou základní rotace. Bude nám chybět na hřišti i v kabině. Doufám, že její odchod nebude mít špatný vliv na tým, že se s tím srovnáme.“

Ostravanky čeká pořádně náročný start ligy. V neděli (18.30) nastoupí v Brně proti Králově Poli, 2. října v Praze proti USK a 10. října (17.00) přivítají v hale Tatran Žabiny Brno.

„Všechno to jsou silné týmy. První zápasy nám hodně napoví,“ podotkla Rašková. „Chtěly bychom jít do play off, to je náš nejmenší cíl, ale máme velice mladé holky, které teprve získávají zkušenosti. Záležet bude i na síle ostatních celků, protože některé stále ještě posilují.“

Pod košem mají Ostravanky 198 centimetrů vysokou Srbku Martu Vulovićovou. „Bude sice patřit k nejvyšším v lize, ale také ona je hodně mladá (21 let). Musí si nejprve zvyknout na tempo ligy,“ upozornila Iveta Rašková.

Po odchodu Mihaljevičové šéfové klubu družstvo narychlo doplnili o někdejší chorvatskou reprezentantku do 20 let Josipu Silovou, která minulou sezonu hrála za Ragusu Dubrovník. „Na křídle nám to docela hořelo, takže jsme musely udělat nějaké přesuny v týmu,“ uvedla Iveta Rašková.

Mrzí ji, že přípravné zápasy neodehrály v kompletní sestavě. „Ale některé hráčky mě překvapily. Oproti minulé sezoně se z širší rotace dostanou do užší. Z toho mám radost,“ řekla Rašková.