Medaile? Nepředbíhejme, říká ostravská kapitánka. Chce i domácí výhru v Eurocupu

„Jsme šťastné, že můžeme takovou soutěž hrát, že jsme se do ní vůbec dostaly,“ prohlásila ostravská kapitánka Michaela Vacková. „Z venku jsme přivezly jednu výhru, ale budeme se snažit uspět i doma.“
Určitě ale bude hodně těžké dostat se mezi nejlepší dva celky skupiny, které postoupí dál, že?
Bude. Máme tam Španělsko, Portugalsko i polský Sosnovec je celkem silný tým, ale v Eurocupu nejsou slabé soupeřky, takže si tam člověk nemůže vybrat. Musíme jít do každého zápasu s největším nasazením, hrát agresivně s tím, že ho chceme urvat a doufat, že se nám to podaří.
Původně jste domácí zápasy Eurocupu měly hrát v Opavě, protože vaše hala nemá potřebné parametry. Vedení klubu ale zaplatilo pokutu, abyste mohly hrát doma. Těší vás to?
Ano, i když opavská hala byla perfektní (Ostravanky v ní odehrály kvalifikační duel Eurocupu – pozn. red.). Líbila se nám tamější atmosféra, ale domácí hala je domácí hala. Jsme v ní zvyklé, trénujeme tam každý den, v tom to pro nás je lepší.
Výborně jste vstoupily do nejvyšší domácí soutěže, kterou po nedělní výhře v Brně nad Žabinami 73:70 vedete. Můžete v této sezoně pomýšlet na medaili?
Tak to hodně předbíháme, to je hodně dopředu. Vždyť sezona teprve začala. Týmy se ještě pořádně neznají, kdo kde hraje, ale chceme hrát nejvýše, jak to půjde. Chceme se dostat do semifinále, ale to je asi cíl každého týmu.
Je dobře, že se vaše družstvo až na dvě hráčky po minulé sezoně téměř nezměnilo?
Důležité je, že jádro zůstalo stejné, i když nám bohužel odešla Nikča Kováčiková (slovenská rozehrávačka ukončila kariéru – pozn. red.). Přišly ale nové hráčky (Marína Ewodoová a rozehrávačka Aleah Nelsonová). V minulé sezoně se nám zranila Adéla Smutná, ale ta se samozřejmě vrátí. Snad už brzo. Pro úspěch je důležité, aby tým zůstal soudržný a byl spolu delší dobu, což se podepíše na sehranosti.