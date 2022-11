Ostravanky ligu rozjely výborně. Mohly bychom být ještě lepší, říká Motyčáková

Nejlepší vstup do sezony za osm let, co jsou v nejvyšší domácí soutěži, zažívají basketbalistky SBŠ Ostrava. Po sedmi kolech jsou se čtyřmi výhrami čtvrté. „Museli jsme tým stabilizovat,“ upozornila ostravská trenérka Iveta Rašková. „Máme tady holky, které něco odehrály, a ty vytvořily jádro. K tomu se nám letos povedly zahraniční posily. Do týmu zapadly lidsky i svými výkony.“