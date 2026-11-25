V hale soupeřek Ostravanky vyhrály 84:80. „To nás podržela skvělá trojková střelba, která rozhodla,“ připomněla Rašková. „Před našimi fanoušky chceme navázat na náš dobrý výkon z prvního vzájemného zápasu. Důležitá bude pevnější obrana, návrat k tempu ze startu sezony a maximální využívání rychlých protiútoků.“
Ostravanky se hlavně musejí otřepat z ligového debaklu 44:88, který si o víkendu přivezly z Brna od Žabin, a vyvarovat se chyb z toho utkání.
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„Měly jsme problém s jejich agresivní obranou, nedaly jsme nějaké koše a naše hra se úplně sesypala,“ mrzelo trenérku. „Dostaly jsme spoustu bodů po ztrátách a zápas byl rozhodnutý.“
Ostravanky mají v EuroCupu s Kelternem vyrovnanou bilanci jedné výhry a tří porážek. Keltern ale po prohře s SBŠ dokázal porazit 66:60 bulharskou Montanu, která skupinu vede a s níž ostravské basketbalistky skupinu zakončí 1. prosince v Botevgradu.
„Konfrontace s takovými týmy je vždy dobrou zkušeností,“ uvedla ostravská křídelnice Marina Ewodo na webových stránkách klubu. „V těch předchozích zápasech jsme měly dobré momenty, takže víme, že jsme konkurenceschopní. Jen musíme přijít na to, jak si udržet potřebnou úroveň celých čtyřicet minut.“
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Dodala, že v EuroCupu jsou zápasy rychlejší a mnohem fyzicky náročnější než v domácí soutěži. „Naše hra stojí na rychlých protiútocích a rychlém přechodu, což ale proti těm silným soupeřkám nedokážeme udržet po celý zápas.“
A jak vidí boj o postup, který se týká prvních dvou celků z dvanácti skupin a nejlepších osmi z třetích míst? „Ještě není konec, ale musíme další dva zápasy vyhrát,“ odpověděla Ewodo. „Když jsme připravené bojovat a hrajeme chytře, tak jsme nebezpečné.“