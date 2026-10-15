Cílem je postup. I s Gironou můžeme hrát, říká trenérka ostravských basketbalistek

„Celkem jsme se popraly s jejich výškovou převahou, nebyl to žádný propadák, ale velký rozdíl byl v úspěšnosti střelby,“ řekla ostravská trenérka Iveta Rašková. „Připravily jsme si pěkné otevřené střely, ale neproměňovaly jsme je, zatímco domácí hráčky ano. V tom byl zásadní problém.“
Trenérku mrzí, že s Gironou prohrály vysokým rozdílem, i když soupeřkám chyběla největší hvězda, španělská reprezentantka Iyana Martínová. „Byla i v All-Star týmu na mistrovství světa,“ připomněla Rašková. „Ale i tak byla na straně domácích velká kvalita. Jsou to favoritky naší skupiny, ale zatím se jim nedaří ve španělské lize, nejsou úplně v herní pohodě, a my jsme toho nevyužily.“
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Rašková připustila, že po letním doplnění týmu si ostravské družstvo stále ještě sedá.
„Je to znát mimo jiné na některých situacích v obraně. Potřebujeme zapracovat na komunikaci, na větší sehranosti. Navíc nám do rotace výrazně chybí Bohdana Metyšová,“ zmínila Rašková mládežnickou reprezentantku. „Ona je živel, který hru oživí, ale zatím se nemůže vyhrabat z nějaké virózy. A čekáme i na návrat Anežky.“
Někdejší reprezentantka Anežka Kopecká by se po zranění měla do hry vrátit na přelomu října a listopadu.
Ostravanky přiletí ze Španělska ve čtvrtek v podvečer. V neděli odehrají ligu v Praze se Slovankou, načež je čeká další cesta, protože příští týden ve čtvrtek od 18.30 nastoupí k druhému utkání Eurocupu v hale německého Kelternu, který ve čtvrtek večer hostí bulharskou Montanu. Hráčky Montany jsou nejbližší domácí soupeřky SBŠ, a to 28. října od 17.15.
„Budeme bojovat o postup ze skupiny. To je náš cíl,“ prohlásila Rašková. „Přestože Girona je velice silná, přesvědčily jsme se, že i s ní dokážeme hrát.“
Keltern a Montana jsou mistři svých zemí z minulých dvou sezon, bulharský tým letos navíc triumfoval v Jadranské lize.
Z každé z 12 čtyřčlenných základních skupinu Eurocupu postoupí do play off první dva celky a nejlepších osm z třetích míst.
„Loni jsme dvakrát porazili Benfiku (Lisabon) a ani to nám k postupu z třetího místa nestačilo, takže potřebujeme více výher,“ uvědomuje si Rašková.