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Cílem je postup. I s Gironou můžeme hrát, říká trenérka ostravských basketbalistek

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  18:21
Dragana Domuzinová ze SBŠ Ostrava zkouší zakončit.

Dragana Domuzinová ze SBŠ Ostrava zkouší zakončit. | foto: FIBA

Kadri-Ann Lassová ze SBŠ Ostrava a Adut Bulgaková sledují míč.
Eliška Kubíčková ze SBŠ Ostrava se otáčí za Madison Connerovou z Girony.
Ainhoa Lópezová z Girony pálí přes Kateřinu Káňovou ze SBŠ Ostrava.
Marina Ewodová ze SBŠ Ostrava spěchá ke koši.
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Porážkou vstoupily basketbalistky SBŠ Ostrava do druhé nejvýznamnější evropské pohárové soutěže Eurocupu. Ve španělské Gironě ve skupině K prohrály 49:77, přičemž o lepší výsledek přišly ve třetí čtvrtině, kterou ztratily 7:24.

„Celkem jsme se popraly s jejich výškovou převahou, nebyl to žádný propadák, ale velký rozdíl byl v úspěšnosti střelby,“ řekla ostravská trenérka Iveta Rašková. „Připravily jsme si pěkné otevřené střely, ale neproměňovaly jsme je, zatímco domácí hráčky ano. V tom byl zásadní problém.“

Trenérku mrzí, že s Gironou prohrály vysokým rozdílem, i když soupeřkám chyběla největší hvězda, španělská reprezentantka Iyana Martínová. „Byla i v All-Star týmu na mistrovství světa,“ připomněla Rašková. „Ale i tak byla na straně domácích velká kvalita. Jsou to favoritky naší skupiny, ale zatím se jim nedaří ve španělské lize, nejsou úplně v herní pohodě, a my jsme toho nevyužily.“

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Rašková připustila, že po letním doplnění týmu si ostravské družstvo stále ještě sedá.

„Je to znát mimo jiné na některých situacích v obraně. Potřebujeme zapracovat na komunikaci, na větší sehranosti. Navíc nám do rotace výrazně chybí Bohdana Metyšová,“ zmínila Rašková mládežnickou reprezentantku. „Ona je živel, který hru oživí, ale zatím se nemůže vyhrabat z nějaké virózy. A čekáme i na návrat Anežky.“

Někdejší reprezentantka Anežka Kopecká by se po zranění měla do hry vrátit na přelomu října a listopadu.

Eliška Kubíčková ze SBŠ Ostrava se otáčí za Madison Connerovou z Girony.

Marina Ewodová ze SBŠ Ostrava spěchá ke koši.

Ostravanky přiletí ze Španělska ve čtvrtek v podvečer. V neděli odehrají ligu v Praze se Slovankou, načež je čeká další cesta, protože příští týden ve čtvrtek od 18.30 nastoupí k druhému utkání Eurocupu v hale německého Kelternu, který ve čtvrtek večer hostí bulharskou Montanu. Hráčky Montany jsou nejbližší domácí soupeřky SBŠ, a to 28. října od 17.15.

„Budeme bojovat o postup ze skupiny. To je náš cíl,“ prohlásila Rašková. „Přestože Girona je velice silná, přesvědčily jsme se, že i s ní dokážeme hrát.“

Keltern a Montana jsou mistři svých zemí z minulých dvou sezon, bulharský tým letos navíc triumfoval v Jadranské lize.

Z každé z 12 čtyřčlenných základních skupinu Eurocupu postoupí do play off první dva celky a nejlepších osm z třetích míst.

„Loni jsme dvakrát porazili Benfiku (Lisabon) a ani to nám k postupu z třetího místa nestačilo, takže potřebujeme více výher,“ uvědomuje si Rašková.

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