Ostravy prověří v Evropské basketbalové lize Rostov a Košice

Do úterý nebylo jisté, zda Rusky vůbec dorazí, protože měly problémy s letenkami. „Nakonec se dostaly do Istanbulu, odkud přijedou do Ostravy vlakem ve středu ve čtyři hodiny ráno,“ uvedl šéf SBŠ Ostrava Kamil Havrlant.

Ostravanky měly nastoupit i proti ruskému celku Nika ze Syktyvkaru, jenže ten hraje prestižnější Evropský pohár, a tak nedorazí.

„My máme stejné výsledky jako Košice, takže to mezi námi možná bude přímý souboj o postup. Pokud bychom ale porazily i Rostov, mohly bychom být i třetí,“ podotkla Iveta Rašková.

SBŠ Ostrava předchozí dva duely Evropské basketbalové ligy odehrála v prosinci v lotyšské Liepaji, kde porazila domácí 59:47 a podlehla Minsku 71:74. Z šestičlenné skupiny postoupí do play off první čtyři týmy.