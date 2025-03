Ostravanky nezvládly závěr. Ve finále Evropské ženské ligy nestačily na Nyon

„V Piešťanech byl už postup do finále úspěch, tam byl domácí tým favorit. Bohužel jsme propadly v jedné čtvrtině, když se zranila naše pivotka Whitted,“ řekla ostravská trenérka Iveta Rašková. „Věřila jsem, že jsme na další finále dobře nastartované, i pro to, že Piešťany jsou silnější než Švýcarky, ale pokazily jsme si to samy.“

Ostravanky celé utkání vedly, jenže soupeřky ve druhé půli zagresivnily obranu a trojkou 68 vteřin před koncem stav otočily.

„Ta nešťastná koncovka...“ litovala ostravská kapitánka Michaela Vacková. „V závěru jsme dostaly tři rychlé trojky. K tomu jsme se zalekly jejich obrany, bály jsme se driblovat, přejít půlku a doplácely jsme na zbytečné ztráty. Říkaly jsme si, že musíme zklidnit, ale už bylo pozdě.“

Navíc se domácím ke konci vyfaulovala rozehrávačka Nikola Kovačíková a zranila křídelnice Adéla Smutná, které tým táhly i střelecky.

Basketbalistky SBŠ Ostrava převzaly stříbrné medaile i se zraněnou Adélou Smutnou na židli.

„Hrálo to roli, ale zranění Adély je ještě horší než to, že nejsme zlaté. Snad nepůjde o nic vážného, ale je to koleno. Musí na vyšetření,“ uvedla trenérka Rašková.

Připustila, že dvě finále rychle za sebou byly pro družstvo fyzicky náročné. „Ale byly jsme připravené a chtěly si jít v Evropské ženské lize pro zlato. Tu prohru musím vstřebat, je to pro mě velké zklamání. Nezvládly jsme závěr.“

Ostravanky už i ve třetí čtvrtině dovolily soupeřkám snížit na jeden bod a brzdila je spousta ztrát.

„Třetí čtvrtky máme obvykle slabší, ale přesto jsme v závěru utkání vedly. Věděly jsme, že Švýcarky tam mají dobré střelkyně, ale stejně jsme dostaly trojky. Ty byly klíčové,“ uvedla Iveta Rašková.

Poslední čtvrtinu SBŠ Ostrava prohrála 21:31.

„Strašně nás to mrzí. Tvrdě jsme si šly za zlatem, celou soutěž jsme bojovaly,“ připomněla Michaela Vacková, že v duelech s Nyonem, polskou Polonii Varšava a ukrajinským Frankivskem Prykarpattja prohrály jen dva ze sedmi. Oba s Nyonem.

Ostravanky věří, že nynější dvě prohry družstvo nepoznamenají v nejvyšší domácí soutěži, v níž nadstavbovou část zakončí ve čtvrtek od 18.00 v Brně proti Žabinám a v neděli v 16.00 doma s KP TANY Brno.