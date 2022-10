Ostravské basketbalistky mají nové posily. Musíme zlepšit výkon, ví Rašková

V ostravském kádru oproti loňsku kromě jiných cizinek už nejsou Slovenky Stella Tarkovičová, Ema Mihaljevičová a Soňa Světlíková. „Chtěly jít do lepších týmů, hrát EuroCup,“ podotkla Rašková. „Získaly jsme ale solidní posily.“

Těmi jsou americké pivotky čtyřiadvacetiletá Anacia Wilkinson a o pět let starší Megan Mullings, která naskočila do ligy po jednom tréninku s družstvem.

„Na křídlo máme ještě mladou Polku, která měla zájem u nás hrát. Jeví se perspektivně,“ zmínila trenérka někdejší reprezentantku do 20 let, jednadvacetiletou křídelnici Wiktorii Duchnowskou z Lublinu.

Iveta Rašková předpokládá, že nynější ligový ročník bude vyrovnanější než minulý. „Spousta týmů, i Slovanka a Trutnov, získala zahraniční posily, takže dostat se do play off bude těžké,“ podotkla. „Ale věřím, že za tři roky, co tady jsem, máme nejsilnější tým. Proto doufám, že se do vyřazovacích bodů probojujeme.“

Co Ostravankám naznačil první duel s Hradcem Králové, třetím družstvem minulého ročníku ligy, který prohrály o 20 bodů?

„Výsledek je pro nás krutý. Nehrály jsme špatně, ve druhé čtvrtině jsme i vedly,“ řekla Iveta Rašková. „Doplácíme na to, že některé úseky hry výrazně prohrajeme, což se pak ukáže jako rozhodující.“

Podle ní bude nutné hodně zapracovat na stoprocentní koncentraci, aby ji hráčky udržely po celé střetnutí. „I příprava ukázala, že se stabilními výkony máme problém,“ dodala Rašková. „Zápasy se silnými celky jsme dokázaly prohrát v pěti minutách, kdy jsme úplně vypadly z rytmu.“