„Rosteme zápas od zápasu, ale musíme si udržet nějaký konzistentní výkon,“ říká ostravská trenérka Iveta Rašková. „Utkání máme hodně, takže to asi pokaždé nebude wow. Zrovna teď se Sosnovcem jsme si vybraly horší chvilku, že jsme nehrály úplně dobře. Byl to od nás takový slabší výkon.“
Ostravanky z dosavadních čtyř eurocupových duelů ve skupině K vyhrály v Lisabonu nad Benfikou 85:81 v prodloužení. Ve Španělsku podlehly Ferrolu 64:100 a ztratily oba souboje se Zaglebiem Sosnovec, jemuž ve středu ve svém prvním domácím utkání v soutěži podlehly 69:76.
„Jedeme v takovém vlaku, že se vše rychle mění. Připravujeme se na jeden zápas a už je tu další, Eurocup střídá liga. Fakt toho máme hodně,“ uvědomuje si Rašková.
Zklamaná je ale hlavně z toho, jak některé soupeřky přifilmovávají fauly. „V lize jsou hráčky, o kterých víme, že umějí fauly trochu přihrát, a rozhodčí pískají,“ mrzí Raškovou. „Myslela jsme si, že v Eurocupu to tak nebude, ale mýlila jsem se. Naše hráčky to však určitě učit nebudu.“
Jmenovat „filmařky“ trenérka nechtěla. Každopádně Američanka Sidney Taylorová, hvězda Sosnovce, také dokáže některé zákroky protivnic zveličit, což ukázala ve středu v Ostravě za stavu 60:57 mimo jiné při střelbě trojky. To si vynutila tři trestné hody, jimiž vyrovnala...
„Ale Sosnovec hrál mnohem tvrději než my. Celkově je Eurocup mnohem tvrdší než naše liga, mnohem víc soubojů tam rozhodčí pouštějí,“ míní Iveta Rašková.
Ostatně Ostravanky si musejí zvykat na jiný pohled rozhodčích v domácí a evropské soutěži.
„Oproti české lize je pohár tvrdší, a je i rychlejší,“ potvrzuje ostravská rozehrávačka Eliška Kubíčková. „Měly bychom se s tím nějak vyrovnat, ale dělá nám to velký problém. V české lize rozhodčí pískají mnohem víc, nenechávají tak tvrdou hru jako v Eurocupu. A než si na to zvykneme, hodně to ovlivňuje naše vstupy do zápasů.“
Křídelnice Veronika Szabó v rozdílném posuzování obou soutěží problém nehledá. „Jsme profesionální hráčky, takže bychom se měly umět na každý zápas nastavit. Víme, jak se co píská, víme, že pohár je tvrdší, a tak s tím musíme i pracovat,“ podotýká Szabó.
Každopádně ji mrzí, že zatím vyhrály v Eurocupu jen jednou. „Je to však velká zkušenost, pohárové zápasy nás posouvají dál,“ dodává.
Cestování bylo dost, Ostravanky se vrátily domů
Iveta Rašková upozornila, že důležité jsou i výsledky v lize. V ní si basketbalistky SBŠ Ostrava vedou zatím výborně, když z šesti utkání ztratily jen ten s USK Praha.
„Je moc fajn, že dvě zahraniční posily, které tady byly minulou sezonu, zůstaly, takže obměna družstva byla minimální,“ zmiňuje Veronika Szabó spoluhráčky Chorvatku Ivu Beloševičovou a Američanku Olianu Squiresovou. „Měly jsme tak na čem stavět. Bylo tak jednodušší zapracovat do našeho týmu jenom dvě nové hráčky (Marínu Ewodovou a Aleah Nelsonovou). A jednu staronovou...“
To se podívala na Elišku Kubíčkovou, která se vrátila po roční přestávce zaviněné zraněním ramena. „Zatím musím zaklepat, že je to dobré. Držím se,“ popisuje Kubíčková návrat na palubovku.
„Tým je dobře poskládaný a uvidíme, jak vysoko budeme schopné sezonu dotáhnout,“ usmívá se Veronika Szabó.
„Kromě USK, které dokážeme určitě potrápit více než v minulosti, už umíme hrát úplně s každým, takže si myslím, že druhé místo není nereálné,“ troufá si Eliška Kubíčková.
Trenérku Raškovou těší, že nyní odehrají šest utkání za sebou doma, v hale kampusu Ostravské univerzity.
„Toho cestování bylo opravdu tolik, že si říkám, jak je možné, že jsme dokázaly vyhrát v Brně nad Žabinami, že to zvládáme v takovém tempu,“ připomíná Rašková překvapivé vítězství v minulém ligovém kole 73:70. „Jen, ať nám to vydrží.“
V neděli od 17.00 Ostravanky hostí Hradec Králové.